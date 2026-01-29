Thé, café et poésie : le programme complet de la 14ᵉ édition

Cette nouvelle édition réunit une vingtaine d’autrices et d’auteurs, parmi lesquels Aurélie Olivier, Clotilde de Brito — avec un hommage à Joseph Ponthus — Christian Prigent, Vanda Benes, Isabelle Sauvage accompagnée d’Alain Rebours, Sarah Clément et Benoît Colboc, Fabienne Raphoz, Karim Kattan, Émilie Sciot, Lucien Suel ou encore François de Cornière. Sont également annoncés Jean-Philippe Rossignol et Lucie Lamy, traducteurs de la poétesse May Ayim.

Au total, dix-sept rencontres sont prévues. Le format privilégie les lectures, les performances et les échanges, dans une approche qui entend faire sortir la poésie du seul cadre du livre pour l’inscrire dans une expérience orale et collective.

La première semaine de la manifestation s’inscrit dans le Mois du Livre en Bretagne. Du 11 au 14 mars, le programme alternera lectures, rencontres et performances, avec une soirée consacrée à une maison d’édition de poésie finistérienne. La suite de la programmation se déploiera à partir du premier jour du printemps, pour se poursuivre jusqu’au 18 avril.

Ouvert à tous les publics, Thé, café et poésie revendique une approche accessible, sans prérequis de lecture. L’événement mise sur la diversité des voix invitées et des formes proposées pour susciter la découverte et favoriser les circulations entre auteurs, textes et publics.

Le programme détaillé de cette 14ᵉ édition est à découvrir ci-dessous :

Crédits photo : La Fédération Bretagne Poésie

Par Hocine Bouhadjera

