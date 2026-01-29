Cinq finalistes pour le Prix Littéraire Montluc Résistance et Liberté 2026

Les finalistes du Prix Littéraire Montluc Résistance et Liberté 2026

L’homme qui lisait des livres, Rachid Benzine, Julliard

Salamalecs, Antonythasan Jesuthasan, traduit par Léticia Ibanez, Zulma

La Dame blanche, Sergueï Lebedev, traduit par Anne-Marie Tatsis-Botton, Noir sur Blanc

Les fleuves du ciel, Elif Shafak, traduit par Dominique Goy-Blanquet, Flammarion

Nous serons tempête, Jesmyn Ward, traduit par Charles Recoursé, Belfond

Ce prix récompense chaque année un écrivain français ou étranger qui interroge les pratiques contemporaines de résistance à l’oppression sous toutes ses formes ou dont l’œuvre constitue en elle-même un acte de résistance. Le jury décerne également un prix spécial récompensant un document (essai, récit, etc.). 10 titres constituaient la première sélection de la récompense.

En complicité avec des librairies et des partenaires culturels, un programme hors les murs prolonge la présence du prix et de ses lauréats tout au long de l’année.

Le jury, coprésidé par Jean-François Carenco et Jean-Laurent Lastelle, est composé de personnalités, écrivains, journalistes, libraires et artistes, à savoir Mariejosé Alie, Maritsa Boghossian, Sophie Brocas, Sorj Chalandon, Françoise Cloarec, Kerenn Elkaïm, Raphaëlle Epstein-Richard, Brigitte Giraud, Hubert Haddad, Isabelle Hausser, Emmanuel Hoog, Nathalie Jakobowicz, Jean-Marc Levent, Sarah Moon, Ernest Pignon-Ernest, Christian Schiaretti et Béatrice Soulé.

À LIRE - 15 titres en lice pour le Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 2026-2027

L'an dernier, le Prix littéraire a été attribué à Hubert Haddad pour son roman La symphonie atlantique (Zulma) et le Prix spécial du jury à Emilienne Malfatto et Rafael Roa, pour L’absence est une femme aux cheveux noirs (éditions du Sous-sol).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com