Dix livres audio en compétition pour le Prix Audiolib 2026

Audiolib dévoile la sélection de son Prix Audiolib 2026, une distinction créée par l’éditeur pour récompenser un livre audio de son catalogue. Dix titres ont été retenus par leurs équipes avant d’être soumis à un jury de blogueurs spécialisés, puis au vote des internautes. Le prix distingue à la fois la qualité du texte et celle de son interprétation audio. Le lauréat sera désigné à l’issue d’un vote en ligne.

Le 28/01/2026 à 14:15 par Dépêche

ActuaLitté

Après cinq années d’existence, Audiolib a lancé en 2013 leur prix consacré au livre audio. Baptisé Prix Audiolib, il vise à mettre en avant un titre marquant de l’année, tant pour son contenu littéraire que pour sa lecture. Le dispositif repose sur une sélection interne suivie d’une double phase de délibération, associant professionnels et public. L’objectif est de valoriser le travail d’adaptation et d’interprétation propre au format audio.

La première étape du prix intervient en décembre, lorsque l’équipe Audiolib sélectionne dix livres audio issus de son catalogue. Ces titres sont ensuite confiés à un jury composé de blogueurs passionnés de livres audio. Chaque juré écoute l’ensemble de la sélection et choisit cinq favoris. Cette phase permet d’opérer un premier tri avant l’ouverture au public.

Les cinq titres finalistes sont ensuite départagés par les internautes grâce à un vote en ligne. Le livre audio qui recueille le plus de suffrages est alors désigné lauréat du Prix Audiolib. Ce mode de désignation associe ainsi expertise éditoriale, regard de spécialistes et participation du public. La récompense entend refléter la diversité des usages et des sensibilités autour du livre audio.

Dix histoires, dix lectures, un prix

La sélection 2026 rassemble des romans français et étrangers, des textes contemporains comme des œuvres déjà reconnues, portés par des interprétations variées. Elle met en avant la diversité des genres, des écritures et des dispositifs de lecture propres au livre audio.

Les éléments de John Boyne, traduit par Sophie Aslanides, est lu par Marjorie Frantz, Loaï Rahman, Audrey Sourdive et Arnaud Masclet, et enregistré au studio La Machine à mots. Le livre se compose de quatre récits liés à l’eau, la terre, le feu et l’air, explorant les zones troubles de l’âme humaine à travers les thèmes de la responsabilité, de la culpabilité, du trauma et de la rédemption.

Les vivants d’Ambre Chalumeau, lu par Ariane Brousse et enregistré au studio Rosalie, s’attache au passage de l’adolescence à l’âge adulte. Le roman évoque les rêves, les peurs et les premiers renoncements qui accompagnent la fin de l’insouciance. Il s’agit d’un premier texte centré sur la transition et les questionnements qui en découlent.

Le livre de Kells de Sorj Chalandon, interprété par Féodor Atkine et enregistré au studio Quali’sons, met en scène une jeunesse confrontée à la violence de son époque. Le récit aborde l’errance, la révolte et l’engagement, en s’appuyant sur une expérience intime et une langue marquée par l’intensité. Il s’inscrit dans un parcours d’apprentissage et de survie.

Je voulais vivre d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre, lu par Claire Cahen et enregistré au studio Safe & Sound, propose une relecture d’un personnage emblématique de la littérature. Le roman redonne une voix à Milady, figure des Trois Mousquetaires, en interrogeant son destin et la manière dont il a été construit. Le texte s’attache à la question de la liberté et du regard porté sur cette héroïne.

L’invitée surprise d’Alison Espach, traduit par Marie Chivot-Buhler et lu par Elsa Davoine, a été enregistré au studio LOAD. L’intrigue se déroule dans un hôtel du Rhode Island, où se croisent deux femmes aux trajectoires opposées. Le roman explore le désespoir, l’absurde et les liens inattendus, en mêlant gravité et humour.

Moi qui n’ai pas connu les hommes de Jacqueline Harpman, lu par Lola Naymark et enregistré au studio NOVA, est proposé dans une version audio qui souligne la force du texte. Le récit suit une narratrice née en captivité dans un monde dévasté, où la survie devient une urgence. Cette fable dystopique interroge l’enfermement, la mémoire et l’humanité.

C’était notre maison de Marcus Kliewer, traduit par Laurent Bury et lu par Alice de Ferran, a été enregistré au studio d’en face. Ce huis clos se situe dans une Amérique reculée et joue sur les ressorts de l’horreur psychologique. Le roman met en scène une tension progressive au cœur d’un espace fermé.

Le chant du prophète de Paul Lynch, traduit par Marina Boraso et lu par Pierre-François Garel, est enregistré au studio La Machine à mots. Le texte s’inscrit dans une fiction sombre, marquée par une atmosphère politique et sociale oppressante. Il explore les mécanismes de bascule d’une société.

Les évaporés du Japon de Léna Mauger, lu par Juliette Aver et enregistré au studio Quali’sons, est issu d’une enquête menée sur plusieurs années. Le livre s’intéresse à celles et ceux qui choisissent de disparaître volontairement, laissant derrière eux leur vie. Il aborde ce phénomène avec une approche documentaire et empathique.

Toutes les vies de Rebeka Warrior, lu par l’autrice et enregistré au studio Safe & Sound, clôt la sélection. Le roman évoque une histoire d’amour, un deuil et une quête spirituelle. Il s’agit d’un premier texte centré sur l’intime et la reconstruction.

L'année dernière, l'audiolivre lauréat était le roman L’inconnue du portrait de Camille de Peretti, lu par Mathieu Buscatto et réalisé par le studio Quali’sons.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 
 
 

Crédits illustration : Audiolib

 

