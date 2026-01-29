Emil Ferris et Lucky Luke, invités phares des Rendez-vous de la BD d’Amiens

Le rendez-vous se découpe en trois temps : 5 et 6 juin pour le week-end d’ouverture ; 13 et 14 juin pour un week-end muséal ; 20 et 21 juin pour la clôture. Ce calendrier cadre une édition anniversaire bâtie autour de deux pôles : une invitée internationale, Emil Ferris, et un hommage à Lucky Luke, qui fêtera ses 80 ans.

Emil Ferris réalisera l’affiche et son œuvre passera au premier plan dans une exposition annoncée en partenariat avec la Galerie Martel, pour un itinéraire avant tout marqué par une rupture. Née en 1962 à Chicago, l’autrice travaille d’abord comme illustratrice, entre animation et design de jouets. En 2002, une piqûre de moustique lui transmet une forme rare et grave du syndrome du Nil occidental.

Touchée par une méningo-encéphalite, elle se réveille après plusieurs semaines d’hospitalisation avec de lourdes séquelles : elle ne marche plus normalement et sa main droite ne lui permet plus de tenir un stylo.

La suite tient de la rééducation et de l’obstination. À sa sortie de l’hôpital, installée chez sa mère et soutenue par sa fille, ses proches et l’équipe médicale, Emil Ferris reprend le dessin, jusqu’à fixer un stylo à sa main pour continuer à travailler. Elle reprend aussi des études : elle intègre le Chicago Art Institute et y obtient un diplôme artistique supérieur.

De ce mouvement naît un roman graphique mûri de longue date. Moi, ce que j’aime, c’est les monstres (trad. JC Khalifa) exige six années de travail. Après 48 refus, l’éditeur indépendant Fantagraphics accepte le manuscrit et le publie en deux volumes. Le livre premier paraît en français chez Monsieur Toussaint Louverture le 23 août 2018. À travers Karen Reyes, fillette qui se représente en louve-garou dans le Chicago des années 1960, le récit mêle enquête, mémoire, culture populaire et histoire sociale.

Le livre connaît un succès critique et public majeur, avec plus de 150.000 exemplaires vendus dans la francophonie, et reçoit de nombreuses distinctions, dont le Fauve d’or au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême en 2019.

Le second volume, publié aux États-Unis en 2023 puis en France en 2024 (8 novembre 2024 pour l’édition française, chez Monsieur Toussaint Louverture), clôt le récit de Karen Reyes. une tonalité plus sombre et une ampleur accrue : passage à l’adolescence, violence sociale et intime, traumatismes enfouis, persistance du regard enfantin face à un monde brutal. L’exposition annoncée mêlera inspirations et références de l’autrice aux planches originales extraites de Moi, ce que j’aime, c’est les monstres.

En miroir, Lucky Luke occupera un autre espace. Une exposition collective, portée par Dargaud et Dupuis, annoncera une rétrospective familiale : personnages, auteurs, scénographie décrite comme ludique et immersive, et présentation de planches originales de Morris, d’Achdé et d’auteurs ayant rendu hommage au cow-boy.

L’édition 2025 sert enfin de point d’appui. Le festival revendique 22.258 festivaliers et festivalières, avec un week-end en moins que l’année précédente : 12.600 pour le premier week-end, 2420 pour le deuxième, 4025 pour la clôture. Plus de 900 personnes prennent part à des visites privées. Côté scolaires, 2313 élèves des Hauts-de-France et de la région parisienne découvrent les expositions et participent à des ateliers pendant le mois de juin. En 2026, Amiens capitalise sur ces repères et pose son cap sur l’édition anniversaire.

Crédits photo : Emil Ferris © Vulture

