Exquisite Corpses : un Battle Royale du capitalisme qui transforme le massacre en franchise

Exquisite Corpses s’ouvre comme une hallucination capitaliste : Battle Royale passé au filtre American Nightmare, avec un goût de pop-corn rance et une caméra imaginaire placée au-dessus des piscines à débordement, comme un drone d’agent immobilier filmant l’apocalypse.

James Tynion IV ne cache pas son projet. Il veut une superproduction en cases, un événement éditorial conçu comme une franchise avant même d’être un récit. Le premier tome fonctionne comme un pilote de série hypertrophié, un trailer étendu qui expose les règles, les factions, les monstres, les mascottes et les produits dérivés potentiels.

L’auteur joue au showrunner, et la presse américaine insiste sur ce point : chaque page ressemble à une promesse de spin-off, chaque personnage à une licence. Il empile les concepts comme d’autres empilent les cadavres, avec la conviction que le public réclame d’abord un univers, ensuite une histoire, et enfin un abonnement.

La narration repose sur une structure chorale qui rappelle les mécaniques de Battle Royale et de ses héritiers, mais dopée aux stéroïdes de la culture franchise. D’un côté, les oligarques, figures froides et presque abstraites, qui orchestrent le massacre comme un loisir de classe, un sport aristocratique. De l’autre, les tueurs, silhouettes grotesques, déjà conçues comme des icônes, avec leurs noms, leurs gimmicks, leurs armes-signatures.

Enfin, les habitants ordinaires, chair narrative destinée à rappeler que ce jeu possède un coût humain, même si le dispositif semble tout faire pour l’oublier. Les critiques anglophones soulignent la densité quasi agressive du worldbuilding : en une soixantaine de pages, Tynion installe un système politique, une mythologie, des règles du jeu, une galerie de personnages, et même une grammaire médiatique interne.

Chaque page ajoute une règle, un nom, un dispositif, une promesse d’arc futur. Et se construit donc un parc d’attractions avant d’écrire une intrigue, un Disneyland du massacre avant la première montagne russe.

Le rythme épouse cette logique de blockbuster sous amphétamines. Le tome 1 privilégie l’exposition accélérée, le montage alterné, le teasing constant, une mise en place saturée et déjà au bord de l'explosion – heureusement, ça explosera dès la fin. Tout va vite, parfois trop vite, mais rien ne paraît inutile. Chaque séquence sert à préparer un affrontement futur, chaque dialogue à installer un arc potentiel, chaque splash page à vendre une idée de série dérivée.

Le lecteur avance comme dans une bande-annonce de deux heures, saturé d’informations, stimulé par la promesse plus que par l’action immédiate. Certains combats restent hors champ, repoussés à plus tard, comme si l’œuvre assumait sa nature programmatique : ceci est un univers en train de se vendre, pas encore un massacre en train de se dérouler. La presse note ce paradoxe : un comic de tueurs qui commence par un catalogue de concepts.

Visuellement, Michael Walsh et Jordie Bellaire livrent un spectacle calibré pour l’ère du slasher pop, et la critique américaine insiste sur la réussite graphique du projet. Les tueurs ressemblent à des mascottes de festival horrifique, silhouettes immédiatement reconnaissables, costumes grotesques, armes-signatures pensées comme des logos.

Walsh multiplie les compositions dynamiques, les changements de focales, les mises en page éclatées, tout en conservant une lisibilité remarquable malgré la foule de personnages. Les critiques saluent la capacité du dessin à faire exister chaque protagoniste en quelques cases, comme une fiche marketing incarnée.

Les couleurs de Bellaire plongent la ville dans une ambiance grunge, saturée, presque ludique, où la violence devient un code graphique, un langage visuel pop. Certains commentateurs parlent d’une esthétique grotesque et ludique, d’un mélange de pulp et de cartoon macabre, où le sang sert autant de motif décoratif que de choc narratif. On pense à Halloween, à Saw, à Scream, mais aussi à l’esthétique vidéoludique contemporaine, où chaque personnage doit pouvoir devenir une icône, un skin, un logo, une figurine en PVC.

La matrice politique évoque frontalement American Nightmare. Ici, la violence n’est pas un dérapage, mais un rituel bourgeois, un loisir codifié par l’oligarchie. Les riches ne se contentent plus d’exploiter : ils scénarisent le massacre, le transforment en divertissement, en sport aristocratique, en performance culturelle. Tynion ne prétend pas à la subtilité, et on ne lui en fait pas grief.

Il montre une oligarchie qui joue à Dieu avec des couteaux, une élite qui transforme la mort en spectacle premium. La satire reste frontale, presque pulp, mais elle frappe juste : le spectacle de la violence comme privilège de classe, l’impunité comme forme ultime du luxe, la dystopie comme extension logique du capitalisme tardif.

Reste la question industrielle, que plusieurs articles anglophones placent au centre du projet. Exquisite Corpses ne se lit pas seulement comme un comic, mais comme un business plan narratif. Writers’ room, arcs multiples, spin-offs annoncés, architecture pensée pour durer : le projet transpose les logiques DC Comics dans l’horreur indépendante.

Tynion agit moins comme un auteur solitaire que comme un producteur de mythologie, un architecte d’univers, un entrepreneur de fiction. Le comic devient une plateforme, un prototype de franchise, un terrain d’expérimentation pour l’économie contemporaine du récit, où chaque page doit pouvoir se convertir en IP.

Au final, ce premier tome fascine autant qu’il inquiète. Il brille par son efficacité, son graphisme, sa densité, son sens du spectacle, mais il révèle aussi une mutation profonde : le récit comme produit événementiel, la dystopie comme parc à thème, le massacre comme stratégie de marque.

Exquisite Corpses offre un spectacle de sang et de concepts, une fête macabre orchestrée par des milliardaires fictifs et un scénariste bien réel. Reste à savoir si, sous les masques, il subsiste autre chose qu’un miroir brillant tendu à notre propre désir de carnage organisé, un miroir où l’industrie culturelle contemple sa propre pulsion de meurtre rentable.

Le tome 2 arrivera le 27 février. Et les parutions sont déjà organisées jusqu'en juillet...

Par Nicolas Gary

