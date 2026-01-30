Jennifer Devoldère adapte Annie au milieu d’Émilie Chazerand

Le tournage du prochain long-métrage de Jennifer Devoldère doit se dérouler au cours du printemps ou de l'été 2026, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'après les annonces diffusées sur le site de casting Figurants. Il s'agit de la première adaptation d'un livre assurée par la réalisatrice.

Pour l'instant, peu d'informations sont dévoilées sur le projet, si ce n'est son inspiration principale, le livre Annie au milieu d’Émilie Chazerand. Ce dernier avait été salué par le Prix Libr’à nous en 2022, dans la catégorie « Littérature francophone », et nommé dans de nombreuses sélections, notamment celles du Prix Livrentête, du Prix Sésame ou du Prix Sorcières.

Velma et Harold sont le frère et la sœur d'Annie. Annie est « différente ». C'est comme ça que les gens polis disent. Elle a un chromosome en plus. Et de la gentillesse, de la fantaisie, de l'amour en plus, aussi. Elle a un travail, des amis et une passion : les majorettes. Et Annie est très heureuse parce que, pour la première fois, sa troupe aura l'honneur de défiler lors de la fête du printemps de la ville. Mais voilà, l'entraîneuse ne veut pas d'elle pour cet événement : elle n'est pas au niveau, elle est dodue... Bref : elle est « différente ». C'est bête et méchant. Ça mord Annie et les siens, presque plus. Alors, qu'à cela ne tienne : Annie défilera, avec son équipe brinquebalante, un peu nulle, mais flamboyante. Ses majorettes un peu barjo. Ses barjorettes, quoi. – Le résumé de l'éditeur pour Annie au milieu

Un changement important est à signaler pour l'adaptation du roman d’Émilie Chazerand : Annie est devenue Roxie, nouveau prénom retenu pour le film à venir. Ce dernier est d'ailleurs présenté, à ce jour, sous le titre Roxie au milieu...

EXTRAIT - Annie au milieu, d’Émilie Chazerand

Pour l'instant, aucune date de sortie n'est annoncée.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com