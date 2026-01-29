Proposer des livres à petit prix, c’est une belle mission

En cette fin janvier 2026, le groupe SDP Maxilivres a annoncé le rachat d’Expodif et de Temps Livre, deux filiales du groupe Koreus. L’opération s’inscrit dans une stratégie d’expansion visant à élargir les canaux de distribution, renforcer les partenariats avec les éditeurs et déployer un réseau national de points de vente sous l’enseigne Maxilivres.

Derrière ce communiqué, un projet industriel plus vaste se dessine : structurer un acteur intégré du livre neuf à prix réduit, capable de couvrir la chaîne complète, de l’achat de stocks à leur diffusion dans des réseaux souvent éloignés des circuits traditionnels.

La logique d’un rapprochement évident

Pour Marc Gabelotaud, président de SDP Maxilivres, le rapprochement relevait presque de l’évidence. « Nous avions des activités très complémentaires, c’était vraiment naturel. » Daniel Rozenblum, président du groupe Koreus, partage ce constat : « On s’est vite rendu compte qu’on touchait des réseaux très différents et extrêmement complémentaires, donc l’opération s’est faite de manière fluide et rapide. »

Les deux dirigeants insistent sur cette complémentarité structurelle : Maxilivres dominait les réseaux de distribution organisés et structurés (grandes surfaces, stations-service, discount), tandis qu’Expodif et Temps Livre occupaient des segments de la revente aux professionnels, ainsi qu’aux réseaux scolaires et institutionnels. « Il y a trois canaux principaux : la vente professionnelle, les écoles (et bibliothèques/médiathèques) et le réseau de boutiques. Là, on a un beau développement à réaliser. »

Construire un réseau physique, lentement mais sûrement

La question du réseau de librairies constitue l’un des axes stratégiques du projet. « On peut développer un réseau de boutiques sous l’enseigne Maxilivres qui peut être significatif et assez rapidement dans le temps. »

À horizon cinq ou six ans, Daniel Rozenblum évoque une perspective réaliste : « On pourrait arriver à une douzaine ou une quinzaine de points de vente intégrés. » La marque, selon lui, conserve une forte rémanence dans l’esprit du public, un actif intangible que le groupe entend capitaliser, notamment via des licences ou des franchises.

Un modèle fondé sur la circulation des stocks

L’un des apports majeurs de l’opération réside dans la capacité à absorber des volumes plus importants d’ouvrages. « Aujourd’hui, on pourra se positionner sur des lots plus importants et plus variés parce qu’on a plus de réseaux d’écoulement, en France comme à l’international. »

Cette capacité de diffusion élargie ouvre la voie à une segmentation plus fine : mass market (jeunesse, bien-être/santé, beaux livres,…) en grande distribution, ouvrages spécialisés pour les écoles ou bibliothèques, ouvrages sous licences pour l’export, et un mix de ces thèmes pour les ventes aux professionnels.

Daniel Rozenblum décrit un spectre éditorial très large : « De la jeunesse au livre d’art, en passant par le bien-être, la cuisine ou les loisirs créatifs, le spectre est extrêmement large. »

Écoles et bibliothèques : un terrain stratégique

L’intégration d’Expodif et Temps Livre permet au groupe de pénétrer plus profondément les réseaux scolaires et institutionnels. « Quand il y a une enveloppe budgétaire réduite à un timbre poste, le livre à prix réduit permet de répondre à ces impératifs économiques », assure Marc Gabelotaud.

Le dirigeant insiste sur la capacité du modèle à s’adapter aux contraintes budgétaires : « Nos livres répondent totalement à ce type de demande, que ce soit pour une BCD, une kermesse ou une animation. » En outre, poursuit-il, chez Maxilivres « on ne travaillait pas avec les bibliothèques. C’est vraiment une opération qu’on aurait peut-être dû faire plus tôt ».

Territoires, export et segmentation fine

Le rapprochement ouvre également des perspectives internationales. « On ne vendra pas la même chose au Maghreb, en Suisse ou en Belgique. La force du rapprochement, c’est de pouvoir travailler cette répartition intelligemment. » Les produits sous licence, notamment, suscitent une forte demande à l’export, tandis que le marché français privilégie aussi d’autres segments.

Cette capacité d’adaptation constitue un levier majeur pour un acteur du déstockage, souvent confronté à des problématiques de volumes hétérogènes.

D'ailleurs, vendre des livres là où personne ne les attend, voilà le cœur du modèle Maxilivres qui repose sur une intuition simple : placer le livre dans des lieux de passage. « On vend des livres à des gens qui ne veulent pas acheter des livres. Pas qu’ils ne sont pas intéressés, mais ils ne vont pas forcément en librairie », insiste Marc Gabelotaud.

Sur le réseau autoroutier, où la société est présente, le dispositif prend une dimension quasi industrielle : « On a du mobilier permanent, des équipes de commerciaux, et plus de 10.000 personnes passent devant nos tables chaque jour sur la route entre Nîmes et Montpellier. » Voilà maintenant plus de 25 ans que la société propose ces ouvrages à prix réduit, avec un véritable succès.

La stratégie s’étend désormais aux bureaux de Poste, avec un accord signé en octobre dernier : « On met des livres à 3 €, 3,50 €, pas plus de 5 €, et il y a de la demande. » Cette approche vise l’achat d’impulsion, mais aussi un objectif socioculturel assumé. « Permettre l’accès à la culture, c’est une belle mission, surtout dans une période de paupérisation. »

L’économie circulaire comme ADN

La rhétorique de la « seconde vie du livre » s’impose aujourd’hui dans l’industrie. Pour les dirigeants, elle ne relève pas d’un argument marketing opportuniste. « On était RSE avant que le terme existe. On est nés de ça, et depuis 1982, date de notre création on a toujours fait ça. » Expodif, fondée trois ans plus tôt, était sur la même ligne.

Daniel Rozenblum complète : « Si d’autres acteurs parlent d’économie circulaire, ça veut dire qu’il y a une vraie demande. Ce métier n’est plus marginal, il devient central. » Le groupe revendique un rôle d’intermédiaire structurel et de partenaire majeur entre éditeurs et marchés, capable d’absorber des stocks que l’édition traditionnelle ne peut écouler.

Un mastodonte logistique discret

À la faveur du rapprochement, les volumes deviennent considérables. « On doit avoir au moins huit ou neuf millions de livres en stock. » Un volume qui confère au groupe une puissance d’achat et de diffusion rarement évoquée dans le secteur du livre, souvent dominé par les débats éditoriaux plutôt que par les infrastructures logistiques.

La question des outils et des systèmes reste centrale dans cette fusion. À ce titre, les structures iront vers une intégration technologique progressive. « On va conserver les outils existants, mais mettre en place des fonctionnalités pour échanger les stocks et aller vite. » Daniel Rozenblum évoque déjà des perspectives d’automatisation et d’IA : « On travaille sur des propositions automatiques selon les parcours et les historiques, pour simplifier et accélérer les décisions. »

Un projet industriel au cœur des tensions du secteur

Au-delà de la consolidation capitalistique, ce rapprochement illustre une mutation silencieuse du secteur du livre. Les circuits traditionnels se contractent, les budgets publics se resserrent, les éditeurs cherchent des solutions pour écouler leurs stocks. Dans ce contexte, la distribution devient un acteur central, capable de répondre à la fois à une demande sociale, environnementale et économique.

Marc Gabelotaud résume cette ambition avec une formule simple : « Le fait de pouvoir proposer des livres à petit prix, c’est un beau projet. » Une position que partage amplement Daniel Rozenblum, qui renchérit : « Notre force combinée permet d’acheter plus, de gérer plus de stock et de travailler plus intelligemment. »

Dans un paysage éditorial fragmenté, le rapprochement entre SDP Maxilivres et Koreus dessine ainsi un modèle hybride : à la croisée de l’économie circulaire, du commerce de masse et d’une politique culturelle pragmatique. Une industrialisation de la « seconde vie » du livre et du livre à prix réduit, assumée comme telle.

Crédits photo : Marc Gabelotaud et Daniel Rozenblum

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com