Dans le Var, une mairie déroule le tapis rouge à Fayard

Le compte-rendu des délibérations du dernier conseil municipal de l'année 2025 de Six-Fours-les-Plages fait apparaitre une ligne dédiée à la « création d'une résidence d'écrivains », par la « signature d'une convention de partenariat avec la Librairie Arthème Fayard », mieux connue sous la marque Fayard, intégrée au groupe Hachette Livre, propriété de Vincent Bolloré.

Depuis le rachat de la multinationale Hachette par le milliardaire breton, Fayard est devenu une vitrine de l'extrême droite française et internationale, avec les publications des livres d'Éric Zemmour, Jordan Bardella, Alain de Benoist, Xenia Fedorova ou encore, plus récemment, Marion Maréchal.

Dans le cadre de ce partenariat passé entre la municipalité et la maison d'édition, les auteurs en résidence seraient accueillis au sein de la Maison du patrimoine, face à la mer Méditerranée, située au milieu d’une zone protégée « Natura 2000 ». Ce bâtiment, rénové par la mairie en 2020, accueille déjà des résidences d'artistes.

Détail notable, à ce lieu est associé le nom de François Flohic, engagé dans les Forces navales françaises libres au cours de la Seconde Guerre mondiale, pour combattre les forces de l'Axe...

Les auteurs en résidence bénéficieraient par ailleurs d'un logement gratuit et d'une bourse de 44 € par jour, indique Mediapart.

Un projet sans concurrents ?

Philippe Comani, élu socialiste de Six-Fours-les-Plages, qui siège en tant que membre de l'opposition, s'est dit « choqué » de ce partenariat. « Depuis quelques mois, Fayard publie des auteurs réactionnaires, intégristes, comme Villiers, Zemmour, Bardella. En tant qu'humaniste, cela m'a posé un problème, mais aussi en tant que conseiller municipal », a-t-il expliqué à France 3 Provence-Alpes-Côte-d'Azur. « Les auteurs seront présélectionnés par Fayard, même si le choix final est décidé d'un commun accord avec la ville. Je suis choqué qu'un diffuseur des idées d'extrême droite puisse disposer d'un relais local », a-t-il poursuivi.

L'opposant indique par ailleurs s'interroger « sur l'absence d'appel à projets, d'appel à manifestation d'intérêt », assurant qu'il « n'y a pas eu de concurrence préalable entre plusieurs maisons d'édition ». Il compte saisir la préfecture sur ce sujet.

De son côté, le maire de la commune depuis 1995, Jean-Sébastien Vialatte, membre du parti Les Républicains, n'a pas répondu aux questions des journalistes. Alors député du groupe UMP (l'ancien nom du parti Les Républicains), il avait été condamné en 2014 pour « provocation à la haine raciale » suite à un message posté sur le réseau social Twitter l'année précédente, comme le rapportait à l'époque Le Monde.

Nous avons tenté de joindre la municipalité de Six-Fours-les-Plages ainsi que Delphine Quin, adjointe déléguée à la gestion du patrimoine, qui n'a pas donné suite à nos demandes de précisions.

