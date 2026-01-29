130 ans de l’IPA : un message politique fort contre les géants de la tech

Elle rappelle d’emblée l’engagement de l’IPA sur ses piliers fondateurs. « Je me suis consacrée l’an dernier à représenter les intérêts des éditeurs sur nos piliers du droit d’auteur et de la liberté de publier. »

Puis elle égrène les actions menées : interventions auprès de l’OMPI, célébration de deux éditeurs biélorusses, lancement d’un nouveau prix pour les défenseurs de la liberté d’expression, partenariats avec l’ONU Femmes et poursuite du dialogue avec les agences onusiennes. « Rien de tout cela n’aurait été possible sans le soutien précieux de nos membres et partenaires, et je vous remercie pour votre hospitalité et votre générosité. »

Mais l’année écoulée n’est qu’un prélude. « Je ne m’attarderai pas sur l’année passée. » L’heure est aux anniversaires et à l’expansion : l’IPA compte désormais 107 membres dans 85 pays, avec l’arrivée de nouvelles associations professionnelles et la transition d’autres vers un statut de membre à part entière. « Bienvenue à vous tous. »

La présidente annonce aussi la tenue du 35ᵉ Congrès international des éditeurs, à Kuala Lumpur, sous le thème « Publishing Intelligence, Sustaining Forward ». « Un congrès résolument tourné vers l’avenir, avec certaines des meilleures intelligences de notre secteur. » Le calendrier international s’annonce dense, entre Le Caire, Londres, Bologne et Francfort, avec une invitation à dialoguer, même à distance.

Dans ce discours, le ton se durcit lorsque la question politique affleure. « Les entreprises technologiques le savent : elles veulent nos œuvres sans les payer. » Et les gouvernements ne sont pas épargnés : « Il y a ceux qui veulent contrôler ce que nous lisons, et ceux qui reconnaissent que l’avenir de leurs démocraties dépend de la lecture. »

L’année 2026 apparaît déjà comme un révélateur. « Malgré l’inégalité croissante dans le monde, des groupes souvent opprimés, mais profondément courageux sont prêts à lutter pour la liberté et les valeurs démocratiques à n’importe quel prix. » Dans ce contexte, elle affirme le rôle central du livre : « Quoi d’autre que les livres peut capturer les moments décisifs d’une résistance inflexible et donner une voix à ceux qui n’en ont pas ? »

Le message se transforme alors en appel à la responsabilité individuelle. « Cette année, vous pourriez être appelés à prendre des décisions difficiles, risquées, inconfortables et pas entièrement sûres — mais justes. » Elle insiste sur la confiance des lecteurs : « Nos lecteurs placent leur confiance dans notre intégrité, notre sens de la justice et notre engagement pour la liberté. »

En filigrane, l’IPA se présente comme une communauté mondiale soudée. « Notre force à l’IPA, c’est vous. Notre réseau de membres et partenaires dans le monde entier. » Et la promesse reste martelée : « Nous continuerons à nous battre pour la liberté de publier, pour un droit d’auteur fort et pour la promotion du travail des éditeurs dans nos sociétés. »

Dans une métaphore finale, Jobava compare les anniversaires à des chapitres d’un livre collectif. « Ces anniversaires sont comme des chapitres dans le livre de l’IPA, et ma petite contribution l’an dernier me donne envie d’écrire ce qui vient ensuite. » Avant de conclure : « Je me réjouis de l’écrire avec vous. »

Crédits photo : IPA

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com