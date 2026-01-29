Michel Butor s’écoute : l’Archipel lance 6 podcasts pour le centenaire

Le parti pris tient à une double écoute. D’un côté, des témoignages composent un portrait en mouvement, destiné à éclairer la vie et l’œuvre de Butor tout en mettant en lumière le livre d’artiste. De l’autre, la série s’enrichit de « nombreux extraits sonores » issus d’interviews accordées par l’auteur, de son vivant, à des radios locales et nationales.

Une phrase, tirée d’un entretien, sert de boussole : « Moi, je suis un travailleur du livre, du livre dans la forme que nous connaissons encore aujourd’hui, mais qui peut se transformer évidemment considérablement, qui s’est transformé au cours de l’histoire et qui est en train de se transformer. »

La réalisation s’appuie sur l’aide de Véronique Alzieu, journaliste indépendante. Le premier épisode figure déjà en ligne, et l’ensemble des podcasts reste accessible gratuitement sur le site et les réseaux sociaux de l’Archipel Butor, ainsi que sur sa chaîne YouTube et son compte Spotify.

Ce lancement renvoie aussi à un lieu et à une méthode. L’Archipel Butor, situé à Lucinges, se compose de trois « îlots » : la bibliothèque de lecture publique, membre du réseau Intermède, avec services de prêt, animations et fonds spécialisé sur Michel Butor.

La maison d’écrivain Michel Butor, dont le bureau a été conservé tel qu’il l’a laissé, ouverte au public et utilisée comme résidence pour artistes et poètes, labellisée « Maison des illustres » en novembre 2025 ; le Manoir des livres, consacré à la valorisation et à la découverte des livres d’artiste, qui propose des expositions, des ateliers et des événements culturels tout au long de l’année.

L’enjeu se lit nettement : faire circuler une œuvre par le son sans rompre le fil du livre, et rappeler qu’un centenaire se raconte aussi à voix haute.

