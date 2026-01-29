Grand Est : 20 € destinés aux achats de livres, pour les 15-29 ans

Dispositif régional à destination des 15-29 ans (lycéens, apprentis, étudiants, service civique, en emploi ou demandeurs d'emploi), Jeun'Est leur propose des avantages financiers, des informations et bons plans sur le territoire du Grand Est. Pour bénéficier de ce programme, une inscription est nécessaire, sur le site ou l'application mobile.

Pour l’année scolaire 2025/2026, la Région Grand Est offre à tous les jeunes inscrits au dispositif un avantage Livre. Il prend la forme d’un avantage de 20 € à utiliser dans la limite de 6000 bons (non sécables) auprès des 70 libraires partenaires du programme ou sur le site Libraires de l'Est.

Cet avantage est utilisable jusqu’à épuisement des bons disponibles ou jusqu’à la fin de la campagne annuelle, fixée au 31 mai 2026.

Il est donc nécessaire, en librairie ou en ligne, de choisir pour au moins 20 € de livres, avant d'utiliser l'avantage prévu, qui ne peut être utilisé qu'en une seule fois.

À LIRE - 15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante

Le programme Jeun'Est propose aussi à d'autres librairies de la région de devenir partenaire, afin de bénéficier d’une visibilité auprès de l’ensemble des jeunes inscrits, de proposer des bons plans et des actualités et bien sûr de percevoir le montant de chaque bon utilisé, reversé par la Région Grand Est.

Plus d'informations sont disponibles sur la plateforme Libraires de l'Est.

Photographie : Devanture de la librairie Hisler BD, à Metz, en 2022 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com