Lundi, c’est loin : l’été, un morceau de vie et une baleine dans la Tamise

2019. Le week-end le plus chaud de l’été. Londres est en effervescence, les contraintes de la semaine sont laissées de côté jusqu’à lundi prochain. Ce vendredi soir marque le début de ces deux jours tant attendus… Autre particularité, qui provoque une sorte de séisme à travers la ville : cette baleine coincée dans la Tamise, s’imposant comme le grand sujet à travers tout le pays depuis déjà quelques heures. Comment a-t-elle réussi à arriver jusqu’ici ? Et surtout, comment l’aider à retrouver son habitat naturel sans la blesser ?
Le 28/01/2026 à 15:48 par Valentine Costantini
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
28/01/2026 à 15:48
0
Commentaires
0
Partages
Si la baleine est un personnage à part entière, ceci n’est pas son histoire. Tout commence avec Maggie, la trentaine, enceinte depuis peu. Le bébé arrivera bientôt – et avec ce petit être, une charge économique supplémentaire non négligeable. Alors elle et Ed, son partenaire, ont décidé de quitter leur appartement à Londres pour retrouver le calme de leur ville natale, Basildon. Mais Maggie aime tant cette ville épuisante, trop chère, trop mouvante, bruyante, sale…
Si bien que même si elle devrait être en train de s’occuper de ranger ses affaires dans des cartons de déménagement, elle décide de sortir, de profiter de ce dernier vendredi soir. « C’est à cause de l’été. C'est à cause de la frénésie qui s’empare de Londres en période de canicule. C’est parce que l’herbe est jaune et que personne ne peut dormir, et que la ville est prête à tout, irritable, excitée. C’est parce que chacun est sur le qui-vive et se prépare à quelque chose d’énorme, et que Maggie a peur que ce soit le dernier acte spontané de sa vie. »
Ed Seymour est courtier, « un mec bien, un mec normal », sans prétention. Il se tue à la tâche chaque jour, pédale sur son vélo pour livrer l’un ou l’autre client aussi rapidement que possible pour empocher l’argent dont lui et Maggie ont besoin pour ce prochain chapitre. Maintenant que sa journée de travail touche à sa fin, il se laisse porter par le métro pour rentrer… avant de se laisser séduire par l’invitation d’un inconnu.
Sans un mot, juste par ses regards et ses sourires, il devine la promesse. Peut-il se permettre cet écart ? Le dernier avant une vie bien propre de papa ? En entrant dans les toilettes publiques, il se dit que oui, pourquoi pas. Avant de croiser Phil, ami d’enfance de Maggie.
Phil s'ennuie profondément durant la semaine, dans ce boulot qui ne lui fait ni chaud ni froid. Des e-mails à longueur de journée, des réunions qui n’ont pas d’utilité, un vocabulaire prémâché, vide de sens, qu’il utilise à contre-coeur face à ses supérieurs hiérarchiques. Son bonheur, sa liberté, sa vraie vie l’attend dès qu’il quitte le bureau, le vendredi soir.
Il voit généralement Keith – « colocataire qu’il suce de temps en temps quand il sont tous les deux soûls, excités et au même endroit » –, pour lequel il commence à développer des sentiments qui pourraient gâcher leur amitié. D’autant plus que Keith est en couple (libre, certes) avec Louis. Pas de relation sérieuse à l’horizon, donc. Encore une déception pour sa mère, avec laquelle il doit passer un bout de sa journée le lendemain.
Rosaleen a une annonce importante. Elle sait que ce qui l’attend, c’est une conversation difficile avec Phil. « Pour qui croise son chemin, Rosaleen est quelqu’un d’ordinaire – une femme brune qui conduit prudemment –, mais en elle se passent toutes sortes de choses. Prolifération de cellules cancéreuses. » Comment annoncer à son propre fils qu’elle a un cancer ? Que tout semble s’écrouler autour d’elle ? C’est d’autant plus compliqué lorsque Callum, son aîné – et meilleur ami d’Ed –, se marie dans 6 semaines. Elle ne pense qu’à ça, à ce moment merveilleux, ce grand bonheur. Le cancer n’a pas sa place dans ce tableau !
Avec Lundi, c’est loin, Oisín McKenna nous offre un morceau de vie qui, s’il ne dure que le temps d’un week-end, explore toute la complexité de ces personnages. Car en plus de Maggie, Ed, Phil et Rosaleen, c’est toute une fresque humaine qui se déploie dans un chassé-croisé de points de vue, tous intimement liés. Au détour d’un café, d’une fête ou lors d’une déambulation au cœur de Londres, ils et elles s’interrogent tour à tour sur leur vie, leurs relations amoureuses, leurs difficultés à dire ce qui est important. Qu’est-ce que ça veut bien dire, d’être en vie dans le chaos de ce monde ?
L’auteur nous offre un récit dans lequel chaque personnage est secrètement vulnérable, apeuré, incapable de se dévoiler entièrement. On voit passer des blagues, des anecdotes, une certaine nostalgie pour des temps plus simples, mais aussi des angoisses, de la jalousie, des insécurités. Le tout, sur fond de vie londonienne. Ici, même la ville devient un personnage – étouffant, chaleureux, infatigable. Londres nourrit ses habitants autant qu’elle les déstabilise, alors que la canicule exacerbe déjà chaque émotion…
Intime, drôle, queer, chaotique à souhait – voici un roman tout simplement très humain.
Par Valentine Costantini
Contact : valentine.costantini@gmail.com
Paru le 02/01/2026
317 pages
Editions de l'Olivier
23,00 €
