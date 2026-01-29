Mort de Vénus Khoury-Ghata : un demi-siècle de poésie

La poétesse et romancière Vénus Khoury-Ghata est morte le 28 janvier 2026 à Paris, à l’âge de 88 ans. L’annonce est venue de son éditeur, confirmée par plusieurs médias culturels. Une grande figure des lettres francophones disparaît, laissant une œuvre ample, traduite dans de nombreuses langues, traversée par l’exil, la mémoire, la condition des femmes.

Elle vivait en France depuis plus de cinquante ans. Sa voix restait profondément liée au Liban, à sa montagne natale, à la violence de l’histoire. Un dialogue constant entre deux rives, deux langues, deux cultures.

Une enfance libanaise, une langue conquise

Née le 23 décembre 1937 à Bcharré, dans le nord du Liban, au sein d’une famille maronite, Vénus Khoury-Ghata grandit entre un père militaire francophone et une mère paysanne. L’enfance se déroule dans ce village de montagne associé à Khalil Gibran. Le français devient la langue du père, celle de l’écriture future.

Après des études de lettres à Beyrouth, elle publie ses premiers poèmes dans les années 1960. La guerre civile libanaise la pousse à s’installer à Paris au début des années 1970. Elle s’y établit durablement, épouse le chercheur Jean Ghata, commence une trajectoire littéraire qui ne cessera de s’amplifier.

Une œuvre vaste, entre poésie et roman

Vénus Khoury-Ghata construit une œuvre foisonnante, faite de romans, de nouvelles, de recueils de poésie. Elle publie une trentaine de livres de poésie et de nombreux romans, souvent centrés sur l’exil, la mémoire, la violence, la condition féminine. Parmi les titres marquants figurent Fables pour un peuple d’argile, Sept pierres pour la femme adultère ou Demande à l’obscurité. Son dernier recueil, Ceux d’Amazonie, paraît en 2025.

Son écriture mêle mythes, mémoire familiale, guerre, solitude, douleur intime. La critique souligne une langue singulière, nourrie d’images puissantes et d’une sensibilité orientale traversée par la modernité occidentale.

Reconnaissance et consécrations

La reconnaissance institutionnelle arrive tard mais s’impose. Elle reçoit le Grand Prix de poésie de l’Académie française en 2009 puis le prix Goncourt de la poésie en 2011 pour l’ensemble de son œuvre. Elle préside le jury du Grand Prix national de la poésie en 2017.

Elle fonde également le prix Vénus Khoury-Ghata en 2014, destiné à promouvoir la poésie féminine et à corriger un déséquilibre dans les distinctions littéraires.

Une figure majeure des lettres francophones

Vénus Khoury-Ghata s’impose comme une figure centrale de la littérature francophone contemporaine. Son œuvre circule dans de nombreuses langues. Elle participe à un dialogue transculturel constant entre le Liban et la France, entre Orient et Occident, entre mémoire individuelle et tragédie collective.

Sa poésie explore la perte, l’exil, la mort, la survie par la langue. Elle place les femmes au centre de ses récits, interroge les dominations, déconstruit les mythes patriarcaux.

Avec la disparition de Vénus Khoury-Ghata, la francophonie perd une voix singulière, un imaginaire nourri par les fractures du XXᵉ siècle. Son œuvre reste, dense, incandescente, traversée par la mémoire du Liban, l’expérience de l’exil, la puissance de la poésie comme résistance.

Crédits photo : Mercure de France

