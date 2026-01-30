La bascule de la Méditerranée : une enquête qui fait entendre la mer “respirer

Méditerranée tropicale (trad. Eliane Patriarca) s’ouvre sur un geste d’écriture qui refuse la carte postale. Simenon sert de boussole, presque sèche : « La Méditerranée est… La Méditerranée est… La Méditerranée. » Stefano Liberti part de là, et choisit le récit de terrain, scène après scène, pour montrer une mer qui change de régime.
Le 30/01/2026 à 11:55 par Nicolas Gary
30/01/2026 à 11:55
Du rocher de Gibraltar, le détroit « ressemble à un fleuve », et le port de Tanger « s’étend sur l’eau comme un serpent ». Deux images suffisent : les flux se voient, les dépendances se comprennent. Le livre pose l’évidence d’une mer fermée, traversée, exploitée, puis ramène la question au vivant.
Gianmaria Sannino donne la clé : « Comme tout être vivant, la mer Méditerranée doit non seulement boire, mais aussi respirer. » Sa voix, d’ordinaire professorale, bascule vers l’alerte : « Beaucoup de gens pensent que c’est une bonne chose : les températures plus élevées en hiver, l’absence de pluie ou de neige sont des changements somme toute supportables, voire agréables. » Et le verdict tombe : « Mais nous ne nous rendons pas compte que nous jouons avec l’avenir de nos enfants. »
La trame se fixe alors sur les espèces, donc sur les témoins. Ernesto Azzurro plonge et découvre l’intrus : « Ernesto s’approcha, incrédule : il avait devant lui un spécimen de Siganus luridus, plus connu sous le nom de “poisson-lapin”. » La scène vaut conversion : « Il se sentit investi d’une mission supérieure : cette rencontre n’était pas un hasard, mais plutôt un appel à l’action. »
Dès lors, la science cesse d’être une tour : elle devient réseau. « Ils sont devenus ses yeux, et se sont pris au jeu. » « C’est le seul moyen pour surveiller réellement un phénomène énorme et en constante évolution : utiliser la technologie numérique moderne et impliquer tout le monde. »
Sur un bateau, Fotis incarne la mutation. Il désigne un poisson-globe : « Attention ! Il les transperce, il mange tout. » Puis, devant le pont devenu inventaire tropical, il lâche un rire inquiet : « Il y a quelques années encore, je ne les avais jamais vus. Aujourd’hui, je suis un expert en faune marine tropicale. » Cette drôlerie forcée dit l’effondrement d’une économie de subsistance.
Aux Kerkennah, la Méditerranée devient biographie. Ramdhane Megdiche raconte l’école quittée : « À l’époque, c’était comme ça ici : tu finissais l’école primaire et on t’envoyait sur un bateau pour continuer l’activité familiale. » Puis il signe une fin d’époque : « Aujourd’hui, tout est fini, dit Ramdhane. Il n’y a plus rien pour personne. Et nous sommes les derniers survivants d’une époque qui n’a rien laissé derrière elle. » Et la phrase qui ouvre les vannes s’entend partout : « Tout le monde doit survivre. »
La galerie de personnages ne sert pas de décor. Elle porte un conflit moral. Ali Abderrazzak, pris entre nécessité et honte, avoue : « Je savais que ce n’était pas bien, mais j’étais coincé. » Et il décrit la sanction sociale : « Je connais tout le monde ici et quand je croisais mes collègues, je lisais la désapprobation dans leurs yeux. » Dans ces échanges, Liberti écoute autant qu’il explique, et la narration gagne en densité.
Le livre élargit enfin le cadre, sans changer de ton. À Gabès, Habib Ayeb pose une phrase-ruine : « Le système oasien de Gabès n’existe plus. » Et il relie l’exode aux décisions publiques : « Parce que les conditions des milieux naturels dans lesquels ils exercent leurs activités depuis des générations ont changé, du fait des politiques mises en œuvre par l’État tunisien. »
En Espagne, Paqui refuse l’institutionnel : « Comme personne ne m’a écoutée, j’ai préféré abandonner car je ne veux pas servir de faire-valoir à des interventions cosmétiques qui ne sauveront pas notre lagune. »
Reste le style : syntaxe limpide, lexique précis, alternance d’images et d’explications, dialogues brefs qui relancent l’attention. Même le climat s’énonce sans grandiloquence : « le “médicane”, un croisement disgracieux entre “méditerranéen” et “hurricane”. » Méditerranée tropicale réussit une chose rare : transformer une somme en récit, et une mer en personnage, vivant, vulnérable, disputé. À paraître le 11 février.
