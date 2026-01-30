World War Z et The Walking Dead, deux licences pour un même jeu

Le développeur Saber Interactive a convoqué l'univers de The Walking Dead, et plus particulièrement de la série AMC adaptée des bandes dessinées de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard (publiées en France chez Delcourt dans des traductions d'Edmond Tourriol), dans son jeu vidéo World War Z.

Ce dernier, sorti en 2019, promettait aux joueurs et joueuses d'affronter des hordes massives de zombies, dans l'univers urbain posé par le livre de Max Brooks, World War Z : Une histoire orale de la guerre des zombies, paru en 2009 en France (Calmann-Lévy, traduit par Patrick Imbert).

Un tout nouveau scénario de jeu s'inscrit dans l'esthétique et les événements narratifs de The Walking Dead, pour le plus grand bonheur des fans de zombies... Cette extension payante du jeu est d'ores et déjà disponible sur PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Rappelons que Saber Interactive a aussi décliné son jeu World War Z dans une version en réalité augmentée, sortie en août 2025 sur Meta Quest 3, Meta Quest 2, Meta Quest Pro et SteamVR.

Par Antoine Oury

