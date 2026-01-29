Offrez-vous un quart d'heure d'évasion et de liberté : lisez !

À l'image des éditions précédentes, il est possible de participer au Quart d’heure de lecture national en étant seul, en ouvrant tout simplement un livre le 10 mars 2026, ou en organisant un temps collectif, au sein d’une association, d’un club de lecture, d’une administration ou d’une entreprise…

Pour accompagner toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient organiser un événement collectif ou tout simplement participer à cette opération, le CNL développe plusieurs outils et ressources.

« Donner une place à la lecture dans notre quotidien, professionnel ou privé, permet de faire prendre conscience de l’importance des livres dans la vie de chacun, de leur influence dans la relation à l’autre et du plaisir qu’ils nous donnent ; ils favorisent la création de liens et ouvrent des espaces de réflexion. Notre société en a besoin », affirme Régine Hatchondo, présidente du CNL.

Que vous soyez non-lecteurs, lecteurs occasionnels, habituels ou inconditionnels, ce dispositif a pour but de remettre la lecture au cœur de notre quotidien, en nous donnant envie de lire 15 minutes par jour… ou plus ! En partenariat avec l’Éducation nationale pour les écoles, le CNL mobilise également les entreprises, les administrations, les associations, les centres sociaux, les EHPAD…

En manifestant notre attachement collectif aux livres, cette opération nationale symbolique vise à sensibiliser l’ensemble des citoyens à l’importance de la lecture et à encourager toutes les organisations, publiques et privées, à mettre en place, en leur sein, des projets réguliers autour du livre et de la lecture.

Comment participer ?

Pour valoriser vos actions au sein de votre entreprise, votre école, votre association, votre bibliothèque, votre librairie, votre club de lecture… et faire rayonner votre initiative, référencez votre Quart d’heure de lecture.

Pour cela, rendez vous sur la page Quart d'heure de lecture national pour remplir le formulaire disponible en bas de page. Les équipes dédiées prendront connaissance du projet et le feront apparaître sur la carte interactive.

Communiquez ensuite avec vos communautés sur les réseaux sociaux autour du Quart d'heure de lecture national avec le #10marsjelis.

Des visuels à partager sont disponibles dans le kit de communication téléchargeable.

Crédits photo : Le Quart d'heure de lecture

