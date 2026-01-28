Quand Héphaïstos meurt de faim : Chroniques d'un dieu boiteux

Dès l’attaque, la grandeur olympienne se réduit à une crampe au ventre. Chroniques d’un dieu boiteux (trad. Juliette Lemerle) confie la narration à Héphaïstos, survivant d’un panthéon que le monde chrétien prive de nourriture. Le roman part d’un geste sec : « Les chrétiens s’appliquèrent à en venir à bout. » Et ils « assassinèrent les dieux de la façon la plus cruelle qui soit : en les condamnant à mourir de faim. »

L’effacement suit, inexorable : « Et quand la fumée se fut dissipée tout à fait, quand plus personne n’éventra de bête pour l’offrir au feu en leur honneur, les dieux commencèrent à mourir. » L’Ancien Monde ne s’écroule pas dans un fracas de tonnerre : il se dégonfle.

Le mythe à l’os, ou Héphaïstos chez les hommes

Tout repose sur une mécanique d’atelier. « Ces cérémonies étaient la seule source de nourriture dont disposaient les dieux des Grecs et des Romains. » Les banquets relèvent de la mise en scène : « En réalité, les dieux ne mangeaient que de la fumée, ne buvaient que de la fumée. » À la fin, l’Olympe se vide comme un décor : « Ils se figèrent en statues de sable s’effritant dans le vent de l’Olympe, jusqu’à disparaître. »

Un seul résiste, humilié, puis annonce son projet d’écriture : « Un dieu ancien a survécu. Et après avoir si longtemps méprisé les affaires humaines, j’ai fini par apprendre l’art de lire et d’écrire, pour raconter comment je ne suis pas mort avec tous les autres. » Voilà la promesse : une chronique, pas une épopée.

Au VIIe siècle des chrétiens, la faim s’impose comme une nouveauté obscène : « J’ai d’abord remarqué une gêne étrange, nouvelle. » Le corps se défait : « Ma peau est baignée d’une sueur étrange, aigre et grasse. » La forge vacille. Le dieu appelle ses Cyclopes : « – Compagnons, venez. » Puis, l’Olympe se révèle vide, friable, sans musique. Héphaïstos touche un banc : « la pierre s’émiette sous ma main. » Il comprend sa fin, puis refuse : « – Je suis Héphaïstos et je ne veux pas mourir. »

La descente vers les mortels ressemble à une fuite. On le prendrait « pour un mendiant, un naufragé, un esclave en fuite. » La faim le pousse à imiter l’humain : « Je l’avale. » Puis « Et le vomis. » Le sacrifice d’une poule tourne court : « Je tousse et vomis la fumée. » Reste l’auto-dérision noire : « Un dieu boiteux déguisé en voleur de poules. » Et cette mesure de l’abaissement : « Le divin Héphaïstos s’apprête à ramper dans de la fiente de poule. »

Dans un village, un vieux le juge « un fou » et l’abrite chez le pope. La femme du prêtre enfonce le clou : « J’en ai vu, des gens morts de faim, par ici, mais rarement dans un tel état. » Dans l’étable, Héphaïstos ravale l’orgueil : « Personne ne m’avait jamais rien dit d’aussi humiliant. » À l’église, l’encens le trompe : il attend la bête, découvre un rite sans sang, puis réclame : « – Faites un sacrifice ! Humains, un sacrifice aux dieux ! » Le prêtre le toise : « — Tu es un païen, n’est-ce pas ? » On l’enferme dans l’étable, sans ménagement.

Magdalena, fillette boiteuse, revient avec des figues. Héphaïstos observe : « je remarque qu’elle boite de la jambe gauche. » Il parle, charme, puis serre l’emprise : « Cette gamine est à moi. » Il lui promet d’autres récits, puis lance le marché : « Si tu veux que je te l’offre, il faut d’abord que tu joues à un jeu avec moi. » Le scarabée brûle, la formule tombe : « C’est pour toi, Héphaïstos. » La fumée le ranime et il s’affirme : « Je suis un dieu. »

Et nous voici de plain-pied dans cette chronique d’une déchéance active. L’intrigue progresse par seuils : la forge déserte, le palais en poussière, la basse-cour, l’étable, le temple. À chaque étape, le cosmos rétrécit. Le texte scande l’endurance au bord du gouffre : « Combien de temps le corps d’un dieu peut-il avancer, poussé par sa seule volonté ? »

La chute devient méthode : humiliation, ruse, regain, menace. Le roman glisse aussi une pointe d’histoire inquiète : « Ce pape n’avait pas tout à fait tort. » La défaite des anciens dieux prend alors la forme d’un interdit organisé, presque administratif, et l’aventure d’Héphaïstos se lit comme une contrebande du sacré.

Charité rude, prédation froide

Héphaïstos domine le livre, mais son orgueil saigne. Il s’indigne : « Un dieu n’a pas à faire de besoins ! » Il contemple les mortels avec une lucidité acide : « Des humains faits de terre glaise, prêts à tuer, supplier, vénérer. » Le vieux paysan incarne une charité mêlée d’indulgence, quand il ordonne qu’on accueille le vagabond « au moins pour une nuit. » La femme du pope administre pain, fromage, eau, et rappelle l’ordre social : on nourrit, on surveille, on classe.

Magdalena concentre la zone grise morale. Curieuse, elle écoute « bouche bée » les récits. Héphaïstos, lui, transforme la fascination en instrument : « Cette gamine est à moi. » L’enfant déclenche aussi le basculement : « Très bien. Pense que la fibule est presque à toi. » Une phrase, un geste, une fumée : la dépendance change de camp, et l’innocence sert de levier.

La première personne donne une immédiateté rude. La phrase s’étire pour méditer, puis tranche. Le lexique mêle ichor, titans, Olympe, et la glaise des étables. L’humour surgit en plein désastre : « je ne suis plus seulement le dieu boiteux, je suis le dieu-crabe. » Les dialogues claquent et signalent le décalage des mondes : « – Tu parles comme nous ? »; « — Le pope ? » La voix narrative commente, digresse, mord, sans cours magistral. Elle forge surtout une honte active et une stratégie de survie : la mythologie ne brille plus, elle ruse.

Chroniques d’un dieu boiteux raconte la fin d’un monde par la voix d’un survivant qui refuse l’élégie : une braise dans la boue. Le livre expose la violence des récits vainqueurs, puis suit un dieu estropié qui réinvente le sacré à hauteur d'insectes. Le lecteur sort partagé : compassion pour l’abandonné, malaise devant le manipulateur, admiration pour une écriture qui transforme la poussière en chronique.

