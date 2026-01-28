Mort, inceste, grossesse : quand les albums jeunesse brisent les tabous

À l’origine de cette nouvelle maison d'édition, il y a une expérience intime. « J'ai voulu créer des livres qui n'existaient pas », nous explique Charlène Petit-Esquirol. Enceinte de son deuxième enfant, elle fait face aux interrogations de sa fille aînée. « Elle me posait beaucoup de questions pour son âge », raconte-t-elle.

Cherchant des réponses dans les rayons jeunesse, elle se heurte à une frustration : « Je n'ai pas trouvé grand-chose qui disait vraiment la vérité. C'était souvent un peu édulcoré, ou alors pas pour l'âge de ma fille. »

Plutôt que de composer avec ce manque, elle décide de créer elle-même ces livres. La maison d’édition se construit autour de cette idée fondatrice : proposer des ouvrages qui « disent la vérité aux tout-petits », avec une attention particulière portée aux images. « On avait vraiment envie d'avoir des illustrations inclusives, colorées », insiste-t-elle.

La maison a également pu voir le jour grâce à une campagne Ulule menée à bien. La collecte a atteint son objectif, réunissant 12.059 € pour 12.000 € visés, avec 54 contributions.

Informer pour protéger

Au fil du catalogue, une conviction structure les choix éditoriaux : « L'information, c'est une manière de protéger. » Cette phrase irrigue la sélection des thèmes. « On choisit des sujets qui peuvent être sensibles, notamment cette année la mort et l'inceste », assume l’éditrice. Là où la tentation serait d’éviter, elle revendique l’inverse. « Peu importe l'âge, on peut commencer à en parler tant qu'on utilise des mots adaptés. »

La vraie vérité sur… la mort ©Maison sans Tabou

« Notre objectif, c'est pas du tout de faire polémique », précise-t-elle, consciente des tensions que ces sujets peuvent susciter. « Notre manière de penser l'information, c'est une information pour la prévention et pour la protection, et non pas pour choquer les enfants ou les adultes qui les accompagnent. »

Les retours reçus confortent cette démarche, « notamment sur les livres qui sont les plus délicats », confie-t-elle. Certains témoignages l’ont marquée durablement. « Des personnes, enfants ou adultes, qui ont vécu l'inceste nous ont fait parvenir des retours vraiment très émouvants, en nous remerciant d'avoir créé ce livre. »

Du côté des familles, l’effet se fait aussi sentir. « Très souvent, les parents nous disent que c'est beaucoup plus facile, grâce à ce livre-là, d'aborder le sujet de la mort », rapporte-t-elle. Les albums deviennent alors des médiateurs, donnant « l'impression que leur enfant a compris le sujet », là où la parole semblait impossible.

Choisir et traiter les tabous

Les thématiques ne sont pas décidées selon un plan figé. « J'ai l'impression que c'est ce qui manque dans les rayons jeunesse », explique Charlène Petit-Esquirol, évoquant une intuition nourrie par les échanges avec son public. Certains choix ont même été collectifs. « Celui de la mort a été choisi par les personnes qui nous suivaient déjà sur Instagram », se souvient-elle.

La vraie vérité sur… les accouchements ©Maison sans Tabou

Le travail d’écriture et d’illustration repose sur une exigence de simplicité. « On essaye de se mettre à la hauteur des enfants pour leur parler », résume-t-elle. Phrases courtes, mots simples : « Notre intention, c'est de dire la vérité sur ce qu'il se passe. » Pour la mort, par exemple, la question est frontale : « Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on meurt ? » La réponse se construit « avec peu de mots » et « des illustrations colorées, jolies, qui attirent l'œil ».

Des dessins colorés, une illustratrice engagée

Lou Gille, illustratrice des quatre premiers livres de la maison, est évoquée par Charlène Petit-Esquirol comme une illustratrice engagée, notamment « dans le féminisme » et « dans la volonté de montrer de l’inclusivité ». Cet engagement fait partie des raisons pour lesquelles leur collaboration s’est imposée naturellement, en soulignant une proximité de valeurs qui dépasse la dimension artistique.

Cette convergence idéologique est déterminante dans la construction de Maison sans Tabou. Charlène Petit-Esquirol explique que, dès leurs premiers échanges, elle lui a présenté le projet en parlant de son sens et de ses objectifs. Lou Gille « a tout de suite accroché », précisément parce qu’elles se retrouvaient « dans des valeurs », et dans leur « engagement vis-à-vis des enfants »

Dans les livres, cet engagement se traduit par des choix visuels détonants avec la ligne éditoriale. Les illustrations participent à montrer une diversité de corps, de situations et de figures, sans hiérarchie ni stéréotype appuyé.

La vraie vérité sur… la grossesse ©Maison sans Tabou

Grandir avec les lecteurs

La collection actuelle s’adresse aux 0-4 ans, un choix assumé. « Je trouvais que ça n'existait pas », explique l’éditrice, regrettant qu’« il faille tout de suite avoir 8 ou 9 ans » pour aborder certains sujets. À terme, Maison sans Tabou pourrait accompagner les lecteurs plus longtemps. « J'aimerais faire d'autres collections, jusqu'à l'adolescence et la pré-adolescence », annonce-t-elle, évoquant « plein de sujets tabous » encore à explorer.

Au-delà de ses livres, Charlène Petit-Esquirol défend une vision de la littérature jeunesse comme outil social. « La littérature jeunesse, c'est à portée de main, c'est adapté aux enfants, et ça permet vraiment de commencer des conversations. » Une manière, sans détour, de lever les silences.

Crédits photo : ©Maison sans Tabou

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com