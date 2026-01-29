Soli Deo Gloria reçoit le Prix des Libraires Canal BD 2026

Déjà lauréat du Prix BD Fnac France Inter, l'album Soli Deo Gloria, d'Édouard Cour et Jean-Christophe Deveney, a été salué par le Prix des Libraires Canal BD, récompense annuelle qui entend « promouvoir la diversité de la bande dessinée et encourager la liberté de ses créateurs ».

Nés sous le ciel crasseux du « Saint-Empire romain germanique », Hans et Helma étaient destinés à une vie de labeur et de pauvreté. Leur don et leur amour pour la musique s'offriront à eux comme un espoir, une lueur dans leur quotidien sombre et terreux. Après la disparition de leur famille, ils vont être recueillis par un ermite musicien qui va leur faire découvrir la richesse des sons de la nature. Accueillis ensuite dans un pensionnat religieux, ils vont apprendre les bases de la lecture et du solfège, leur permettant de déchiffrer les plus belles partitions de leur époque. Adoptés par un margrave, seigneur de guerre, ils découvriront ensuite la beauté des instruments de musique. Les palais de plusieurs villes européennes seront enfin les témoins silencieux de leur réussite et de leurs plus cruelles déceptions. – Le résumé de l'éditeur pour Soli Deo Gloria

Pendant toute une année, les libraires du réseau Canal BD soutiendront l’auteur et le livre primé, et mettront à leur service l’ensemble de leurs supports de communication.

Créé en 1990, le Prix des Libraires Canal BD a vocation à promouvoir la diversité de la bande dessinée et encourager la liberté de ses créateurs. Tous les deux mois, chaque librairie Canal BD (Groupement de Librairies indépendantes) vote pour deux albums (à l'exception du dernier vote lors duquel 4 albums sont nommés).

Au bout d'un an, une liste de douze albums est établie. Un vote final entre les nommés, auquel chaque librairie Canal BD participe, détermine le ou la lauréate

Une mention spéciale « Pass Culture » a également été décernée à Silent Jenny, de Mathieu Bablet (Rue de Sèvres/Label 619). Depuis 2023, de jeunes bénéficiaires du Pass sont associés au réseau national de librairies indépendantes Canal BD pour remettre une mention spéciale à une œuvre, parmi la sélection officielle des libraires.

Les récompenses ont été décernées ce mercredi 28 janvier, dans le cadre des rencontres professionnelles du réseau, à Angers.

L'année dernière, le Prix des Libraires Canal BD avait salué Xavier Dorison, Antoine Cristau, et Servain pour leur album Ulysse & Cyrano (Casterman), tandis que la mention spéciale Pass Culture revenait à Gaëlle Geniller pour son album Minuit Passé, publié par les éditions Delcourt.

