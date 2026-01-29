Amazon taille 16 000 postes : la secousse qui traverse la tech

Mercredi 28 janvier 2026, le géant du commerce en ligne confirme une nouvelle vague de suppressions d’emplois, trois mois après avoir annoncé 14.000 coupes dans ses fonctions de bureau, rapporte l'agence Reuters. Cette fois, l’ampleur change l’échelle : 16.000 postes, à l’échelle mondiale, principalement dans les équipes liées à la stratégie. La direction ne détaille pas les services touchés, mais l’opération vise les fonctions supports et certains pôles liés au développement des activités, dans un effort de rationalisation.

Dans son message aux salariés, Beth Galetti, responsable des ressources humaines et des technologies, résume l’objectif : « Réduire les strates, accroître la responsabilisation et supprimer la bureaucratie. » Sur le calendrier, Amazon décrit une exécution en deux temps : « Si de nombreuses équipes ont finalisé leurs changements en octobre, d’autres n’ont achevé ce travail que maintenant. »

Officiellement, Amazon insiste : la coupe ne découle pas uniquement d’une vague technologique. Andy Jassy, le patron du groupe, a décrit la restructuration comme une affaire de culture interne : « C’est culturel. » Pourtant, le décor compte. Amazon concentre ses dépenses sur l’intelligence artificielle et mise sur la puissance d’AWS, son bras armé du cloud, engagé dans une course face à Microsoft Azure et Google Cloud.

L’entreprise emploie environ 1,5 million de personnes dans le monde ; ces suppressions concernent surtout les emplois de bureau, sans viser les entrepôts et la distribution, qui forment le gros des effectifs. Aux États-Unis, les salariés concernés reçoivent une fenêtre pour se repositionner : 90 jours afin de candidater en interne, avant la sortie.

Depuis la fin de la surchauffe pandémique, la tech réduit drastiquement dans ses couches de management. Amazon inscrit ce mouvement dans une trajectoire déjà lourde : le mandat d’Andy Jassy avait connu 27.000 suppressions pendant l’hiver 2022-2023.

Prochaine échéance, révélatrice : la publication des résultats annuels 2025, annoncée au 5 février, après un trimestre d’octobre marqué par 1,8 milliard $ de coûts de départ liés aux coupes programmées.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

