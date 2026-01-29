Laurent Mauvignier, président du Prix du Livre Inter 2026

25 ans après avoir été lui-même lauréat du Prix du Livre Inter avec Apprendre à finir, Laurent Mauvignier revient pour présider les délibérations du jury de cette édition 2026.

Écrivain majeur de la scène littéraire française, Laurent Mauvignier a publié dix romans, tous parus aux Éditions de Minuit. Ancien pensionnaire de la Villa Médicis et Grand Prix de littérature de la SGDL, il a remporté le Prix Goncourt 2025 pour son roman, La Maison vide.

Invité de l’interview de Benjamin Duhamel à 7 h 50 ce matin, Laurent Mauvignier a déclaré : « Je suis très heureux. C’était presque un plaisir de gosse [...]. C’est un prix populaire, fait par des lecteurs et des lectrices. C’est quelque chose de très singulier et de très fort. Quand on a un prix aussi important pour son premier ou deuxième livre comme c’était mon cas, c’est impressionnant parce qu’il y a quelque chose qui bascule. Ce n’est pas seulement une question de notoriété, c’est comme si on vous donnait une confiance que vous n’aviez pas forcément pour vous même. Pour moi, à ce moment-là, ça a été très important. »

Ouverture des candidatures



Pour postuler, les auditeurs ont jusqu'au lundi 16 mars en se racontant à travers une lettre, expliquant les livres qu’ils aiment et leur rapport à la littérature, soit :

Par internet : franceinter.fr

Par courrier postal : France Inter, Livre Inter, 116 avenue du président Kennedy, 75220 Paris cedex 16

Prochaines étapes

Début avril : Annonce des 24 jurés sélectionnés et révélation de la liste des 10 livres en compétition

À LIRE - Prix de la rentrée littéraire 2025 : plus de place aux autrices, moins aux indés



Dimanche 31 mai : Délibérations à huis clos à la Maison de la Radio et de la Musique, sous la présidence de Laurent Mauvignier

Lundi 1er juin : Révélation du lauréat ou de la lauréate dans la matinale de France Inter, en présence du président et des jurés

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com