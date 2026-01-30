Une première sélection pour le Prix Pampelonne Ramatuelle 2026

Huit ouvrages sont en lice pour le Prix Pampelonne Ramatuelle 2026, récompense annuelle qui salue le récit d’un grand destin, un parcours de vie, une biographie ou une autobiographie romancée. Le jury présidé par David Foenkinos doit à présent les départager d'ici le mois d'avril prochain.
Le 30/01/2026 à 16:15 par Dépêche
Flamme, volcan, tempête un portrait de Christine Pawlowska de Pierre Boisson, Éditions du Sous-sol
Hôtel Paris de Theodore Eristavi, Éditions Flammarion
Les années souterraines de Hugo Lindenberg, Éditions Flammarion
Les promesses orphelines de Gilles Marchand, Éditions Aux forges de vulcain
Philip et moi de Colombe Schneck, Éditions Stock
Marcher dans tes pas de Léonor de Récondo, Éditions L’iconoclaste
Monsieur Romain Gary de Kerwin Spire, Éditions Gallimard
Madame Bijou de Thomas Vinau, Éditions Gallimard
Présidé par David Foenkinos, romancier, dramaturge, scénariste et réalisateur, le jury réunit Anna Cabana, journaliste et essayiste ; Nicolas Briançon, acteur et metteur en scène ; Émilie Frèche, auteure, scénariste et réalisatrice ; Julie Mamou-Mani, journaliste et productrice - qui rejoint le jury cette année - ; Lou Leclair, cheffe d’entreprise, représentante de la commune de Ramatuelle ; Danielle Mitelmann, adjointe culture au Maire de Ramatuelle, et François Rey, représentant du partenaire vignoble Fondugues-Pradugues.
Le jury délibérera le 22 avril 2026. À l’issue des délibérations, le lauréat et les 3 finalistes seront annoncés par David Foenkinos. Ils seront conviés à célébrer la littérature à Ramatuelle le week-end du 29, 30 et 31 mai 2026.
Le prix, doté de 5000 € offerts par la Mairie de Ramatuelle, sera remis au lauréat lors du diner du 30 mai 2026 au sein du vignoble Fondugues-Pradugues en présence du maire, des membres du jury, des partenaires, des médias et des amis de l’Association.
Lors de ce week-end des rencontres avec le public, des lectures et séances de signatures sont organisées. Le programme des festivités littéraires est dévoilé début mai 2026.
Pour rappel, le Prix Pampelonne Ramatuelle couronne le récit d’un grand destin, un parcours de vie, une biographie ou une autobiographie romancée.
L'année dernière, la récompense était revenue à Virginia Tangvald pour son ouvrage Les enfants du large, publié par les éditions JC Lattès.
Commenter cet article