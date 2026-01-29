FIBD : “On a tous travaillé huit mois, et ces gens n’ont pas été payés

Dans une prise de parole fleuve, le dirigeant et ses avocats dénoncent ce qu’ils qualifient de « prise de contrôle » et une réutilisation jugée illégitime des attributs du festival historique, malgré un cadre contractuel qu’ils estiment toujours protecteur jusqu’en 2027.

« Faire cesser » l’appel à projets

Au cœur de la procédure figure une demande de suspension, voire d’annulation, de l’appel à projets lancé par l’ADBDA, une association que les pouvoirs publics présentent comme un espace de concertation entre collectivités et professionnels de la bande dessinée.

L’Association du FIBD revendique la titularité des droits attachés au festival, notamment via ses signes distinctifs et son antériorité, tandis que 9e Art+ rappelle être liée par un contrat de concession/organisation courant jusqu’en 2027.

L’un des avocats résume l’esprit de l’action judiciaire : « Nous sommes dans un État de droit : il faut en respecter les règles. On ne s’approprie pas le bien des tiers. » Il précise avoir « rédigé une assignation » visant à « faire cesser » l’appel à projets et à « interdire tout acte qui puisse, directement ou indirectement, viser à organiser un festival de bande dessinée » dans la ville. Les juristes précisent que l’action s’appuie notamment sur des griefs de « concurrence déloyale » et de « parasitisme ».

L’attaque annoncée repose sur une idée martelée : l’appel à projets de l’ADBDA ne préparerait pas un événement véritablement distinct, mais une reprise très large des contours du FIBD, y compris en changeant l’habillage.

Le patron de 9e Art+ affirme ainsi que le cahier des charges reprendrait « à 90% le périmètre du festival, aussi bien en termes de contenu que d’implantation géographique ». Et d’ajouter : « Un subterfuge qui consisterait à changer le nom d’événement viendrait masquer cette réalité ». Une image utilisée se veut parlante : « Si je prends un modèle, je le copie, je rajoute une demi-bande et je l’appelle Adidasse, je pense que j’aurai un problème avec Adidas. »

« Aucun échange n’a eu lieu »

Le dirigeant affirme avoir cherché à engager une discussion avec les pouvoirs publics, sans obtenir de réponse : « Voilà à peu près deux mois que nous tendons la main, que nous n’avons absolument aucun retour. »

Dans son récit, la crise se serait accélérée au moment de l’édition 2025, sur fond d’articles critiques et de contestation professionnelle, puis de discussions menées entre pouvoirs publics et organisations du secteur, sans médiation incluant l’organisateur. Il dit avoir été « sciemment écarté » tout en étant ensuite convié « sous pression » à des réunions, avant que l’Association du FIBD ne cède à des demandes d’appel à projets.

L’action annoncée intervient alors que l’ADBDA a bien lancé un appel à projets « afin de désigner un organisateur pour un nouveau festival de la bande dessinée à Angoulême à partir de 2027 », comme l’ont indiqué la Ville d’Angoulême et ALCA, avec une « date limite de dépôt » fixée au jeudi 12 mars 2026 à 17h00.

Cet épisode s’insère dans une séquence déjà explosive : l’édition 2026 du FIBD a été officiellement annulée par 9e Art+, qui organise l’événement depuis 2007. En amont, les financeurs publics avaient publiquement estimé que la tenue de l’édition 2026 n’était plus possible et appelaient à son annulation.

Dans cette période, l’Association du FIBD avait aussi annoncé rendre caduque les résultats d’une mise en concurrence et enclencher un nouveau processus, tout en indiquant que les éditions 2026 et 2027 restaient gérées par 9e Art +.

« On a tous travaillé huit mois »

Franck Bondoux est par ailleurs longuement revenu sur les critiques visant sa gestion, évoquant des attaques sur « son management, sa gestion, sa transparence », ainsi qu’une affaire de licenciement d’une salariée, ayant porté plainte pour un viol survenu en marge du festival. Dans la conférence, il conteste la solidité des accusations, réclame des éléments « précis » et renvoie à des contrôles et obligations comptables qu’il dit avoir respectés.

Un autre axe, très concret, est développé : celui des moyens engagés et des conséquences financières de l’arrêt du festival. Fausto Fasulo, un des deux directeurs artistiques du Festival de la BD d'Angoulême, a expliqué : « On a tous travaillé sur le festival pendant huit mois, et ces gens-là n’ont pas été payés », évoquant scénographes, graphistes, commissaires, prestataires, et un catalogue d’expositions finalisé. Le dirigeant complète : préparer l’édition 2026 aurait conduit à engager « 1,5 million d’euros ».

Le patron de 9e Art+ détaille ce qu’il présente comme un patrimoine matériel et immatériel : « Des décors, des cadres, de la lumière, des logiciels, un site internet... », et interroge la logique d’une relance ex nihilo : « L’idée c’est quoi, c’est de repartir, de jeter tout ça ? ».

« Délivrée dans les 10 jours »

Les avocats annoncent un calendrier : « L'assignation sera délivrée dans les 10 jours à venir ». Ils évoquent une demande d’astreinte destinée à empêcher la poursuite de la démarche de l’ADBDA autour de l’organisation du futur événement, en expliquant qu’il s’agit de « faire cesser » l’appel à projets et les actes préparatoires.

En parallèle, le dirigeant répète vouloir « discuter avec le pouvoir public » et « trouver une trajectoire » de transmission, tout en assumant un changement de posture : « Aujourd’hui, nous allons nous défendre juridiquement, face à cette prise de contrôle. »

