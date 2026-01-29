Laurent Mauvignier, président du Prix du Livre Inter 2026

Lauréat du Prix du Livre Inter en 2001 pour Apprendre à finir (Minuit) et du Prix Goncourt 2025 pour La Maison Vide (Minuit), l’écrivain Laurent Mauvignier présidera la 52e édition du Prix du Livre Inter, comme annoncé par Eva Bettan, responsable du prix, dans la matinale de France Inter ce matin. Les candidatures pour faire partie du jury sont ouvertes jusqu’au 16 mars. Le nom du lauréat sera dévoilé début juin.
25 ans après avoir été lui-même lauréat du Prix du Livre Inter avec Apprendre à finir, Laurent Mauvignier revient pour présider les délibérations du jury de cette édition 2026.
Écrivain majeur de la scène littéraire française, Laurent Mauvignier a publié dix romans, tous parus aux Éditions de Minuit. Ancien pensionnaire de la Villa Médicis et Grand Prix de littérature de la SGDL, il a remporté le Prix Goncourt 2025 pour son roman, La Maison vide.
Invité de l’interview de Benjamin Duhamel à 7 h 50 ce matin, Laurent Mauvignier a déclaré : « Je suis très heureux. C’était presque un plaisir de gosse [...]. C’est un prix populaire, fait par des lecteurs et des lectrices. C’est quelque chose de très singulier et de très fort. Quand on a un prix aussi important pour son premier ou deuxième livre comme c’était mon cas, c’est impressionnant parce qu’il y a quelque chose qui bascule. Ce n’est pas seulement une question de notoriété, c’est comme si on vous donnait une confiance que vous n’aviez pas forcément pour vous même. Pour moi, à ce moment-là, ça a été très important. »
Pour postuler, les auditeurs ont jusqu'au lundi 16 mars en se racontant à travers une lettre, expliquant les livres qu’ils aiment et leur rapport à la littérature, soit :
Par internet : franceinter.fr
Par courrier postal : France Inter, Livre Inter, 116 avenue du président Kennedy, 75220 Paris cedex 16
Début avril : Annonce des 24 jurés sélectionnés et révélation de la liste des 10 livres en compétition
À LIRE - Prix de la rentrée littéraire 2025 : plus de place aux autrices, moins aux indés
Dimanche 31 mai : Délibérations à huis clos à la Maison de la Radio et de la Musique, sous la présidence de Laurent Mauvignier
Lundi 1er juin : Révélation du lauréat ou de la lauréate dans la matinale de France Inter, en présence du président et des jurés
