Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Auteurs

Blitz et Blast ensemble pour reprendre le livre à l’extrême droite

Il y a des lancements qui se font à coups de communiqués policés, de photos de presse et de promesses de « ligne éditoriale exigeante ». Et puis il y a Denis Robert. Pour annoncer Le Mensonge et la Colère - premier livre des éditions Blitz, nouvelle maison née dans l’orbite de Blast -, il choisit de reprendre mot pour mot un discours de 2016 d’Emmanuel Macron, l’incarner comme s’il en était l’auteur, puis révéler le piège pour mesurer « l’écart entre les mots et les actes », dix ans plus tard.

Le 29/01/2026 à 18:03 par Hocine Bouhadjera

2 Réactions | 39 Partages

Publié le :

29/01/2026 à 18:03

Hocine Bouhadjera

2

Commentaires

39

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Derrière le « coup », il y a un projet plus large : transformer Blast en écosystème - médias, formats, enquêtes, mais aussi livres, récits, essais, BD -, avec une mécanique assumée : la souscription au travers de la plateforme Ulule, la communauté comme moteur et comme garantie d’indépendance, et une volonté de « bousculer » un monde du livre jugé largement verrouillé, codifié, élitiste, et de plus en plus envahi par l’extrême droite. Dans les Relay des gares, c'est visible au premier regard...

Blast : de « cinq, six » personnes à la « grosse usine »

Denis Robert raconte d’abord une trajectoire presque trop rapide pour être confortable. Le média, né dans l’après-Gilets jaunes, est passé d'une petite équipe de cinq, six personne dans un appartement, à aujourd'hui 49 CDI et une trentaine d’intermittents, dans 600 mètres carrés derrière la gare de l’Est.

Cette croissance, il la relie à un point clé : la souscription initiale, un million d’euros levé, puis l’installation progressive d’un outil de production plus lourd - locaux, caméras, décors, équipes - et d’une marque devenue repérable dans le paysage médiatique français. Il constate : « Nos meilleurs agents de pub, ce sont Pascal Praud, Vincent Bolloré et tous les autres. Dans ce paysage médiatique devenu complètement orwellien, le simple fait d’avoir les pieds sur terre, de résister un minimum, ça suffit pour qu’on te colle une étiquette de gauchistes radicaux. »

Il insiste : ce n’est pas seulement une question de gauche ou de droite, mais un combat de rationalité et de méthode journalistique, où « tenir bon » devient en soi un marqueur politique. « Il n’y a pas d’idéologie autre que celle des faits et que celle du journalisme. Je ne me définis pas comme un type de gauche, je me définis comme un écrivain et un journaliste intransigeant. Le conseil d’État classe le RN à l’extrême droite. Ce n’est pas moi qui invente cette classification. Ça correspond à des critères précis : la ségrégation, le racisme. »

Blast est organisé en coopérative, avec près de 7000 sociétaires , et une règle de base : l’argent repart dans l’outil. « On a des salaires, on paie les pigistes au mieux qu’on peut. On achète des caméras, on est en train de refaire les décors… »

Le financement, il le détaille comme un triptyque : parts sociales, dons, abonnements à 5 euros, qui donnent accès à des newsletters, à des programmes privilégiés. Avec une insistance : le contenu reste accessible, et ceux qui paient le font aussi parce que c’est ouvert. Une aide publique également, qui pèse « même pas 10 % » du budget global, assure-t-il.

De la coédition à Blitz : « Maîtriser la chaîne du livre »

Au moment où l’interview bascule vers le livre, Denis Robert ne présente pas Blitz comme une lubie tardive : « À la seconde où j’ai créé Blast, je me suis dit : il faut créer un écosystème, il faut créer une maison d’édition. »

Avant d’être une figure médiatique, Denis Robert se définit comme écrivain et documentariste. Les filiations : Cavanna, Bukowski, Marguerite Duras, la littérature américaine, Truman Capote. Des auteurs pour lesquels l’écriture n’est jamais décorative, mais engagée dans le réel, au plus près des faits, des corps, des contradictions.

« J’étais très proche de Cavanna, de Marguerite Duras aussi, qui m’a poussé à écrire mes premiers romans. Après avoir lu De sang-froid de Truman Capote, j’ai quitté Libération pour me consacrer à l'écriture. » Un modèle d'écriture qui enquête, documente, raconte le réel. Dans cette perspective, Blitz n’apparaît pas comme un virage tardif vers le livre, mais au contraire un retour au centre. Le prolongement logique d’un rapport à l’écrit et au papier. 

Avant Blitz, il y a eu des coéditions — notamment avec Florent Massot — et l’idée persistante de « faire » du livre autrement. Mais Denis Robert rappelle une contrainte structurelle : Blast est coopérative, et une maison d’édition est une entreprise commerciale. D’où la nécessité d’un montage à part. Blitz a été pensée comme « une vraie maison », avec une diffusion portée par Actes Sud et la distribution par Union Distribution (Flammarion). Des essais, des récits ou de la bande dessinée, mais pas de fiction.

Souscription, capital, fondateurs : la mécanique Blitz

Blitz est un projet collectif, porté par plusieurs associés. Le moteur du lancement, c’est Jean-Samuel Kriegk, fondateur de Tanuki et ancien dirigeant de KissKissBankBank, qui apporte son expertise en matière de souscription et de financement participatif. « C’est avec lui qu’on a monté la première campagne de Blast, qui est devenue le plus gros succès de la plateforme, avec un million d’euros levé. »

La maison est pensée dès l’origine autour de campagnes de précommande, sur lesquelles elle fonde à la fois son financement et son autonomie éditoriale. La société Blitz est détenue majoritairement par Jean-Samuel Kriegk. Denis Robert en détient 10 %, tout comme Thomas Mignot, producteur de documentaires, Soumaya Benaissa, co-directrice éditoriale de Blast, et Françoise Holzer-Coulon, directrice administrative et financière du média.

La maison entend sortir au moins trois livres par an, directement issus de l’univers de Blast, auxquels s’ajoutent plusieurs bandes dessinées et romans graphiques en cours de développement, des projets portés par des membres de la rédaction, mais aussi des ouvrages originaux. Au total, une « dizaine d’idées » sont déjà identifiées.

Chaque titre sera lancé par souscription. « Une fois que les livres sont précommandés, l’argent généré nous permet de lancer d’autres projets. Puis, une fois le livre financé, on le sort en librairie, dans le circuit normal. » Jean-Samuel Kriegk nous précise que Blitz n’a pas vocation à se limiter à des collaborations avec Blast, mais entend développer des projets éditoriaux et de production en partenariat avec une pluralité d’acteurs.

400 pages pour autopsier les « années Macron »

Le premier titre annoncé est signé... Denis Robert. Le Mensonge et la Colère, un volume d’environ 400 pages, des plus coloré, est construit autour de six grands entretiens réalisés pour Blast, sélectionnés pour leur capacité à « tenir à l’écrit ». Parmi eux, des échanges avec l’historien Johann Chapoutot, le sociologue Benoît Coquard, l’éditeur et essayiste Hugues Jallon, ou encore la sociologue Alizée Delpierre.

Ils ont été retravaillés, actualisés et enrichis : introductions inédites, inserts, renvois, liens. L'auteur est en train d'achever la préface d'une centaine de pages, tandis qu’une postface, également substantielle, a été confiée à Jean-François Bayart.

Le titre du livre naît d’une recherche : trouver deux mots capables de condenser « les années Macron ». Denis Robert cite Le Chagrin et la pitié de Marcel Ophuls comme référence. Après avoir exploré de nombreuses pistes, il s’arrête sur une formule qu’il estime à la fois simple et implacable. La colère serait la conséquence mécanique d’une accumulation de mensonges.

Les entretiens abordent plusieurs axes structurants : la montée du fascisme en France, l’implantation du Rassemblement national dans les campagnes, les politiques de redistribution au profit des plus riches, mais aussi une réflexion centrale sur le langage. La campagne de précommande Ulule doit être lancée début février.

Le « coup Macron 2016 »

Le lancement de l'ouvrage et de la maison d'édition, Denis Robert le présente comme une expérience de laboratoire : reprendre ce qu’il considère comme le premier des mensonges - le texte d’entrée en campagne d’Emmanuel Macron - et le confronter, dix ans plus tard, à l’épreuve du réel.

« On est presque à 1,2 million ou 1,3 million de vues sur Instagram… 90 %, 95 % des gens ont compris. On a défloré au bout de cinq ou six heures pour dire : c’est exactement, mot pour mot, ce qu’a dit Macron. »
Un langage « attrape-tout », composé de mots « valises » parce qu’ils peuvent tout dire et leur contraire. Une mécanique qu’il place au cœur de sa réflexion sur le pouvoir du langage et sa déformation progressive dans l’espace public.

Plus généralement, le journaliste insiste sur la manière dont certains mots - démocratie, antisémitisme, terrorisme... -, ont été déformés, vidés de leur sens ou retournés, au point de produire une inversion de la réalité qu’il décrit comme un véritable « pressurage » du langage.

Denis Robert parle d’un paysage médiatique « orwellien », « édifiant », saturé de récits mensongers et repris en boucle. « Je ne vais pas énumérer la liste de ceux qui portent ces dérives. À un moment donné, les verrous qui devraient aider la démocratie à tenir ne fonctionnent plus. L’Arcom ne fonctionne pas, la justice est beaucoup trop lente. Il faudrait interdire CNews. Ce n’est pas de la censure, c’est une question de démocratie. »

C’est à cet endroit précis que s’ancre, pour lui, la création de Blitz. Si le champ médiatique déforme, si le champ éditorial est, selon ses mots, « mangé », alors il faut investir ce terrain à son tour. Le livre devient un espace de résistance, un lieu où reprendre la main sur les mots, le temps long et la possibilité de nommer les choses sans concession.

« Vous avez l’impression d’être sur CNews »

Denis Robert situe l’un des points de départ de sa réflexion dans un geste banal : entrer dans un Relay et regarder ce qui s’impose en vitrine. « Les tronches de Bardella, de Philippe de Villiers, Zemmour... et de voir à quel point l’édition est absolument mangée, gangrénée, phagocytée par l’extrême droite. »

Cette présence massive ne serait pas, selon lui, un phénomène isolé. Denis Robert la relie à une ambiance générale, à une « infusion » idéologique qui traverse l’ensemble du paysage médiatique. « Quand vous ouvrez le 20h de France 2, des fois vous avez l’impression d’être sur CNews. »

C’est dans ce contexte qu’il inscrit le développement de nouveaux formats sur Blast, notamment la série « Temps Critiques ». Pensée comme un rendez-vous régulier avec des intellectuels, des chercheurs, des penseurs, elle s’inscrit d’emblée dans une logique de prolongement, y compris sur le terrain de l’édition papier.

Refaire Apostrophes sur Internet : le rêve ancien

Alors que l'ancien projet de créer une maison d'édition se concrétise, Denis Robert nous confie une autre envie : refaire « Apostrophes » sur Internet. Pas pour en reproduire le format à l’identique, ni pour sacraliser un âge d’or télévisuel, mais pour recréer un espace de discussion autour de la littérature, des essais, des livres qui paraissent — un lieu où la parole ne serait pas corsetée par les codes actuels.

L’obstacle n’a jamais été l’envie, mais le montage. Chaque tentative d’association avec des éditeurs s’est heurtée à une logique de donnant-donnant que Denis Robert refuse frontalement. Financer une émission en échange d’une exposition éditoriale constitue, pour lui, une ligne rouge.

À LIRE - Mort, inceste, grossesse : quand les albums jeunesse brisent les tabous

L’autre limite est plus prosaïque : le temps. Entre les enquêtes, les éditos et la gestion quotidienne de Blast, le projet est longtemps resté en suspens. Denis Robert évoque désormais une formule plus légère, pensée pour le public et le direct, peut-être dans un bistrot, mêlant l’esprit de « Droit de réponse » à celui d’« Apostrophes », avec des rubriques, des accrocs, du frottement, « du mouvement, des heurts, de la création. Ça ne veut pas dire aller dans le dégueulasse, mais il faut qu’il y ait des aspérités. »

Son diagnostic sur le paysage littéraire médiatisé est sans détour. Souvent les mêmes invités, les mêmes circuits de prescription, une mécanique fermée qui produit un entre-soi culturel et social largement policé. « Il y a le circuit France Inter, Grande Librairie, France Inter, France Culture, Grande Librairie… C’est très codifié. Et in fine, assez élitiste quand même, pas mal guindé. »

Il ajoute enfin un constat plus pragmatique : l’audience de ces formats traditionnels s’érode, ce qui confirme l’essoufflement d’un modèle, et rend inévitable l’invention d’autres formats.

Crédits photo : Blitz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

2 Commentaires

 

Florence Mothe

30/01/2026 à 10:47

Bravo, confrères et longue vie! Heureusement qu'il reste encore quelques espaces de liberté. Le livre de Denis Robert doit êre savoureux, ce qui ne m'étonne pas de lui!

Edco

30/01/2026 à 15:32

Il n' arrête pas .... Il est tenace .....
Bon courage à lui.....en ces temps de ....moindre curiosité littéraire.....!
Perso , je l' aimais bien .....avant .....ya longtemps.....!!! A Libé, sur France Q, Inter .....etc .....avec ses romans.....
Bon, le mensonge et la colère......c est ce qu on vit, voit, entend .....all day long .... !
Et puis ça m' agace les termes..... guerriers...blast, blitz.... pourquoi pas blitzkrieg ! 🥴🫣 pim pam poum .....c est plus mignon .....🤭
Bon , je retourne lire ....Ci- gît l ' amer..... Guérir du ressentiment....de Cynthia Fleury .. .J' ai besoin de souffle d' air. .( breath.....pas blast ...)

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

De la présidence du Seuil à l’édition indépendante : Hugues Jallon rejoint Divergences

Président des éditions du Seuil depuis 2018, Hugues Jallon a été remplacé en 2024 par Coralie Piton. Le « profil anticapitaliste » de l’écrivain et éditeur figurait parmi les éléments mis en avant pour expliquer la décision de Média-Participations de s’en séparer. Il rejoint aujourd’hui la jeune maison indépendante Divergences, où il avait déjà publié, en septembre dernier, Le temps des salauds. Un recrutement qui a du sens, et qui n'est pas sans étonner, au vu du pedigree de l'écrivain et éditeur.

29/01/2026, 14:46

ActuaLitté

Mort, inceste, grossesse : quand les albums jeunesse brisent les tabous

Dire la mort, nommer l’inceste, parler vrai aux tout-petits : avec Maison sans Tabou, Charlène Petit-Esquirol bouscule les codes de la littérature jeunesse. Née d’un manque ressenti face aux questions de sa propre enfant, sa maison d’édition revendique des livres directs, inclusifs et sans faux-semblants, pensés comme des outils de protection et de dialogue dès le plus jeune âge.

28/01/2026, 16:55

ActuaLitté

Mrs Jekyll : quand le mythe de Stevenson renaît au féminin

Avec Mrs Jekyll, Emma Glass s’attaque, elle aussi, à un monument de la littérature gothique. Le Dr Jekyll and Mr Hyde de Stevenson passe ici à la moulinette contemporaine et change de corps : celui d’une femme, Rosy Winter, qui apprend qu’elle va mourir. Et quand on sait que le temps est compté, certaines choses finissent par sortir.

27/01/2026, 17:22

ActuaLitté

Un livre d’art sur les maladies rares de la peau financé au-delà des attentes

La Fondation René Touraine a annoncé avoir dépassé l’objectif de sa campagne de financement participatif lancée sur Kickstarter pour soutenir la publication du livre Ma peau raconte. Avec 16.143 euros collectés pour un objectif initial de 15.000 euros, l’initiative vise à accompagner un projet artistique et solidaire consacré aux maladies rares de la peau, issu de dix années de créations et destiné à sensibiliser un large public.

27/01/2026, 16:28

ActuaLitté

Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis

Il n’était que Président non exécutif, abrité derrière un titre qui le tenait loin de l’opérationnel. Depuis quelques jours, il a désormais le rôle de directeur général. Sous l’habillage d’une stricte continuité stratégique, cette évolution ressemble à une reprise en main du pouvoir, à la tête du groupe. Sur fond de tensions sociales et de missions qui interrogent la gouvernance, une question insiste : quand arriveront les ajustements d’effectifs ?

27/01/2026, 16:01

ActuaLitté

Editis élargit les fonctions de Denis Olivennes à la direction générale

Editis annonce une évolution de sa gouvernance, présentée comme s’inscrivant dans la continuité de la feuille de route définie par son actionnaire et de la stratégie déployée au cours des deux dernières années.

23/01/2026, 17:23

ActuaLitté

Leïla Slimani revient avec un texte sur la langue arabe, après le succès de sa trilogie

Le 19 mars 2026, Gallimard publiera Assaut contre la frontière, le nouveau texte de Leïla Slimani. Un livre bref, personnel et frontal, centré sur une question intime que l’autrice place au cœur de son œuvre récente : la langue, et plus précisément arabe, vécue comme une absence, une perte et une blessure.

23/01/2026, 13:06

ActuaLitté

Calmann-Lévy recrute Aude Cirier en provenance de Gallimard

Aude Cirier a rejoint début janvier les éditions Calmann-Lévy en tant que directrice littéraire, avec pour mission le développement du fonds éditorial de la maison. Elle quitte Gallimard, où elle a exercé pendant près de vingt ans.

22/01/2026, 10:32

ActuaLitté

Michel Houellebecq revient à la poésie avec un recueil publié chez Flammarion

Après les quelque 700 pages de son dernier roman, Anéantir, Michel Houellebecq opère un retour - nettement plus léger sur la balance éditoriale -, à la poésie. Combat toujours perdant, recueil de poèmes inédits, paraîtra le 4 mars 2026. 72 pages, cette fois.

21/01/2026, 18:11

ActuaLitté

Mort de Georges Borchardt, passeur majeur de la littérature européenne aux États-Unis

L’agent littéraire Georges Borchardt est mort dimanche à New York, à l’âge de 97 ans. Figure centrale mais discrète de l’édition américaine, il aura joué un rôle déterminant dans la diffusion, aux États-Unis, de certaines des œuvres majeures du XXᵉ siècle, de Night d’Elie Wiesel à En attendant Godot d'un certain Samuel Beckett.

21/01/2026, 17:54

ActuaLitté

Édition et audiovisuel : la SCELF devient membre de l’AMAPA

La SCELF, la Société Civile des Editeurs de Langue Française, annonce son adhésion à l’AMAPA, l’Association de médiation et d’arbitrage des professionnels de l’audiovisuel, une décision validée à l’unanimité par le conseil d’administration de l’association. Ce rapprochement vise à améliorer le dialogue entre éditeurs et acteurs de l’audiovisuel. Il doit notamment faciliter le règlement des différends liés aux adaptations audiovisuelles par la médiation, sans passer par une procédure judiciaire. 

21/01/2026, 10:41

ActuaLitté

Édition : les Messageries de la Cité relancent Le Lys Bleu

Un nouvel acteur indépendant fait son entrée dans le paysage de l’édition française. Les Messageries de la Cité annoncent la reprise du Lys Bleu Éditions, maison connue pour son ouverture et la diversité de son catalogue. Derrière cette opération, une volonté affirmée : engager une transformation de fond, à la fois éditoriale et structurelle, et donner à la maison un nouvel élan.

20/01/2026, 13:08

ActuaLitté

Rouquemoute célèbre ses 10 ans et prépare son festival

La maison d’édition Rouquemoute célèbre cette année ses dix ans d’existence. Fondée en 2016, dans le sillage du Centre de culture et d’information sur le monde arabe créé en 1981, la structure indépendante entame 2026 avec un programme dense, marqué par des changements structurants, une forte présence au Grand Off d’Angoulême et plusieurs événements festifs à Nantes.

19/01/2026, 17:24

ActuaLitté

Qui sont les éditeurs indépendants en Île-de-France ? Une grande étude est lancée

Combien sont-elles, où sont-elles implantées, quel poids réel représentent-elles dans l’écosystème du livre ? L’édition indépendante francilienne fait l’objet d’une nouvelle enquête d’ampleur, lancée par l’EDIF, l'association de l’édition indépendante en Île-de-France. Une initiative attendue de longue date, alors qu’aucune étude de référence n’a été menée sur le territoire depuis près de dix ans.

19/01/2026, 07:00

ActuaLitté

Olivia, du roman à l’animation : une héroïne entre librairie et cinéma

Le même prénom, deux supports, une même histoire de courage. Olivia revient aujourd’hui en librairie, tandis que son adaptation animée s’apprête à rencontrer le public en salles le 21 janvier. Un double événement qui relance le parcours singulier de cette jeune héroïne née sous la plume de Maite Carranza.

15/01/2026, 17:08

ActuaLitté

Les Éditions du Seuil recrutent une nouvelle responsable marketing

Les Éditions du Seuil accueillent Meghann Spinella au poste de responsable marketing. 

15/01/2026, 13:49

ActuaLitté

Colin Niel quitte le Rouergue pour son prochain livre au Seuil

Colin Niel publiera son prochain ouvrage aux Éditions du Seuil, dans la collection Cadre rouge, au second semestre 2026. Un changement d’éditeur et de collection pour un auteur dont le parcours s’est construit à la frontière, puis au-delà, du roman policier.

15/01/2026, 11:15

ActuaLitté

Églantine de Boissieu nommée directrice générale de la SAIF

Le Conseil d’administration de La SAIF – Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe – a nommé Églantine de Boissieu directrice générale gérante de la SAIF à compter du 1er janvier 2026. Elle succède à Olivier Brillanceau – directeur général gérant de la SAIF depuis sa création – qui a fait valoir ses droits à la retraite après vingt-sept ans passés à la direction générale de la SAIF, et trente-six années consacrées à la gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins.

14/01/2026, 13:39

ActuaLitté

Macron vise un manuel “révisionniste“ sur le 7 octobre, Hachette ouvre une enquête interne

Emmanuel Macron a dénoncé, mercredi 14 janvier sur X, « un manuel de révision du baccalauréat qui falsifie les faits », après la mise en cause d’un passage évoquant la mort de plus de 1200 « colons juifs » lors de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

14/01/2026, 11:45

ActuaLitté

Sumi Saint Auguste à la direction des affaires publiques du groupe Lefebvre

Le groupe Lefebvre renforce son organisation en annonçant la nomination de Sumi Saint Auguste au poste de directrice des affaires publiques. Elle prendra ses fonctions le 8 janvier 2026 et reportera directement à Julien Tanguy, PDG du groupe Lefebvre et directeur général de Lefebvre Dalloz. Jusqu’à présent, elle occupait la fonction de directrice de la prospective au sein du groupe.

14/01/2026, 10:27

ActuaLitté

Mamamélis cède son catalogue à L’Arche : une page se tourne pour l’édition féministe

Après plus de quarante ans de publications consacrées à la santé des femmes et aux écrits de femmes engagées, les éditions Mamamélis vont céder l’intégralité de leur catalogue aux éditions de l’Arche à compter du 1er janvier 2026. L’annonce a été faite par leur fondatrice, Rina Nissim, dans un communiqué.

13/01/2026, 18:18

ActuaLitté

CNRS Éditions : Marie-Pauline Gacoin prend la direction générale

Depuis le 5 janvier, Marie-Pauline Gacoin est Directrice générale de CNRS Éditions. Elle a été nommée par Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, et succède à Blandine Genthon, partie en août 2025 à la direction des PUF. Elle prend la tête de la maison d’édition du CNRS, chargée de diffuser les savoirs scientifiques et de contribuer au débat public.

13/01/2026, 17:43

ActuaLitté

Freida McFadden prévoit des titres jusqu’en 2028 : le ménage n'est pas fini

Freida McFadden, autrice américaine de thrillers à succès, dont notamment La femme de ménage, prolonge son partenariat avec l’éditeur américain Sourcebooks jusqu’en 2028. L’accord, annoncé après une année record en librairie et au cinéma, porte sur trois nouveaux romans à paraître entre 2027 et 2028, tandis que plusieurs adaptations audiovisuelles de son œuvre sont en cours.

13/01/2026, 11:18

ActuaLitté

François Bétremieux rejoint les éditions du Sonneur pour les relations libraires

Les éditions du Sonneur renforcent leur équipe commerciale avec l’arrivée de François Bétremieux, qui prend en charge les relations libraires, à Paris comme en région, aux côtés de Jean-Luc Remaud. 

12/01/2026, 18:11

ActuaLitté

La collection philosophique “La Relève“ reprend vie chez l’Observatoire

Créée en 2018 à l’initiative d’Adèle Van Reeth, aujourd’hui directrice de France Inter, et désormais dirigée par Géraldine Mosna-Savoye, animatrice du Souffle de la pensée sur France Culture, la collection de philosophie « La Relève » est relancée par les Éditions de l’Observatoire. 

12/01/2026, 17:44

ActuaLitté

Paul Watson ouvre une nouvelle aventure éditoriale chez Glénat

Les éditions Glénat inaugurent en janvier 2026 une nouvelle collection de non-fiction narrative, Latitude Aventure, pensée comme un vaste territoire éditorial consacré à l’aventure humaine sous toutes ses formes. À travers ce projet, l’éditeur entend rassembler et renouveler des récits longtemps cantonnés à des rayons spécialisés – montagne, mer, exploration – pour leur offrir une visibilité élargie et un nouveau souffle littéraire.

09/01/2026, 18:18

ActuaLitté

Une nouvelle éditrice chez Casterman Jeunesse

Casterman Jeunesse (Madrigall) renforce son pôle Romans français avec l’arrivée de Mathilde Gaudant au poste d’éditrice junior. 

09/01/2026, 13:30

ActuaLitté

Âme animale : une collection pour apprendre à se mettre à la place des bêtes

Et si la rencontre avec un animal suffisait à infléchir une trajectoire de vie ? C’est le pari d’Âme animale, une nouvelle collection de courts essais personnels des éditions Tana, qui entend placer l’expérience sensible au cœur du récit. À chaque volume, un auteur ou une autrice raconte la rencontre avec une espèce - parfois redoutée, parfois idéalisée -, qui a profondément modifié son regard sur le vivant.

08/01/2026, 18:06

ActuaLitté

Clap de fin pour Trilogie Éditions, qui proposait des séries littéraires par abonnement

La maison Trilogie Éditions a été placée en liquidation judiciaire, en fin d'année 2025, par le tribunal de commerce de Toulouse, a appris ActuaLitté. Créée en 2024, la structure avait adapté le modèle de l'abonnement à des séries littéraires, mais n'a pas réussi à transformer l'essai. L'intérêt du public était là, mais l'exposition médiatique et le soutien des libraires sont restés insuffisants, estime le fondateur, Aurélien Verdun.

08/01/2026, 12:35

ActuaLitté

True Crime : la mère de Kay Scarpetta publie ses mémoires en mai 2026

Après des décennies passées à disséquer le crime dans la fiction, Patricia Cornwell s’apprête à retourner son regard vers sa propre histoire. La romancière américaine, figure majeure du thriller contemporain, publiera True Crime, son tout premier livre autobiographique.

07/01/2026, 17:53

ActuaLitté

Notre livre de cuisine anti-gaspi à dévorer, avec Olivier Chaput

À l’heure où les écrans s’imposent dans le quotidien des enfants, le chef Olivier Chaput lance Souvenirs de Cuisine, un projet éditorial porté avec la Team Chabada. Pensé comme un ouvrage de transmission plus que comme un simple livre de recettes, il défend la cuisine comme acte éducatif et culturel dès le plus jeune âge. 

07/01/2026, 11:34

ActuaLitté

L'AMAEL, instance de dialogue auteurs-éditeurs, en pleine discorde ?

Présentée au début du mois de novembre dernier, l’Association de Médiation des Auteurs et des Éditeurs de Livres (AMAEL) vient concrétiser un projet interprofessionnel évoqué en... 2014. Une longue, très longue création qui n'empêche pas, à l'arrivée, un certain nombre de frustrations. Des organisations d'auteurs et de traducteurs désavouent ainsi la structure, estimant que certaines voix n'ont pas été entendues lors des travaux préparatoires ou contestant sa légitimité.

07/01/2026, 11:30

ActuaLitté

Prise dans le marasme Humanoids, La Boîte à Bulles renommée Pictavita

Par des messages envoyés aux auteurs et aux journalistes, la maison d'édition La Boîte à Bulles officialise un changement de nom, pour devenir Pictavita. Derrière la « réorganisation » annoncée se profile surtout la méthode de Fabrice Giger, dirigeant et propriétaire de la structure, habitué des manœuvres financières et administratives. Le fondateur et ancien dirigeant, Vincent Henry, licencié en 2024, assure que le groupe Humanoids, également lié à Giger, lui doit plus de 500.000 €.

07/01/2026, 10:11

ActuaLitté

Rivages recrute un nouvel attaché de presse

Les Éditions Rivages (Actes Sud) ont nommé Alexandre Blomme au poste d’attaché de presse, aux côtés de Marie Trang et Marie Wodrascka. Il occupait jusqu’ici des fonctions de communication et relations presse au sein de l’agence littéraire Trames.

05/01/2026, 10:27

ActuaLitté

Fontaine O Livres annonce les participants du Tour d’Europe de l’édition indépendante 2026

Fontaine O Livres a annoncé la liste des maisons d’édition sélectionnées pour l’édition 2026 du Tour d’Europe de l’édition indépendante, un programme annuel destiné à accompagner des éditeurs francophones dans leur développement international. 

05/01/2026, 09:00

ActuaLitté

Ces maisons d’édition qui se sont lancées en 2025 

Nouvelles structures indépendantes, lignes éditoriales affirmées, formats audacieux ou ancrages territoriaux revendiqués : malgré un contexte fragile pour le livre, plusieurs maisons d’édition ont vu le jour en 2025 aux quatre coins de la France et en Belgique. Du polar à la jeunesse, de l’essai politique au manga, ces initiatives témoignent d’une volonté de reprendre la main sur les formes, les récits et les conditions mêmes de publication, en assumant des choix éditoriaux tranchés et des modèles souvent hors normes.

30/12/2025, 13:23

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

40.000 livres à la benne : comment une rénovation a vidé une bibliothèque de campus

À Pittsfield (Massachusetts), la bibliothèque de Berkshire Community College n’a pas rouvert comme prévu. Derrière les rayonnages neufs, une catastrophe s’est jouée dans des cartons de stockage. En août, la bibliothécaire Karen Carreras-Hubbard constate qu’« une reliure en toile était recouverte de moisissure blanche ». Puis l’alerte devient tangible : « Quelque chose a bougé. » Un insecte écrasé, puis un autre. Le diagnostic tombe : des psoques, communément appelés booklice.

31/01/2026, 10:47

ActuaLitté

Richard Marlet, Ancien du 36 Quai des Orfèvres, dénonce deux livres publiés sous son nom

Dans la série grosse boulette, il semble que les éditions MA-ESKA ait frappé fort : le PDG Serge Kebabtchieff informe ActuaLitté de l’annonce « par erreur » de deux parutions, dont Richard Marlet est présenté comme co-auteur. Ce que l’intéressé nie formellement.

30/01/2026, 19:51

ActuaLitté

États-Unis : des libraires en grève contre les exactions de l'ICE

Un appel à la grève générale a été lancé à l'ensemble des travailleurs américains, ce vendredi 30 janvier, afin de protester contre la politique du président Donald Trump et plus particulièrement contre les opérations menées par la police de l'immigration. Les librairies indépendantes, très engagées dans ce combat, y ont répondu.

30/01/2026, 16:15

ActuaLitté

Tyrrell Mahoney pour présider l'administration de l'Association des éditeurs américains

L’Association of American Publishers (AAP) change de présidence au sommet de son conseil d’administration. Ses directeurs ont ainsi élu Tyrrell Mahoney, présidente de Chronicle Books, pour le mandat 2026-2027. La décision s’inscrit dans une continuité organisée : Mahoney siège au conseil depuis 2019 et occupait récemment la fonction de vice-présidente. Dans son communiqué, l’AAP met en avant une dirigeante avec une voix importante pour les maisons indépendantes, dans une période que l’organisation décrit comme marquée par des défis et des transformations pour l’industrie. 

30/01/2026, 15:44

ActuaLitté

Mort de Vénus Khoury-Ghata : un demi-siècle de poésie

« Les éditions Mercure de France ont la profonde tristesse de vous annoncer la disparition, mercredi 28 janvier 2026, de Vénus Khoury-Ghata, grande figure des lettres francophones », lit-on dans un communiqué de la maison d'édition sur les réseaux. 

29/01/2026, 20:36

ActuaLitté

Boualem Sansal fait son entrée à l’Académie française

L’Académie française a choisi Boualem Sansal. L’écrivain franco-algérien a été élu dès le premier tour pour occuper le siège numéro trois, resté vacant depuis la disparition, en 2021, de l’historien Jean-Denis Bredin. Âgé de 81 ans, l’auteur rejoint une institution qui compte actuellement 35 membres en exercice.

29/01/2026, 18:32

ActuaLitté

130 ans de l’IPA : un message politique fort contre les géants de la tech

Le message arrive comme une lettre ouverte, presque personnalisée, mais surtout calibrée pour un secteur qui regarde 2026 comme un jalon historique. À la tête de l’International Publishers Association, Gvantsa Jobava s’adresse aux éditeurs avec la solennité d’une présidente consciente de la portée symbolique de l’année à venir, marquée par les 130 ans de l’organisation et les 20 ans du Prix Voltaire.

29/01/2026, 17:27

ActuaLitté

Le Sénat adopte la loi-cadre pour la restitution des biens culturels spoliés ou dérobés

Ce mercredi 28 janvier, le Sénat a adopté le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés. Ce texte, qui émane donc du ministère de la Culture, doit faciliter le processus de restitution aux pays lésés, « dans une démarche résolue de réparation, matérielle et symbolique ».

29/01/2026, 15:41

ActuaLitté

Offrez-vous un quart d'heure d'évasion et de liberté : lisez !

En 2026, le Quart d’heure de lecture national aura lieu le mardi 10 mars. Le Centre national du livre (CNL) en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et l’ensemble de ses partenaires, invite, pour la cinquième édition, tous les Français et toutes les Françaises à célébrer collectivement la lecture à travers le Quart d’heure de lecture national, le deuxième mardi du mois de mars.

29/01/2026, 15:39

ActuaLitté

Grand Est : 20 € destinés aux achats de livres, pour les 15-29 ans

Depuis le 20 janvier dernier, le dispositif de la région Grand Est à destination des 15-29 ans, Jeun'Est, met à disposition un crédit de 20 €, à utiliser en une fois auprès des librairies partenaires. Seuls 6000 bons sont toutefois mis à disposition des bénéficiaires.

29/01/2026, 13:27

ActuaLitté

Dans le Var, une mairie déroule le tapis rouge à Fayard

À l'occasion d'un conseil municipal, organisé le 16 décembre 2025, la commune de Six-Fours-les-Plages, dans le Var, a entériné la création d'une résidence d'écrivains, via un partenariat avec la maison d'édition Fayard. Un élu d'opposition dénonce une « absence d'appel à projet, d'appel à manifestation d'intérêt » et déplore l'association avec une structure qui soutient ouvertement l'extrême droite.

29/01/2026, 13:21

ActuaLitté

Amazon taille 16 000 postes : la secousse qui traverse la tech

Au siège, les messageries internes s’agitent, puis le silence retombe. Une invitation à une réunion, un courriel parti trop tôt, et l’information se fige d’un coup : Amazon retire près de 16.000 postes du tableau. Dans les couloirs du groupe, la réorganisation prend un nom de code, « Project Dawn », et une promesse de simplification qui sonne comme une porte qui claque.

29/01/2026, 08:24

ActuaLitté

“Il a pris mon innocence pour faire de moi un être coupable” : Yann Moix mis en cause

Poursuivie dans une affaire liée à la diffusion d’images à caractère sexuel, sur fond de relations intimes mêlant l’écrivain Yann Moix et plusieurs de ses ex-compagnes, Emma H. a été relaxée par le tribunal correctionnel. Cette décision clôt, à ce stade, une seconde procédure, distincte d’un premier dossier ayant donné lieu à une condamnation, dans un long enchevêtrement judiciaire aux lourdes conséquences personnelles et professionnelles.

28/01/2026, 18:33

ActuaLitté

Aux États-Unis, les librairies deviennent des bastions de résistance à l'ICE

De l'autre côté de l'Atlantique, les exactions de l'ICE, la police de l'immigration, ont largement choqué une partie de la population. Les décès d'Alex Pretti et Renee Nicole Good, abattus par des agents, ont attisé la contestation, alors que d'autres morts auraient été provoquées par des interventions de l'ICE. Au plus près des communautés et des personnes visées par les opérations, les librairies sont devenues de véritables bastions de résistance, à Minneapolis, Portland ou Salisbury.

28/01/2026, 16:45

ActuaLitté

Une pionnière du roman féminin tunisien s'en est allée

L’écrivaine tunisienne d’expression française Souâd Guellouz est morte le 27 janvier 2026, à l’âge de 88 ans. Née le 30 décembre 1937 à l’Ariana, elle a longtemps exercé comme enseignante avant de construire une œuvre romanesque et poétique marquée par la mémoire, l’intime et la condition des femmes. 

28/01/2026, 13:14

ActuaLitté

Trois inspections générales se penchent sur la situation des artistes-auteurs

Le ministère de la Culture annonce confier une mission autour de la rémunération et des conditions d’exercice des artistes-auteurs à l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’Inspection générale des finances (IGF). Les conclusions, attendues à la fin du mois de mai 2026, fourniront « des préconisations concrètes visant à améliorer et à protéger l’activité des artistes-auteurs professionnels ».

28/01/2026, 11:48

ActuaLitté

Le RN veut instaurer une classification par âge des ouvrages jeunesse

Une proposition de loi du député d'extrême droite Julien Guibert (Nièvre, Rassemblement national) suggère la mise en place d'une classification indicative des ouvrages destinés aux jeunes enfants et aux adolescents. Celle-ci afficherait, sur la couverture du titre, un âge minimum recommandé pour la lecture ainsi que les motifs justifiant cette catégorisation.

28/01/2026, 10:03

ActuaLitté

Livres neufs à prix réduit : SDP Maxilivres rachète Expodif

Le Groupe SDP Maxilivres annonce l’acquisition des sociétés Expodif et Temps Livre, jusqu’alors intégrées au Groupe KOREUS. Cette opération s’inscrit dans le développement de SDP Maxilivres en sa qualité de leader français du livre neuf à prix réduit, tout en accélérant son développement à l’international.

28/01/2026, 08:32

ActuaLitté

Henri de Rohan-Csermak quitte le cabinet de Dati pour France Education international

Le départ programmé de Rachida Dati du ministère de la Culture, pour cause d'élections municipales, annonce aussi des remous au sein de son cabinet. Henri de Rohan-Csermak, qui l'avait rejoint en octobre 2024, part ainsi vers d'autres horizons, en tant que directeur général de France Education international.

27/01/2026, 14:36

ActuaLitté

Des artistes-auteurs de Gaza attendus en France mais bloqués aux frontières

Une coalition de structures culturelles, de recherche ou de l'enseignement supérieur sonne l'alarme : des dizaines d'artistes, de chercheurs ou de chercheuses de Gaza, attendus en France dans le cadre du programme PAUSE, ont vu leur arrivée bloquée par les autorités. Elle dénonce un obstacle à la « liberté de transmettre, de créer, y compris et surtout en temps de génocide ».

27/01/2026, 11:42

ActuaLitté

“Raconte-moi l’histoire du tigre” : le récit inventé pour sa fille, devenu conte philosophique

Au détour d’un email se trouve parfois une rencontre : Fotis Loukas compte parmi ces échanges qui interpellent. Auteur d’un conte philosophique autoédité, publié en édition bilingue français / grec, l’aventure de son récit débute par une histoire, racontée à sa fille. Et devenu livre, bien après… Partageant avec nous la genèse de ce texte, il invite à un partage presque universel.

27/01/2026, 11:31

ActuaLitté

En Iran, le poète et traducteur Ali Asadollahi “brutalement interpellé”

Depuis plusieurs semaines, la population iranienne se soulève, protestant contre la hausse du coût de la vie, mais dénonçant aussi l'inaction du gouvernement et ses habitudes autocrates. Sans surprise, ce dernier a répondu par la violence et la domination, pour un bilan humain qui s'élèverait à plusieurs dizaines de milliers de morts, selon certaines organisations non gouvernementales. La répression se poursuit : le poète et traducteur Ali Asadollahi a été « brutalement interpellé » dans la nuit du 24 janvier.

27/01/2026, 10:39

ActuaLitté

Samuel Vitel nommé directeur général de Réseau Canopé

Ingénieur de recherche et directeur adjoint du cabinet d’Élisabeth Borne quand elle était ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Samuel Vitel a été nommé à la direction générale de Réseau Canopé.

27/01/2026, 09:43

ActuaLitté

Michael Parenti, figure clivante de la gauche intellectuelle, est décédé

Le politologue, historien et essayiste américain Michael Parenti est décédé le 24 janvier 2026 à son domicile de Berkeley en Californie, à l’âge de 92 ans. Figure majeure de la gauche intellectuelle américaine, il laisse une œuvre abondante et controversée, consacrée à l’analyse du capitalisme, de l’impérialisme, des médias et des rapports de pouvoir dans les sociétés contemporaines.

26/01/2026, 18:16

ActuaLitté

Disparition de Régis Delpeuch, figure engagée de la littérature jeunesse

Les éditions Scrineo annoncent, avec tristesse, le décès de Régis Delpeuch, survenu le 22 janvier. Auteur de plus de quarante romans, instituteur pendant plus de vingt ans, directeur éditorial et organisateur de prix littéraires, Régis Delpeuch était aussi, « et peut-être surtout, une figure profondément humaine du monde de la littérature jeunesse ».

26/01/2026, 18:09

ActuaLitté

Défenseur mondial des auteurs en bibliothèque, Jim Parker disparaît

La communauté internationale du livre perd l’un de ses défenseurs les plus constants. Jim Parker, fondateur du réseau Public Lending Right International (PLRI), s’est éteint, a annoncé La Sofia en relayant un message de l’organisation.

26/01/2026, 17:27

ActuaLitté

Les éditions du Tiroir passent de Makassar à DOD & Cie

À partir du 1er avril 2026, les Éditions du Tiroir confieront leur diffusion-distribution à DOD & Cie, mettant fin à leur collaboration avec Makassar. Ce changement intervient alors que l’éditeur belge prépare plusieurs parutions marquantes pour le printemps, en bande dessinée patrimoniale comme en docu-BD.

26/01/2026, 14:24

ActuaLitté

La droite sénatoriale veut faire de l’Académie française une autorité normative

Les initiatives parlementaires se multiplient contre l'écriture inclusive. Francis Szpiner, sénateur Les Républicains de Paris, par ailleurs visé par une « enquête pour corruption », innove en proposant de conférer une autorité normative à l'Académie française. Celle-ci fixerait des règles de grammaire et de syntaxe qui s'appliqueraient aux textes à portée réglementaire ou législative, mais aussi aux documents, communications et actes émanant d'entités publiques.

26/01/2026, 13:52

ActuaLitté

Fin de partie pour la librairie spécialisée mangas L'Antique du Rôliste, à Toulon

Placée en redressement judiciaire au mois d'août 2025, la boutique L'Antique du Rôliste, installée à Toulon depuis 2023, a été liquidée, sur décision du tribunal de commerce. Une partie de l'activité de l'enseigne était consacrée à la vente de mangas et de produits dérivés.

26/01/2026, 12:00

ActuaLitté

Espagne : un projet pour que la culture entre en prison, auprès des détenues

Une prison, par définition, organise la séparation. La culture, elle, pratique l’art inverse : elle relie, elle circule, elle ouvre des portes intérieures quand les autres restent verrouillées. En Espagne, ce paradoxe prend une forme très concrète avec « Transita Cultura », un programme national porté par un accord entre les ministères de la Culture et de l’Intérieur : la culture y entre comme outil de “traitement” pénitentiaire, avec une attention affichée à la population féminine.

26/01/2026, 11:26

ActuaLitté

OPA sur Fnac-Darty : Daniel Křetínský étend son empire

Le groupe EP, contrôlé par Křetínský, propose 36 € par action, soit une prime d’environ 19 % par rapport au dernier cours, valorisant Fnac-Darty autour de 1,1 milliard €. L’offre, qualifiée d’« amicale », bénéficie du soutien du conseil d’administration et vise une prise de contrôle majoritaire sans retrait de la cote. L’action a bondi d’environ 17 % à l’annonce.

26/01/2026, 11:19

ActuaLitté

Budget 2026 : un article 49.3 qui acte l'austérité pour la culture

Le Premier ministre Sébastien Lecornu est finalement revenu sur sa parole en engageant la responsabilité de son gouvernement, le 20 janvier dernier, sur la 1ère partie du projet de loi de finances pour 2026. Considérée comme adoptée après le rejet de deux motions de censure, elle est suivie par la 2nde partie, le volet « dépenses », sur laquelle le gouvernement a aussi actionné l'article 49.3 de la Constitution.

26/01/2026, 10:29

ActuaLitté

Nuits de la lecture : une mobilisation massive pour redonner le plaisir de lire

Les Nuits de la lecture invitaient cette année le public à se réunir à l’occasion de milliers d’animations littéraires autour du thème  « Villes et campagnes ». Du 21 au 25 janvier 2026, cette 10e édition, organisée pour la cinquième année consécutive par le Centre national du livre (CNL) sur proposition du ministère de la Culture, a permis de fédérer plus de 8500 événements dans près de 4500 lieux, en France et dans une trentaine de pays.

26/01/2026, 09:25

ActuaLitté

Mort d'Alex Pretti, victime de “la gestapo américaine” (Stephen King)

La mort d’Alex Jeffrey Pretti, infirmier de réanimation de 37 ans abattu par des agents fédéraux à Minneapolis, s’inscrit dans une série d’événements qui fissurent le récit américain de l’État de droit. Les images, les versions contradictoires, l’enquête annoncée : tout relève désormais d’un rituel. Mais dans le monde littéraire, la réaction reste rare, presque absente. Une exception : Stephen King, dont la voix, familière des fractures nationales, s’est élevée.

25/01/2026, 15:35

ActuaLitté

Argentine : un festival national d’écriture en prison

Oubliez les cocktails tièdes et les tote bags sponsorisés : ici, la littérature passe les portiques de sécurité et décline son badge. En Argentine, un festival littéraire se tient derrière des murs épais, avec horaires carcéraux et liberté sous contrôle. On y débat de poétique entre deux rondes de surveillants. Le livre entre en prison, non comme un objet confisqué, mais comme un invité officiel, presque subversif par politesse institutionnelle.

25/01/2026, 09:15

ActuaLitté

Billie Jean King : joueuse de tennis, homosexuelle et... danger pour les jeunes

Quelques phrases sur un mariage déclenchent un vote scolaire, une tempête médiatique et une purge de rayonnages : on a échappé de justesse à la rafale de chevrotine. Billie Jean King, raquette levée, se transforme en danger public pédagogique. Une biographie pour enfants devient un dossier sensible, un objet à neutraliser. Bienvenue dans la guerre culturelle miniature, où l’enfance sert de front avancé.

25/01/2026, 09:06

Top Articles

Grand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles Un Fonds Enki Bilal ouvrira au public avant l’été 2026, dans le Marais
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.