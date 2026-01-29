Droits de l'enfant : l'UNICEF souligne les inégalités dans l'apprentissage de la lecture

Fondé en 2024, l'Observatoire des droits de l’enfant de l'UNICEF « ambitionne, grâce à des mises à jour annuelles, de faire de la donnée une boussole des politiques de l’enfance, afin de garantir que les droits de chaque enfant soient pleinement pris en compte et respectés ».

En effet, le Fonds des Nations unies pour l'enfance estime qu'une carence en données publiques « complètes, fiables et couvrant l’ensemble du territoire » participe au non-respect des droits des plus jeunes. « Des milliers d’entre eux — enfants vivant dans la pauvreté, non scolarisés, en situation de handicap, mineurs non accompagnés ou vivant dans les territoires d’outre-mer — demeurent largement invisibles des statistiques publiques, et donc de politiques publiques adaptées à leurs besoins », insiste l'organisation.

En s'appuyant sur différentes sources, dont les agences gouvernementales, organisations internationales, enquêtes nationales et internationales, le premier rapport de l'Observatoire est découpé en 12 thématiques, proposant 76 indicateurs au total.

Droit à l'éducation et inégalités

Le rapport, entièrement tourné vers la France, identifie une « urgence majeure », la pauvreté et le logement. 38 enfants sans domicile sont morts en 2024, et 32.000 enfants vivent sans domicile ou à l’hôtel selon le dernier baromètre de l’UNICEF France et de la Fédération des acteurs de la solidarité. Par ailleurs, 23 % des enfants interrogés dans le cadre de la Consultation nationale de l’UNICEF France déclarent ne pas manger trois repas par jour.

Le droit à l'éducation fait aussi partie des grandes thématiques du rapport. Des milliers d'enfants restent ainsi non scolarisés, parce qu'ils vivent en habitats informels, sont des mineurs non accompagnés, en situation de handicap, en situation de danger, hospitalisés, détenus en quartier pour mineurs ou en établissement pénitentiaire.

L'Observatoire des droits de l’enfant reconnait qu'il n'a pas pu estimer précisément le nombre d'enfants concernés par la non-scolarisation, en l'absence de données consolidées du gouvernement, ce qui exacerbe « d’autant leur invisibilisation ».

Le rapport s'inquiète aussi des nombreuses inégalités, reproduites et parfois creusées par le système éducatif. « La dernière enquête PISA montre ainsi qu’en France, l’influence du milieu social sur les performances scolaires compte parmi les plus élevées des pays de l’OCDE (20 % en France contre 13 % en moyenne) », note le document.

En s'appuyant sur les données de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 2024, l'Observatoire des droits de l’enfant rappelle que 13 % des jeunes sont en difficulté de lecture en France, avec des proportions bien plus élevées dans les territoires d'outre-mer : 30 % à La Réunion, 32 % en Martinique, 31 % en Guadeloupe, 52 % en Guyane et 58 % à Mayotte. Dans ces mêmes territoires, un habitant sur quatre est en difficulté face à l’écrit et trois habitants sur dix en calcul, d'après les observations du gouvernement.

Pour tenter de remédier à ces fortes inégalités de moyens et de qualité dans l'apprentissage des savoirs de base, rappelons que le gouvernement a présenté un plan interministériel qui doit être déployé entre 2025 et 2028.

Évoquant encore l'éducation, le rapport pointe aussi l'enseignement insuffisant des droits des enfants aux principaux intéressés, ainsi que la lutte contre le harcèlement scolaire, qui doit être renforcée.

Le rapport complet de l'Observatoire des droits de l'enfant est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, Mikhail Nilov, Pexels

Par Antoine Oury

