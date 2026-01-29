Récit d’un Peuple de verre, entre crise du logement et insécurité

On les appelle les « inlogés ». Perdus, poussés à exister juste à la limite de la société. Sidonie a commencé à s’intéresser à ses personnes relativement tôt, au départ sans conviction. Mais, au fil des mois, elle saisit le potentiel journalistique de ce sujet, note l’émoi que ses articles provoquent chez les lecteurs.

Alors que des camps sont vidés au beau milieu de la nuit, sans aucune réaction du gouvernement, elle s’interroge. Comment faire éclater la vérité ? À qui peut-elle faire confiance pour mener à bien ce projet ? Pire : quel est le prix à payer ?

On en savait juste assez pour que les esprits basculent dans une énième dystopie. Sauf qu’après les pandémies et les désastres, on n’appelait plus ça des dystopies. On appelait ça la réalité.

Mais tout bascule du jour au lendemain. Son mariage devient un fiasco mélodramatique, le jour où elle surprend son mari avec une de ses amies les plus proches. Elle lui demande de partir, de quitter sa vie pour de bon. Tant pis, elle vivra seule. Son travail de journaliste ? Réduit à néant en l’espace de quelques secondes, alors qu’on l’accuse d’avoir inventé tout ce qu’elle a écrit sur les inlogés et les camps de fortune. Elle finit alors envoyée dans un centre de réhabilitation pour toutes celles et ceux qui n’ont plus de logement, un HAPPI – Habitation Atelier pour personnes inlogées.

Un bien joli mot qui cache ce qui évoque plutôt un centre pénitencier qui fait à peine l’effort de le masquer. Elle se retrouve dans un dortoir, avec d’autres femmes : plus d’intimité, plus d’individualité. Elle disparaît dans la masse, devient un numéro.

Même sans violence, nos habits peluchent et sèment des fils sur leur passage. Ils cherchent à retrouver leur chemin jusqu’à leurs origines – chemises en polyester pour stagiaires concupiscents, pantalons tubes déformés par des culs rebondis. Le tout réincarné en survêtements neurasthéniques. Une autre manière d’économiser, à l’instar du vernis de fausse qualité qui enveloppe tout. Y compris toi, avec tes vêtements en soie synthétique et tes extensions en acrylique. Ne pense pas que je ne sais pas faire la différence. Avant d'atterrir ici, j'étais bien au-dessus de toi dans la chaîne alimentaire.

Notre narratrice s’adresse, à coup de stylo, à ce journal. Un journal intime pas si intime, en réalité, puisqu’elle sait qu’il peut arriver entre les mains d’une certaine Régine. Cette femme, avec qui elle échange brièvement de temps à autre, travaille pour la HAPPI où Sidonie est désormais coincée, sans espoir de pouvoir un jour en sortir…

Catherine Leroux frappe très, très fort. Des chapitres courts, des mots choisis avec une justesse imparable, une plume directe, poétique, piquante. Pas de fioriture, mais du brut. De l’abrupt, parfois, pour décrire toute la détresse et la peine, la solitude et l’injustice. Avec des airs de dystopie, Peuple de verre est un bout de fiction qui vacille entre le vrai et le faux, le réel et l’imaginaire.

Peut-on croire cette narratrice, si habile de ses mots ? Peut-on faire confiance à qui que ce soit, finalement ? Tapant dans des sujets d’une grande actualité, Catherine Leroux dépeint ce gouffre immense qui se creuse entre richesse et pauvreté, gouffre dans lequel la classe moyenne s’effondre, s’effrite. C’est d’une intelligence inouïe.

Un grand bravo pour ce beau moment de littérature.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com