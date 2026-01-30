Shoah, exil, amour perdu : L’Esprit de sel, ou quand la mémoire brûle

Ita grandit dans une famille juive pauvre, dans la Pologne d’avant-guerre, entre harengs, silences paternels et rêves de fuite. Le père Mendel lui transmet une injonction quasi mystique : « Si un jour le monde veut te changer en statue de sel chère Ita… raconte. » La parole devient rempart contre la pétrification, contre l’effacement.

Une narration éclatée, tendue vers la fuite

La structure épouse l’exil. Les paragraphes courts, parfois sans ponctuation, produisent une respiration hachée, comme un souffle sous contrainte. Le style privilégie la répétition, la variation minimale, la psalmodie : « Je suis celle qui ne se plaint pas… je suis celle qui parle. » Ce dispositif poétique crée une tension permanente entre soumission et résistance.

L’histoire progresse par scènes discontinues : l’amour adolescent avec Jozef, l’effondrement économique, la violence antisémite, puis l’exil vers la Belgique et la France. Le rêve américain, promesse de salut, se fissure quand Jozef disparaît dans la langue et le mariage : « Jozef ne s’appelle plus Jozef… Jozef s’appelle John. » La perte de l’autre devient perte de soi.

Ita, une voix contre l’effacement

Le roman excelle dans la construction d’une subjectivité blessée mais lucide. Ita affirme une identité intérieure irréductible : « Je serai toujours dans un lieu secret… cet endroit n’est pas même Sieradz. » Cette enclave mentale constitue le cœur politique du livre. L’exil n’est pas seulement géographique ; il est linguistique, intime, ontologique.

La Shoah surgit sans didactisme, par touches, dans l’expérience quotidienne : les rafles, l’étoile jaune, la peur diffuse. « La grande ville entière semble porter une valise. » L’image résume l’Europe en partance, déjà fantomatique. La scène du Vélodrome d’Hiver, suggérée par les autocars et l’attente, se charge d’une force tragique sans jamais devenir démonstrative.

Une langue incantatoire, entre poésie et chronique

Guillaume Viry compose une prose qui relève autant du chant que du récit. Les phrases s’allongent, se contractent, se répètent, creusant une syntaxe de l’obsession. Les dialogues se fondent dans le flux intérieur, abolissant la frontière entre discours rapporté et pensée. Le lexique, concret et sensoriel, revient sans cesse au sel, à la mer, à la terre, motifs d’ancrage et de dissolution.

Le final, d’une sobriété glaçante, inscrit la fiction dans l’Histoire : « le 16 juillet 1942… il a plu sur la grande ville. » La pluie remplace les larmes, la date remplace le pathos. Le roman s’achève sur un geste radical, l’ultime fuite, où la parole devient tombe et survivance.

L’Esprit de sel ne raconte pas seulement une trajectoire individuelle. Il interroge ce que raconter signifie quand l’Histoire cherche à réduire les êtres à des archives. En faisant d’Ita une voix persistante, Viry rappelle que la littérature demeure un acte de survie. Et que le sel, loin de figer, peut encore préserver la mémoire.

Par Lucy L.

