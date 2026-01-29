Le Sénat adopte la loi-cadre pour la restitution des biens culturels spoliés ou dérobés

Désormais transmis à l'Assemblée nationale, où il sera examiné en commission des affaires culturelles et de l'éducation, le projet de loi du ministère de la Culture, amendé par le Sénat, poursuit son parcours parlementaire.

Le texte de la commission culture du Sénat a été adopté ce mercredi 28 janvier, apportant quelques modifications au projet de loi initial porté par Rachida Dati, la ministre de la Culture. Les sénateurs ont ainsi prévu l'information, sur chaque demande de restitution, d’une commission nationale permanente saisie par le ministre chargé de la culture et d’un comité scientifique bilatéral, constitué en concertation avec l’État demandeur, au cas par cas.

La commission nationale permanente, formation spécialisée du Haut conseil des musées de France, se prononcera à titre consultatif dans un avis qui sera rendu public, pour toute demande de restitution.

Rappelons que cette loi-cadre a pour but d'éviter le recours à des lois d'espèce, aujourd'hui nécessaires pour chaque demande de restitution de biens culturels relevant des collections muséales, en raison du principe d'inaliénabilité du domaine public. Ces lois d'espèce « encombrent l'ordre du jour parlementaire et présentent parfois un caractère arbitraire », rappelle à ce titre le Sénat.

Ce texte créerait ainsi au sein du code du patrimoine une dérogation au principe d’inaliénabilité pour les œuvres qui ont fait l’objet, entre 1815 et 1972, d’une appropriation illicite. La période temporelle choisie permet d'articuler deux régimes successifs de restitution. D'une part, celui de la loi à venir, à partir du 10 juin 1815, lendemain de l’Acte final du congrès de Vienne, « correspondant au règlement des conquêtes napoléoniennes ».

D'autre part, le régime de restitution qui relève de l’application de la Convention de l’UNESCO de 1970,

entrée en vigueur à partir du 24 avril 1972, et créé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, dont la portée sera renforcée par la potentielle législation, assure la ministre de la Culture.

Tous les pays pourront bénéficier de ces restitutions de biens culturels qui auraient fait l'objet « d’une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer », dans les conditions prévues par la loi encore en construction.

D'autres lois de restitution

Le projet de loi-cadre, qui porte également sur les collections publiques de livres et d'imprimés, s'inscrit dans la continuité d'autres législations adoptées ces dernières années.

La plus marquante, pour le patrimoine bibliographique, est la loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 « relative à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 ». Portée par Rima Abdul-Malak, alors ministre de la Culture, elle avait modifié le code du patrimoine afin de donner à l'État et aux collectivités un moyen plus rapide de procéder à la sortie de biens culturels du domaine public, pour les restituer, et ouvrait aussi la voie à d'autres types de réparations, notamment financières.

Comme le rappelait le gouvernement au moment des débats sur cette loi, 5 millions de livres auraient été dérobés en France à des propriétaires juifs au cours de la période. Près de la moitié, soit 2,4 millions ont été retrouvés et « entre 554.000 et 700.000 [...] livres ou périodiques imprimés restitués ou attribués à des personnes ou des institutions spoliées ».

Au moins 15.000 de ces ouvrages furent donnés à « des bibliothèques publiques, tandis que des dizaines de milliers d'autres furent vendus, et parfois achetés par des bibliothèques publiques (Bibliothèque nationale, bibliothèques universitaires, bibliothèques municipales) ».

Depuis sa promulgation, la législation de 2023 a permis plusieurs restitutions d'ouvrages spoliés lors de persécutions antisémites, notamment par la Bibliothèque nationale de France. En juin 2025, un ouvrage a ainsi été rendu à Angelika Mayer, ayant droit d'August Liebmann Mayer, mort assassiné à Auschwitz le 12 mars 1944.

Quelques semaines plus tôt, le musée d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris avait pour sa part rendu quatre bandelettes de Torah, ou mappot, au musée Shalom Europa de la communauté juive de Wurtzbourg et de Basse-Franconie, situé en Bavière (Allemagne). L'institution parisienne en avait hérité en 1951, dans le cadre d'une récupération de biens spoliés à la fin des années 1930.

En décembre 2023, une autre loi avait été promulguée, facilitant cette fois la restitution des restes humains. Récemment, d'autres lois ont permis, au cas par cas, de rendre des biens culturels au Sénégal, au Bénin et à la Côte d’Ivoire. Le nouveau projet de loi du ministère de la Culture, s'il est adopté par le Parlement, fournira un cadre plus général et universel.

Photographie : À l'intérieur du Sénat (illustration, TOMOYOSHI, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

