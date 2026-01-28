Il a pris mon innocence pour faire de moi un être coupable” : Yann Moix mis en cause

« C’est aujourd’hui que se termine mon voyage au pays de la folie. J’ai été relaxée et la justice a débouté la plaignante. » Après l’audience, Emma H. annonce la fin d’un épisode judiciaire qu’elle décrit comme un « calvaire », et insiste sur un apaisement plus que sur une victoire. Elle encourait jusqu’à 2 ans de prison et 60.000 € d’amende.

Son avocat, Me Olivier le Mailloux du barreau de Marseille, dénonce, de son côté, le papier de Paris Match, publié après les révélations de Libération : « L’article publié présente un récit à charge, dénué de contradictoire, aujourd’hui formellement démenti par la décision de justice : Emma H. a été relaxée. » Pour la défense, « le tribunal a jugé que l’infraction n’était pas constituée » et les éléments présentés comme établis « ont été contestés, discutés et écartés ».

Libération a relaté les conséquences, sur plusieurs années, d’un enchevêtrement entre relations intimes, usage d’images sexuelles et conflits personnels, autour de l’écrivain Yann Moix.

Deux procédures distinctes, une même affaire judiciaire

Au centre de ces dossiers figure Emma H., ancienne élève officier de gendarmerie, poursuivie devant le tribunal correctionnel, le 26 janvier dernier, pour des faits de diffusion d’images à caractère sexuel sans l’accord de la personne concernée, après l’envoi à un tiers d’une vidéo intime mettant en cause une autre femme. Elle soutenait que cette transmission résultait « d’une erreur ».

Cette nouvelle procédure fait suite à une première condamnation d’Emma H. pour chantage à la sextape. Dans ce dossier, la justice a retenu qu’elle avait adressé à une autre ex-compagne de Yann Moix, Helen T., des messages accompagnés d’images extraites d’une vidéo intime la concernant, assortis de menaces de diffusion si elle ne cessait pas toute relation avec l’écrivain.

En septembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation prononcée en première instance, à savoir quatre mois de prison avec sursis et 2500 € de dommages et intérêts.

Les pièces versées au dossier montrent que plusieurs vidéos sexuelles, filmées avec le consentement des femmes concernées, étaient stockées sur le téléphone de Yann Moix. Emma H. a découvert ces enregistrements alors qu’elle était en couple avec l’écrivain. Cette découverte a entraîné des échanges directs avec certaines des femmes apparaissant dans les vidéos.

L’un de ces échanges a donné lieu à une première plainte pour chantage, déposée par Helen T. Une autre plainte a ensuite été déposée par Charlotte B., après qu’une vidéo intime la concernant a été envoyée par erreur à un tiers. C’est cette seconde affaire, distincte de la première, qui a été examinée par le tribunal correctionnel le 26 janvier.

Me Olivier le Mailloux estime que la décision rendue « oblige » : « Persister à présenter Emma H. comme coupable après cette décision constitue une déformation grave de la vérité judiciaire et engage la responsabilité de ceux qui s’y livrent. » L’avocat conteste également la manière dont son cliente a été dépeinte : « La présentation d’Emma H. comme une délinquante récidiviste est trompeuse et juridiquement infondée. Elle procède d’un amalgame destiné à fabriquer une culpabilité médiatique, là où la justice a dit le droit. »

Yann Moix mis en cause

À présent, Emma H. dit éprouver de l’empathie pour les plaignantes, tout en souhaitant « que ce drame judiciaire s’arrête » : « Nous devons mettre fin à la haine stérile qui a détruit nos vies, à ce gâchis humain qui ne connaît qu’un seul artisan. » Elle décrit un ensemble de mécanismes — « un système, de règles, de menaces, de silences » — et affirme l’impossibilité, pour elle, de rendre pleinement intelligible ce qu’elle a vécu « dans une cour de justice ».

Elle évoque aussi, parlant explicitement de Yann Moix : « J’avais 23 ans. Il a pris mon innocence pour faire de moi un être coupable. J'ai réagi, comme j'ai pu, à l'obscénité d'un monde et aux mensonges d'un homme que j'ai aimé et essayé de protéger de lui-même. »

Me Olivier le Mailloux affirme plus généralement que le traitement de l’affaire a occulté « le rôle central » de l'auteur de Naissance, « ce que l’audience a mis en lumière : le rôle central et le comportement de Yann Moix, caractérisés par la duplicité, la manipulation et une attitude reconnue comme lâche et obscène dans la genèse du dossier. »

Emma H. a indiqué avoir partagé le quotidien de Yann Moix entre le 8 octobre 2021 et le 1er avril 2024, selon son audition par les gendarmes de la brigade de recherches de Dax, information relayée par Paris Match.

Plus loin, cette dernière relie directement ces procédures à une rupture biographique majeure : « Je me remémore ce jour d’avril où l’on a mis fin à ma carrière d’officier, peine à perpétuité incompressible pour le sens que j’avais donné à ma vie. »

L’une des conséquences majeures de ces procédures concerne en effet son parcours professionnel. Au moment des faits, elle suivait une formation d’officier de gendarmerie. Sa condamnation pénale, assortie d’une inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, a entraîné la remise en cause de son maintien au sein de l’institution.

Libération rapporte que Yann Moix est intervenu à plusieurs reprises auprès de responsables politiques et administratifs afin de tenter d’infléchir cette décision. Des courriers ont notamment été adressés à l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy et au ministre de l’Intérieur de l’époque, Gérald Darmanin. L’écrivain a également échangé directement avec le directeur général de la gendarmerie nationale, Christian Rodriguez, qui confirme avoir eu des contacts à la fois avec l'écrivain et Emma H.

Malgré ces démarches, la condamnation a été confirmée en appel et Emma H. a finalement été exclue de l’école des officiers de la gendarmerie.

Un livre à venir ?

Au-delà des infractions poursuivies, les procédures font apparaître des conséquences psychologiques documentées. Emma H. a produit un certificat médical décrivant un état de stress post-traumatique aigu, caractérisé notamment par une anxiété intense et des troubles du sommeil, à la suite de la découverte des vidéos et des procédures judiciaires engagées contre elle.

Helen T., médecin, indique de son côté avoir subi une forte dégradation de son état psychique après la réception d’images sexuelles la concernant et des menaces de diffusion associées. Elle affirme avoir été contrainte de suspendre temporairement ses consultations médicales en raison d’un état anxieux sévère, de troubles du sommeil et de troubles alimentaires apparus à la suite des faits.

De son côté, Charlotte B. affirme vivre depuis sous traitement anxiolytique, en lien avec les conséquences psychologiques de cette diffusion. Aucune annonce d'appel n'a encore été réalisée.

Par un texte partagé, Emma H. laisse entendre un projet de publication à venir, présenté comme un récit personnel mêlant expérience judiciaire et intime, sans en préciser à ce stade les modalités éditoriales ni le calendrier.

Contactées par ActuaLitté afin de savoir si un appel était envisagé, les avocates de la plaignante n’avaient pas répondu à nos sollicitations au moment de la publication. De même, sollicité sur l’ensemble de cette affaire, Yann Moix n’a pas donné suite à ce stade.

Yann Moix et Gérard Depardieu face à Complément d’Enquête

Yann Moix est, en parallèle, et cette fois directement, impliqué dans une autre procédure judiciaire très médiatisée, aux côtés de Gérard Depardieu, contre l’émission Complément d’Enquête. Les deux hommes contestent le montage d’un reportage diffusé sur France 2 en décembre 2023, estimant qu’il a présenté de manière trompeuse des propos tenus lors d’un voyage en Corée du Nord en 2018.

Dans ce dossier, Gérard Depardieu et Yann Moix ont engagé des poursuites contre la société de production Hikari et France Télévisions, dénonçant un montage qu’ils jugent déloyal. À l’inverse, les auteurs du reportage ont contre-attaqué en mars 2025, déposant une citation directe contre les deux hommes pour dénonciation calomnieuse, fausse attestation et tentative d’escroquerie au jugement.

Une audience s’est tenue devant le tribunal correctionnel de Paris début octobre 2025, en l’absence de Gérard Depardieu et de Yann Moix. La justice a ordonné une expertise indépendante des rushs afin d’analyser les conditions de tournage et de montage de la séquence litigieuse. À ce stade, aucune décision définitive n’a été rendue publiquement dans cette procédure.

