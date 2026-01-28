César 2026 : de Camus à Fatima Daas, la littérature s’invite massivement

Dans la catégorie Meilleur scénario adapté, l’Académie a retenu trois titres — et chacun renvoie, logiquement, à une œuvre publiée.

L’Attachement, de Carine Tardieu, adapté du roman L’Intimité d’Alice Ferney, publié chez Actes Sud, prolonge les interrogations centrales du texte : la famille recomposée, la filiation, le désir d’enfant et la place de chacun dans des configurations affectives mouvantes. Le film s’appuie sur une distribution composée, entre autres, de Valeria Bruni Tedeschi, Pio Marmaï, Vimala Pons, ou encore Raphaël Quenard.

L’Inconnu de la Grande Arche, de Stéphane Demoustier, est adapté du roman La Grande Arche de Laurence Cossé (Gallimard), qui revient sur l’histoire complexe de la construction du monument emblématique de La Défense, à travers la figure de son architecte et les logiques politiques, administratives et humaines à l’œuvre. Le film réunit notamment Claes Bang, Swann Arlaud, Xavier Dolan et Michel Fau.

Enfin, La Petite Dernière, réalisé par Hafsia Herzi, fait aussi partie des trois nominés. Le long-métrage adapte le récit autobiographique de Fatima Daas, publié en 2020 aux éditions Noir sur Blanc. Il transpose à l’écran une parole intime et fragmentée, centrée sur l’identité, la foi et la sexualité d’une jeune femme issue d’une famille algérienne de banlieue parisienne. Porté par Nadia Melliti, distinguée à Cannes, le film a également été distingué par le « Goncourt du cinéma », le prix Louis-Delluc 2025.

Les César 2026, miroir d’un cinéma largement inspiré par la littérature

Au-delà des catégories explicitement consacrées au scénario adapté, plusieurs films nommés aux César 2026 dans les catégories d’interprétation puisent également leur matière dans le livre.

Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, réalisé par Ken Scott, s’inscrit ainsi dans le sillage de l’autobiographie de Roland Perez, dont le récit personnel sert de socle au film, porté notamment par Leïla Bekhti. La Chambre de Mariana, mis en scène par Emmanuel Finkiel, adapte un roman de l’écrivain israélien Aharon Appelfeld, tandis que L’Étranger, réalisé par François Ozon, transpose à l’écran le texte fondateur d’Albert Camus, avec Benjamin Voisin dans le rôle principal.

Les catégories techniques font apparaître une autre veine de l’adaptation littéraire, plus tournée vers les littératures de genre. Chien 51, réalisé par Cédric Jimenez et nommé notamment pour ses décors et ses effets visuels, est issu du roman d’anticipation de Laurent Gaudé, dont il transpose l’univers dystopique et les tensions politiques. Dracula, mis en scène par Luc Besson, s’inscrit pour sa part dans la longue lignée des adaptations du classique de Bram Stoker, ici revisité librement, notamment à travers un travail remarqué sur les costumes.

L’Homme qui rétrécit, nouvelle adaptation du roman culte de Richard Matheson, propose sous la direction de Jan Kounen une relecture de science-fiction où l’invention visuelle et les effets spéciaux jouent un rôle central.

Même lorsque les nominations concernent des catégories techniques, la présence d’un livre-source demeure structurante. 13 jours, 13 nuits, réalisé par Martin Bourboulon et nommé au César du meilleur montage, adapte le récit autobiographique de Mohamed Bida, ancrant le film dans une matière documentaire et testimoniale qui dépasse le simple cadre du cinéma, et inscrit l’actualité récente dans une forme de récit collectif.

L’animation confirme elle aussi cette porosité entre littérature et écran. Amélie et la métaphysique des tubes, réalisé par Maïlys Vallade et Liane-Cho Han, transpose à l’image le roman éponyme d’Amélie Nothomb, en prolongeant par le dessin et la mise en mouvement l’univers introspectif, sensoriel et fantaisiste de l’autrice.

Rendez-vous le 26 février pour le verdict

Avec 110 nominations réparties sur l’ensemble des catégories, les César 2026 dessinent un paysage contrasté du cinéma français de l’année écoulée. En tête, Nouvelle Vague de Richard Linklater s’impose comme le film le plus cité, avec dix nominations, devant L’Attachement, Dossier 137 et L’Inconnu de la Grande Arche, chacun distingué à huit reprises.

La 51e cérémonie des César se tiendra exceptionnellement un jeudi, le 26 février, sur Canal+, rompant avec la tradition du vendredi. Elle sera présidée par Camille Cottin et animée par Benjamin Lavernhe. Un César d’honneur sera également remis à Jim Carrey, invité à célébrer une carrière marquante du cinéma populaire international.

Les principales catégories et leurs nominations sont détaillées ci-dessous :

César du meilleur film

L’Attachement, produit par Fabrice Goldstein, Antoine Rein, réalisé par Carine Tardieu

Dossier 137, produit par Caroline Benjo, Barbara Letellier, Carole Scotta, réalisé par Dominik Moll

Nouvelle Vague, produit par Michèle Pétin, Laurent Pétin, réalisé par Richard Linklater

La Petite Dernière, produit par Julie Billy, Naomi Denamur, réalisé par Hafsia Herzi

Un simple accident, produit par Philippe Martin, réalisé par Jafar Panahi

César de la meilleure réalisation

Carine Tardieu pour L’Attachement

Dominik Moll pour Dossier 137

Stéphane Demoustier pour L’Inconnu de la Grande Arche

Richard Linklater pour Nouvelle Vague

Hafsia Herzi pour La Petite Dernière

César de la meilleure actrice

Leïla Bekhti dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan

Valeria Bruni Tedeschi dans L’Attachement

Léa Drucker dans Dossier 137

Isabelle Huppert dans La Femme la plus riche du monde

Mélanie Thierry dans La Chambre de Mariana

César du meilleur acteur

Claes Bang dans L’Inconnu de la Grande Arche

Bastien Bouillon dans Partir un jour

Laurent Lafitte dans La Femme la plus riche du monde

Pio Marmaï dans L’Attachement

Benjamin Voisin dans L’Étranger

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Jeanne Balibar dans Nino

Dominique Blanc dans Partir un jour

Marina Foïs dans La Femme la plus riche du monde

Ji-Min Park dans La Petite Dernière

Vimala Pons dans L’Attachement

César du meilleur acteur dans un second rôle

Swann Arlaud dans L’Inconnu de la Grande Arche

Xavier Dolan dans L’Inconnu de la Grande Arche

Michel Fau dans L’Inconnu de la Grande Arche

Pierre Lottin dans L’Étranger

Raphaël Personnaz dans La Femme la plus riche du monde

César du meilleur scénario original

Dominik Moll, Gilles Marchand pour Dossier 137

Pauline Loquès pour Nino

Holly Gent, Vince Palmo pour Nouvelle Vague

Franck Dubosc, Sarah Kaminsky pour Un ours dans le Jura

Jafar Panahi pour Un simple accident

César du meilleur scénario adapté

Carine Tardieu, Raphaële Moussafir, Agnès Feuvre pour L’Attachement

Stéphane Demoustier pour L’Inconnu de la Grande Arche

Hafsia Herzi pour La Petite Dernière

César de la révélation féminine

Manon Clavel dans Kika

Suzanne Lindon dans La Venue de l’avenir

Nadia Melliti dans La Petite Dernière

Camille Rutherford dans Jane Austen a gâché ma vie

Anja Verderosa dans L’Épreuve du feu

César de la révélation masculine

Idir Azougli dans Météors

Sayyid El Alami dans La Pampa

Félix Lefebvre dans L’Épreuve du feu

Guillaume Marbeck dans Nouvelle Vague

Théodore Pellerin dans Nino

César du meilleur film étranger

L’Agent secret, réalisé par Kleber Mendonça Filho

Black Dog, réalisé par Guan Hu

Sirat, réalisé par Oliver Laxe

Une bataille après l’autre, réalisé par Paul Thomas Anderson

Valeur sentimentale, réalisé par Joachim Trier

César du meilleur film documentaire

À bicyclette !, réalisé par Mathias Mlekuz

Le Chant des forêts, réalisé par Vincent Munier

Le Cinquième plan de La Jetée, réalisé par Dominique Cabrera

Personne n’y comprend rien, réalisé par Yannick Kergoat

Put Your Soul on Your Hand and Walk, réalisé par Sepideh Farsi

César du meilleur film d’animation

Amélie et la métaphysique des tubes, réalisé par Maïlys Vallade, Liane-Cho Han

Arco, réalisé par Ugo Bienvenu

La Vie de château, mon enfance à Versailles, réalisé par Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’Limi

César du meilleur premier film

Arco, réalisé par Ugo Bienvenu

L’Épreuve du feu, réalisé par Aurélien Peyre

Nino, réalisé par Pauline Loquès

La Pampa, réalisé par Antoine Chevrollier

Partir un jour, réalisé par Amélie Bonnin

César de la meilleure photographie

Elin Kirschfink pour L’Attachement

Patrick Ghiringhelli pour Dossier 137

Marine Atlan pour L’Engloutie

Manu Dacosse pour L’Étranger

David Chambille pour Nouvelle Vague

César du meilleur montage

Stan Collet pour 13 jours, 13 nuits

Christel Dewynter pour L’Attachement

Laurent Rouan pour Dossier 137

Catherine Schwartz pour Nouvelle Vague

Géraldine Mangenot pour La Petite Dernière

César du meilleur son

Nicolas Becker, Andrea Ferrera, Damien Lazzerini pour Arco

Romain Cadilhac, Marc Nambard, Olivier Touche, Olivier Goinard pour Le Chant des forêts

François Maurel, Rym Debbarh-Mounir, Nathalie Vidal pour Dossier 137

Jean Minondo, Serge Rouquairol, Christophe Vingtrinier pour Nouvelle Vague

Rémi Chanac, Jeanne Delplanq, Fanny Martin, Niels Barletta pour Partir un jour

César de la meilleure musique originale

Arnaud Toulon pour Arco

Olivier Marguerit pour Dossier 137

Fatima Al Qadiri pour L’Étranger

Alex Beaupain pour La Femme la plus riche du monde

Amine Bouhafa pour La Petite Dernière

César des meilleurs décors

Jean-Philippe Moreaux pour Chien 51

Catherine Cosme pour L’Inconnu de la Grande Arche

Riton Dupire-Clément pour Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan

Katia Wyszkop pour Nouvelle Vague

Marie Cheminial pour La Venue de l’avenir

César des meilleurs costumes

Céline Guignard pour La Condition

Corinne Bruand pour Dracula

Jürgen Doering pour La Femme la plus riche du monde

Pascaline Chavanne pour Nouvelle Vague

Pierre-Yves Gayraud pour La Venue de l’avenir

César des meilleurs effets visuels

Cédric Fayolle pour Chien 51

Rodolphe Chabrier, Benoît de Longlée pour L’Homme qui rétrécit

Lise Fischer pour L’Inconnu de la Grande Arche

Alain Carsoux pour Nouvelle Vague

César du meilleur film de court métrage de fiction

Big Boys Don’t Cry, réalisé par Arnaud Delmarle

Deux personnes échangeant de la salive, réalisé par Alexandre Singh, Natalie Musteata

Mort d’un acteur, réalisé par Ambroise Rateau

Wonderwall, réalisé par Róisín Burns

César du meilleur film de court métrage documentaire

Au bain des dames, réalisé par Margaux Fournier

Car Wash, réalisé par Laïs Decaster

Ni Dieu ni père, réalisé par Paul Kermarec

César du meilleur film de court métrage d’animation

Les Belles cicatrices, réalisé par Jouzeau Raphaël

Dieu est timide, réalisé par Jocelyn Charles

Fille de l’eau, réalisé par Sandra Desmazières

