Un nouveau prix pour célébrer les livres adaptés au cinéma

Le lancement officiel du prix aura lieu le 18 février, à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, à Paris. La remise du prix interviendra en avril, à l’issue d’un cycle de rencontres et d’événements.

Les œuvres en compétition

Le Prix de la belle Adaptation se déploiera en plusieurs étapes. Après la conférence de lancement du 18 février, une projection de cinéma sera proposée le 18 mars, de 16h à 18h, au cinéma Les 3 Luxembourg. La remise officielle du prix se tiendra le 15 avril, à partir de 19h, à la librairie L’Échappée bulle.

À travers ce calendrier, l’association On s’Adapte souhaite créer un espace de dialogue entre lecteurs, spectateurs et professionnels du livre et du cinéma, tout en donnant une visibilité accrue aux œuvres adaptées.

La sélection 2026 rassemble films et livres, présentés en regard, autour de plusieurs adaptations récentes ou emblématiques. La voici :

Chien 51, film de Cédric Jimenez / Chien 51, de Laurent Gaudé — Actes Sud

Connemara, film de Alex Lutz / Connemara, de Nicolas Mathieu — Actes Sud

Dalloway, film de Yann Gozlan / Les fleurs de l’ombre, de Tatiana de Rosnay — Éditions Héloïse d’Ormesson

Dracula, film de Luc Besson / Dracula, de Bram Stoker — Larousse

Jouer avec le feu, film de Delphine Coulin et Muriel Coulin / Ce qu’il faut de nuit, de Laurent Petitmangin — La Manufacture de livres

L’Étranger, film de François Ozon / L’Étranger, d’Albert Camus — Gallimard

Natacha (hôtesse de l’air), film de Noémie Saglio / Natacha, de Sirius et Walthéry — Dupuis

Le Dernier souffle, film de Costa-Gavras / Le dernier souffle. Accompagner la fin de vie, de Claude Grange et Régis Debray — Folio (Gallimard)

Mettre en lumière les récits et leurs passeurs

Le jury 2026 est composé des fondateurs du prix, Margot Cherel et Quentin Lefebvre, respectivement trésorière et président de l’association On s’Adapte, ainsi que de Morgane Huby, journaliste passionnée de cinéma, et de Clara Géliot, journaliste cinéma au Figaro.

Le prix s’appuie également sur un réseau de partenaires : On the Way Lab, L’Échappée bulle, La Petite Épicerie et Les Amis de la Page.

Avec le Prix de la belle Adaptation, l’association On s’Adapte souhaite « souligner les talents de nos créateurs francophones et la force de leurs œuvres », tout en encourageant les adaptations présentes et à venir. L’initiative entend aussi mettre en avant l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre et du cinéma — auteurs, éditeurs, producteurs, libraires et partenaires — afin de continuer à faire vivre et circuler les récits.

La culture comme terrain commun entre littérature et cinéma, tel est le fil conducteur de ce nouveau prix, qui entend bien s’inscrire durablement dans le paysage culturel.

