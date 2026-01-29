De la présidence du Seuil à l’édition indépendante : Hugues Jallon rejoint Divergences

Hugues Jallon développe depuis plusieurs années un travail à la croisée de la pensée critique, de la littérature et des sciences humaines. Son parcours éditorial s’est notamment distingué par l’attention portée aux formes contemporaines de la critique politique et aux écritures radicales, ainsi que par l’accompagnement d’auteurs et d’autrices engagés dans les débats intellectuels et politiques de leur temps.

Au sein de la maison indépendante, Hugues Jallon participera au développement éditorial, à l’accompagnement des auteurices et à l’ouverture du catalogue vers de nouvelles formes d’écriture, précise Divergences. L'éditeur entend poursuivre son projet de publication de textes interrogeant les rapports de pouvoir, les mutations sociales et les imaginaires politiques, dans une perspective d’édition indépendante, rigoureuse et accessible.

« Redevenir éditeur »

Pour Johan Badour, fondateur de la maison en 2016, cette arrivée marque une étape importante. Dans un contexte où l’extrême droite est aux portes du pouvoir et où des milliardaires réactionnaires ont fait des médias et de l’édition des outils de combat idéologique, son expérience et son exigence intellectuelle doivent, selon ce dernier, contribuer à structurer un pôle éditorial capable de faire circuler des idées critiques et émancipatrices en prise avec les enjeux contemporains.

Hugues Jallon se dit « très heureux » de commencer cette collaboration, qu’il qualifie de choix personnel, professionnel et politique. Après dix ans passés à la direction des Éditions La Découverte puis des Éditions du Seuil, il explique dans un communiqué avoir ressenti l’envie de « redevenir éditeur », à une autre échelle, dans un dialogue avec une équipe qu’il décrit comme jeune, enthousiaste et déterminée.

Il souligne également le travail de fond mené par Johan Badour, qui a construit le catalogue de Divergences et permis à la maison de s’imposer dans le paysage de l’édition indépendante. Il se dit heureux d’y apporter son expérience, dans une maison animée par des valeurs et un engagement qu’il partage, inscrits selon lui dans la tradition inaugurée par les Éditions Maspero.

Trop à gauche pour rester patron du Seuil ?

Cette arrivée intervient après la fin de son mandat à la présidence des éditions du Seuil, fonction qu’il occupait depuis 2018. Il a été remplacé à la direction de la maison par Coralie Piton. Son départ aurait été demandé par Vincent Montagne, patron de Média-Participations et du Syndicat national de l’édition.

En cause figureraient son profil anticapitaliste, des résultats économiques jugés insuffisants, ainsi que des tensions internes, notamment après le départ d’Adrien Bosc, directeur de l’édition du Seuil, parti relancer la maison Julliard chez Editis.

Nommé président lors de la fusion de Média-Participations, il avait succédé à Olivier Bétourné sur recommandation de l’ancien propriétaire, Hervé de La Martinière. Avant cela, il avait été directeur éditorial des sciences humaines et documents du Seuil à partir de 2011, puis directeur de La Découverte en 2014.

Sous sa présidence, le Seuil a publié de nombreuses figures de la gauche intellectuelle, parmi lesquelles Ivan Jablonka, Jean-Baptiste Fressoz, Thomas Piketty, Julia Cagé, Pierre Rosanvallon, Laurent Berger ou Guillaume Meurice. La maison a également accueilli les écrits de Cesare Battisti à partir de 2020, ainsi que des figures iconoclastes comme Pacôme Thiellement, et des enquêtes de Mediapart au sein d’une nouvelle collection dédiée.

Son engagement politique assumé s’est également manifesté en 2022, lorsqu’il a soutenu la publication d’un Manifeste conspirationniste, attribué au Comité invisible, proche de Julien Coupat. Cette décision avait suscité une controverse, en lien avec ses prises de position antérieures lors de l’affaire de Tarnac contre les abus de l’État français en matière de lutte antiterroriste.

Hugues Jallon et Johan Badour. Divergences.

Le temps des salauds

Parallèlement à son activité d’éditeur, Hugues Jallon poursuit une œuvre littéraire. Dans son avant-dernier roman, Le capital, c’est ta vie, publié chez Verticales, il décrit l’effondrement psychologique d’un personnage broyé par la brutalité du capitalisme, dans une écriture intime et politique. Il y défend plus largement la possibilité d’un libéralisme sur le plan des mœurs, conjugué à un antilibéralisme économique assumé.

Dans Le temps des salauds. Comment le fascisme devient réel, il analyse le moment où l’extrême droite cesse d’être marginale pour devenir pleinement opérante. L’auteur décrit une phase décisive, marquée par les ralliements, les accommodements et la banalisation, où responsables politiques, intellectuels, chefs d’entreprise et éditorialistes contribuent à rendre acceptable une promesse fasciste présentée comme raisonnable.

À travers une réflexion politique et critique, le livre interroge les mécanismes par lesquels le fascisme s’installe, non plus par la seule radicalité, mais par la complicité, l’opportunisme et la respectabilité acquise.

Une maison de la pensée critique

Son arrivée chez Divergences marque désormais un repositionnement clair, au sein d’une maison indépendante revendiquant une place centrale pour la pensée critique et les luttes contemporaines.

Créée alors que Johan Badour était encore étudiant en sociologie et philosophie politique à l’Université Paris 7, la maison publie une douzaine d’ouvrages par an. Elle se consacre à des essais, récits et témoignages relevant de la critique sociale et politique, abordant notamment les féminismes, les écologies, les mouvements sociaux, les libertés publiques ou la critique des technologies.

Installées à Quimperlé depuis 2024, les éditions ont ouvert un café-librairie généraliste et indépendant, pensé comme un lieu de rencontres autour du livre et des idées. La librairie propose plus de 5000 ouvrages et s’inscrit dans un projet plus large de dynamisation de la haute-ville.

La maison a poursuivi cette logique de diversification avec l’ouverture d’une cantine engagée, fondée sur des produits locaux et accessibles, confirmant sa volonté d’ancrer l’édition dans des espaces de vie et de sociabilité.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com