De César à Jacqueline Manicom, la mémoire en question sur France TV

« Les documentaires de France Télévisions s'inscrivent résolument dans les enjeux de notre époque et de notre société, éclairés par des narrations puissantes sur l'histoire contemporaine et les fractures géopolitiques », a expliqué Delphine Ernotte Cunci, présidente-directrice générale de France Télévisions, à l'occasion de Fipadoc 2026.

Elle a poursuivi : « Ils enrichissent notre rapport au réel, nous questionnent, nous émeuvent, grâce aux nombreux talents — producteurs, réalisateurs et réalisatrices, auteurs et autrices — qui œuvrent au renouvellement de leurs écritures et à leur rayonnement sur la plateforme france.tv et sur nos antennes. »

Parmi les documentaires annoncés par le groupe France Télévisions, auteurs et autrices littéraires, ou leurs oeuvres, sont assez peu représentés, mais deux productions, dont la diffusion est à venir, émergent tout de même.

La guerre des Gaules, César nous a-t-il menti ?

Jules César nous a légué l’unique récit de la victoire des Romains sur nos ancêtres dans son ouvrage La Guerre des Gaules. Quelle est la part de vérité dans cette histoire ? Grâce aux dernières avancées techniques de l’archéologie, scientifiques et historiens mènent l’enquête et nous entrainent dans des reconstitutions spectaculaires au plus près de nos mystérieux ancêtres, les Gaulois.

Un documentaire de 90 minutes réalisé par Laurence Thiriat, produit par J2F Productions

Jacqueline Manicom, une voix pour les femmes

Jacqueline Manicom fait partie de ces personnalités qui devraient figurer dans les manuels d’histoire, mais dont pourtant personne ne connaît le nom. Cofondatrice du premier centre de planning familial des Outre-mer, membre active du MLF et du secrétariat national de Choisir la cause des femmes, ses engagements sont aussi nombreux que cruciaux. Pourtant, le parcours de cette sage-femme et militante proche de Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi a été effacé du roman national. Portrait d'une femme et de ses combats, à la frontière de l'intime et du politique.

Un documentaire de 52 min réalisé par Martine Delumeau, produit par Incognita Doc.

Notons également la présence, au programme de France TV, du documentaire Sœurs en destin — Angela Davis et Gerty Archimède (52 minutes), coréalisé par Pascal Archimède et Dimitry Zandronis, coproduit par Kontras Prod et Wide Productions.

Crédits Kontras Prod & Wide Productions

Août 1969. Angela Davis, de retour de Cuba, est arrêtée au port de Basse-Terre pour possession de littérature communiste et risque la prison. Elle rencontre alors maître Gerty Archimède, avocate guadeloupéenne et figure majeure des luttes pour la justice et l'égalité, qui accepte de la défendre. À partir du témoignage exclusif d'Angela Davis, d'archives rares et des paroles de nombreux témoins, ce film retrace le parcours de deux femmes devenues des voix essentielles pour des millions de personnes à travers le monde.

Photographie : Le buste de Tusculum, seul portrait de César réalisé de son vivant, vers 40 av. J.-C. (Ángel M. Felicísimo, domaine public) ; portrait de Jacqueline Manicom, 1961 (Nina hatte, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com