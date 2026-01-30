Timothée de Fombelle et Beatrice Alemagna, finalistes du Prix Hans Christian Andersen

Considéré comme la plus haute distinction internationale dans le domaine de la littérature jeunesse, le Prix Hans Christian Andersen honore depuis 1956 des auteurs et, depuis 1966, des illustrateurs dont l’œuvre complète a marqué durablement la littérature pour enfants. Le prix comprend une médaille d’or et un diplôme, remis lors d’une cérémonie officielle organisée à l’occasion du Congrès mondial biennal de l’IBBY.

Le jury du Prix Hans Christian Andersen 2026 réunit 10 membres, à savoir Brenda Dales (États-Unis), Nadia El Kholy (Égypte), Giorgia Grilli (Italie), Diana Kovach (Argentine), Shailaja Menon (Inde), Mare Müürsepp (Estonie), Margaret Anne Suggs (Irlande), Fengxia Tan (Chine), Holly Tonks (Royaume-Uni), et Morgane Vasta (France). Il est présidé par Shereen Kreidieh (Liban), tandis que Carolina Ballester assure le secrétariat de la distinction.

En février 2025, l'IBBY avait dévoilé les 78 artistes (41 auteurs et 37 illustrateurs) issus de 44 pays en lice pour le Prix Hans Christian Andersen 2026. Ce chiffre constituait un record absolu dans l’histoire du prix, tant par le nombre de participants que par la diversité géographique des pays représentés.

Parmi ces sélectionnés, Timothée de Fombelle et Beatrice Alemagna [qui représente l'Italie, NdR], donc, mais aussi Grégoire Solotareff, pour la France. Ce dernier n'a malheureusement pas passé l'épreuve de la sélection des finalistes.

La liste complète des finalistes du Prix Hans Christian Andersen 2026

Auteurs et autrices

Ahmad Akbarpour (Iran)

María José Ferrada (Chili)

Timothée de Fombelle (France)

Lee Geum-yi (Corée du Sud)

Pam Muñoz Ryan (États-Unis)

Michael Rosen (Royaume-Uni)

Illustrateurs et illustratrices

Beatrice Alemagna (Italie)

Linda Bondestam (Finlande)

Cai Gao (Chine)

Gundega Muzikante (Lettonie)

Walid Taher (Égypte)

María Wernicke (Argentine)

Timothée de Fombelle est l’une des voix majeures de la littérature jeunesse contemporaine en langue française. Né en 1973 à Paris, il se fait d’abord connaître comme auteur de théâtre avant de se tourner vers le roman. Tobie Lolness (Gallimard Jeunesse, 2006), une dystopie écologique et poétique, rencontre un immense succès critique et public, traduit dans plus de trente langues.

Depuis, il poursuit une œuvre singulière : le diptyque Vango, fresque historique traversant l’Europe de l’entre-deux-guerres, Le Livre de Perle, ou encore Alma, trilogie dense sur l’esclavage, où il conjugue rigueur historique et souffle romanesque. Il a récemment publié le tome 3 d'Alma, illustré par François Place (Gallimard jeunesse) et La vie entière (Gallimard).

Beatrice Alemagna est née en 1973 à Bologne, en Italie, mais vit aujourd’hui à Paris. Après avoir étudié le graphisme et la photographie à l’école d'art ISIA d’Urbino, elle a publié plus d’une trentaine d’albums en tant qu’auteure-illustratrice au Seuil, chez Hélium, chez Autrement jeunesse, Gallimard jeunesse, Didier jeunesse, Rue du Monde et Thierry Magnier et a également illustré une vingtaine d'albums sur les textes des autres.

Dernièrement, Beatrice Alemagna a signé La Grande Cradolasse. Princesse du Pays de Boue (L'école des loisirs) et doit prochainement publier Lotta sait tout faire, sur un texte d'Astrid Lindgren traduit par Aude Pasquier (Versant Sud, 6 février 2026) et Qui des deux ? (L'école des loisirs, 18 mars 2026).

Remis tous les deux ans, le Prix Hans Christian Andersen avait salué, en 2024, l'Autrichien Heinz Janisch et le Canadien Sydney Smith. Les lauréats de cette édition 2026 seront annoncés le lundi 13 avril prochain, depuis la Foire du livre jeunesse de Bologne.

