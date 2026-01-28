Une pionnière du roman féminin tunisien s'en est allée

Le ministère tunisien des Affaires culturelles a annoncé sa disparition et présenté « ses plus sincères condoléances » à la famille ainsi qu’à la communauté culturelle tunisienne.

De l’enseignement à l’écriture

Licenciée en lettres françaises, Souâd Guellouz enseigne le français de 1965 à 1980. Parallèlement, elle écrit très tôt : elle rédige son premier roman, La Vie simple, en 1957, mais l’ouvrage n’est publié que 18 ans plus tard, en 1975, par la Maison tunisienne de l'édition.

En 1976, Le Monde place la publication de La Vie simple dans un moment de tension et de débat en Tunisie, évoquant notamment l’apparition de jeunes filles voilées dans l’espace public, signe d’un pays « très partagé entre le modernisme et la tradition ».

Dans ce contexte, le quotidien relève que « deux jeunes femmes tunisiennes viennent de publier leur premier roman », et cite Souâd Guellouz avec La Vie simple. Le récit souligne le « monde rural » décrit, et ces « femmes résignées ou révoltées » prises dans l’ignorance, la pauvreté et « l’implacable verdict de l’opinion ».

Une œuvre poursuivie sur plusieurs décennies

Après La Vie simple, Souâd Guellouz publie Les Jardins du Nord (1982), puis Myriam, ou le rendez-vous de Beyrouth (1998), et un recueil de poésie, Comme un arc-en-ciel (2003).

Son roman Myriam, ou le rendez-vous de Beyrouth reçoit le prix Comar d’or, le principal prix littéraire tunisien, créé en 1997, qui récompense chaque année les meilleurs romans tunisiens publiés en langue française et en langue arabe. En 2017, elle est honorée au Salon international du livre de Tunis, à l’occasion de la publication de ses œuvres complètes.

