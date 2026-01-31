Les Ensablés - Les hommes sont pressés, de Juliette Pary

Ce roman regroupe un ensemble de personnages que les circonstances font converger au même moment vers Moscou. L’intrigue, amusante, prend forme dans la volonté russe de contrôler le marché de distribution des vins aux États-Unis en cherchant à s’affilier avec le plus gros des importateurs américains, Washington Dodd. Nous sommes en septembre et octobre 1932. Tandis que la prohibition tire à sa fin, Dodd entend relancer le « régime humide » en distribuant des verres de vin criméens et caucasiens à partir de distributeurs automatiques.

En marge de ce fait divers se nouent deux intrigues amoureuses, elles aussi rigolotes. D’une part la relation improbable entre une membre zélée de la jeunesse communiste dévouée au plan quinquennal de Staline et un jeune ingénieur français spécialisé dans la viticulture et déterminé à faire échouer le partenariat entre Dodd et les Russes. D’autre part la relation entre un esthète pédant exilé en France par la Révolution, revenant dans sa patrie treize ans plus tard afin de tenter de reconquérir sa femme à coups de poèmes et de nostalgie. Mais l’amour sert ici à développer des péripéties qui ne font jamais oublier le contexte politique, dont la satire reste le principal objectif de la prose de l’auteure.



Cette satire trouve son sens en fonction de l’intérêt imposant de la Russie dans la France sociolittéraire des années 1930. Avant le fameux voyage d’André Gide avec Louis Guilloux et Eugène Dabit en 1936, d’autres avaient parcouru le territoire soviétique, comme Alfred Fabre-Luce ou André Beucler, qui en avaient rapporté respectivement Russie 1927 (Grasset, 1927) et Paysages et villes russes (Gallimard, 1927).

Entre 1929 et 1931, inspiré par le modèle des Décades de Pontigny, le critique et romancier catholique Robert Sébastien, proche de Jacques Maritain, et le journaliste Wsevolod de Vogt organisèrent tout un cycle de conférences visant à nouer les relations entre les écrivains et intellectuels français et les jeunes écrivains russes exilés. La décennie 1930 maintiendra ces échanges et collaborations.



Chez Gallimard, à l’époque où Juliette Pary publie Les hommes sont pressés, on trouve d’ailleurs la collection « Les jeunes Russes », où figurent notamment des romans de Vladimir Lidine, Ilya Ehrenbourg, Boris Pilniak ou Valentin Kataev, celui-ci traduit par André Beucler. Mais outre qu’il est écrit en français — donc hors collection —, Les Hommes sont pressés se démarque radicalement de ces publications par sa charge parodique du régime soviétique.



Si toutefois la Russie communiste est la première victime de cette écriture loufoque et décapante, d’une vivacité réjouissante, voire éblouissante, la bourgeoisie capitaliste — surtout américaine, mais aussi française —, la dissidence socialiste ou encore l’immigration russe nichée à Paris ne s’en tirent pas mieux. Tout est passé au moulinet de la plume turbulente et réfractaire de l’auteure. De manière profondément ironique, Pary met dos à dos les idéologies et les postures des uns et des autres.

Elle expliquera dans un entretien avec Janine Bouissounouse pour Les Nouvelles littéraires en décembre 1935 : « La façon dont nous nous exprimons dépend de notre conception du monde. La plupart des livres de femmes sont absolument égocentriques parce qu’elles ignorent le monde. Quand ma conception du monde a changé, ma façon de m’exprimer devait changer aussi. » C’est pourquoi, dira-t-elle encore, que le plus beau compliment qu’on a fait à son roman, c’est que rien ne laisse croire qu’il est écrit par une femme, puisque le monde « est plus digne d’intérêt que sa petite vie à soi ».



Les Hommes sont pressés. Le titre du roman est une métaphore qui, vue sous l’angle des sentiments, dénonce l’absence d’amour et de vie privée dans le système soviétique. Car « Les hommes sont pressés » désigne un modèle de jupe soviétique « qui croise sur le devant, sur toute la largeur, sans se boutonner. Si on veut, on n’a simplement qu’à l’écarter ; c’est très commode ! » En régime stalinien, l’amour est mécanique, efficace, il a la tendresse du béton armé. Il est ainsi, par extension, une manière privilégiée pour décrier la mécanisation des relations de tout ordre et du travail ouvrier.

Cette caricature qui ridiculise les systèmes idéologiques se reflète sur le plan de la forme. En rupture avec le réalisme inquiet des années 1930, Les Hommes sont pressés est un des romans les plus formellement étonnants de l’époque. Narration fragmentée, voire déconstruite, parfois proche du synopsis, tantôt se déployant à la manière d’un documentaire ; écriture qui multiplie les points de vue à la manière d’un André Gide, mais dans la composition duquel l’auteure fait entrer, auprès du récit classique à la troisième personne, journaux intimes, correspondance, dialogues, poèmes, grands titres de périodiques, réclame et énoncés divers qui peuvent rappeler les actualités cinématographiques qu’on projetait alors, avant l’invention du journal télévisé. L’ensemble produit un effet multiforme certes déconcertant de prime abord, mais qui mime habilement le rythme trépidant et tumultueux de la vie moderne.



Le lecteur s’amuse, mais le roman n’entend pas toujours à rire, la virtuosité est subversive. Le sérieux reste de mise. L’écrivain Luc Durtain, compagnon de route du Parti communiste, l’avait bien vu : « L’œuvre de Mme Juliette Pary, aussi peu orthodoxe que possible, est précisément de celles qui peuvent aider à penser et à mesurer une époque. Et puis elle se montre si franche, si vivante : jamais d’ennui, parmi les sujets pourtant si graves qu’elle aborde ! »

Épaté par Les Hommes sont pressés, le romancier Joseph Kessel (fils d’émigrés russes) demandera à faire la connaissance de l’auteure, proposant un portrait rapide de leur rencontre dans Marianne en décembre 1934, où il écrit au sujet du roman : « Les Hommes sont pressés est un livre étonnant. Sa rapidité de mouvement n’empêche jamais la justesse du trait, ne diminue en rien l’allure vivante des personnages qui foisonnent, serrés, denses, haletants, sous la pression invisible de l’auteur. Une intelligence flexible et compréhensive à l’extrême les amène de tous les coins du monde, de tous les plans de la société, les lie, les choque, les mêle les uns aux autres… Et tout ce monde frénétique, qui se déplace d’un pôle de l’humanité au pôle le plus opposé, baigne dans une atmosphère extraordinairement lucide, teintée d’ironie, de pitié et de mélancolie pénétrante. Peindre en un même volume, et avec le même bonheur, une avaricieuse provinciale, les Américains déchaînés à la poursuite de leur plaisir, des Russes blancs et des Russes rouges, faire jouer tous ces hommes, toutes ces femmes, sur un rythme de vitesse magnifique, mais avec une sûreté, une intuition psychologique à peu près infaillible, voilà ce que, du premier coup, a réussi Mme Juliette Pary. »

Élevée en Russie par une gouvernante française, Juliette Pary a appris à écrire en français dès son enfance. Elle était la sœur cadette de Nina Gourfinkel (1900-1984) — militante et résistante juive, essayiste (Gorki, Tchekhov, Dostoïevski) qui raconta leur enfance dans la première partie de son autobiographie, Naissance d’un monde (Seuil, 1953) — et l’épouse d’Isaac Pougatch, membre de groupements et organismes dévoués aux Juifs émigrés. Celui-ci survivra près de quarante ans à Juliette, décédée prématurément le 1er octobre 1950 à Vevey, en Suisse. Avec ses romans policiers et quelques autres publications, dont Mes 126 gosses (Flammarion, 1936), issu de son expérience comme directrice de colonie de vacances, elle laisse une œuvre un peu mince, mais certes digne d’intérêt.



François OUELLET — février 2026

Par Les ensablés

Contact : contact@actualitte.com