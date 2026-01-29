Boualem Sansal fait son entrée à l’Académie française

Pour être élu, un candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages, plusieurs tours pouvant être nécessaires. La candidature de Boualem Sansal avait été officiellement enregistrée lors d’une séance début janvier 2026.

Un premier scrutin avait déjà eu lieu le 11 décembre, sans majorité pour aucun candidat. D’autres noms figuraient parmi les candidats déclarés, dont Evelyne Bloch-Dano.

Ces derniers mois, l’Académie a élu de nouveaux membres, dont Florian Zeller et Éric Neuhoff, portant à 35 le nombre d’occupants sur 40 fauteuils. Ces élections venaient s’ajouter à celles de Raphaël Gaillard, élu en 2024, et du prix Nobel de physique Alain Aspect, élu en 2025, respectivement aux fauteuils de Valéry Giscard d’Estaing et de René de Obaldia.

Le total comprend 31 hommes et 4 femmes. Parmi les sièges mentionnés comme encore vacants : le 10 de Florence Delay, le 18 de Mario Vargas Llosa, le 20 d’Angelo Rinaldi, ainsi que le 27 de Pierre Nora, décédé le 2 juin dernier.

Une élection après une année de prison

Le parcours récent de l’écrivain a pesé dans le contexte de cette candidature. Boualem Sansal avait été arrêté le 16 novembre 2024 à son arrivée à Alger, en provenance de Paris, puis emprisonné.

Condamné à cinq ans de prison, il était accusé d’« atteinte à l’unité nationale » après des déclarations réalisées en octobre 2024 dans le média français d’extrême droite Frontières sur l’Algérie et le Maroc. Il figure encore comme membre du comité directeur du média, si l’on se fie à la rubrique « Qui sommes-nous » publiée sur son site. Il a finalement été gracié le 12 novembre 2025 par le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Début décembre, l’écrivain s’était déjà rendu sous la Coupole pour recevoir le prix mondial Cino Del Duca, récompense destinée à saluer une œuvre porteuse d’« un message d’humanisme moderne ». L’écrivain franco-algérien a par ailleurs déjà été élu à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, qui a salué une œuvre étroitement liée à la liberté de création.

Depuis 1999, Boualem Sansal a publié une trentaine de romans, recueils de nouvelles et essais. Il a reçu le grand prix du roman de l’Académie française en 2015 pour 2084. La fin du monde (Gallimard), inspiré de 1984 de George Orwell, ex aequo avec Hédi Kaddour. Parmi les ouvrages cités figurent aussi Rue Darwin (Gallimard, 2011), Le Village de l’Allemand ou Le journal des frères Schiller (Gallimard, 2008) et Vivre. Le compte à rebours (Gallimard, 2024).

À LIRE - Denis Olivennes, Boualem Sansal... Les premières légions d'honneur de 2026

Fondée en 1635 par Richelieu, l’Académie française rappelle sa mission : « Donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences ». Le nouvel élu sera intronisé lors d’une cérémonie à huis clos, et recevra l’habit vert et l’épée.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com