Scott Pilgrim EX : une nouvelle partie pour les comics de Bryan Lee O'Malley

Plus de 15 ans après un premier jeu vidéo, Scott Pilgrim contre le Monde, le jeu, développé par Ubisoft pour le PlayStation Network et le Xbox Live Arcade (ressorti en 2023), une nouvelle aventure vidéoludique s'annonce pour les personnages et l'univers créés par Bryan Lee O'Malley.

Le studio Tribute Games a assuré le développement de Scott Pilgrim EX, lequel reprend la formule testée par le premier titre et approuvée par les joueurs et joueuses. Autrement dit, une esthétique rétro et un concept de beat them all (ou beat 'em up), où le joueur fait face à un grand nombre d'ennemis.

Le titre devrait également intégrer des éléments de jeux de rôle, notamment pour le choix des armes et autres équipements... La sortie est prévue le 3 mars prochain sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.

Les comics de Bryan Lee O'Malley, eux, sont disponibles chez Hi Comics dans des traductions de Philippe Touboul.

