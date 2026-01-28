Trois inspections générales se penchent sur la situation des artistes-auteurs

Promesse d'avancées concrètes ou énième étude aux retombées incertaines ? Le ministère de la Culture a confié une mission à l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’Inspection générale des finances (IGF), centrée sur la situation des artistes-auteurs.

Quatre enjeux seront plus particulièrement examinés :

l’inégalité de rémunération entre les femmes et les hommes artistes-auteurs ;

la couverture sociale contre les risques spécifiques à l’activité professionnelle ;

la gestion des aléas de rémunération liés au cycle de création ;

le risque de sortie contrainte du métier.

Cette mission inter-inspections est aussi interministérielle, puisque la rue de Valois travaille avec le ministère du Travail et des Solidarités et celui de l’Action et des Comptes publics.

Les conclusions des travaux seront rendues à « la fin du mois de mai 2026 », avec des préconisations concrètes « sur le fondement d’une expertise approfondie sur les plans juridique, budgétaire, économique et social ».

L'élan du Parlement

Le gouvernement a déjà largement documenté la situation des artistes-auteurs, notamment via le rapport Racine, dont la remise au ministre de la Culture de l'époque, Franck Riester, remonte déjà à... janvier 2020. Ce document confirmait alors une baisse des revenus moyens des auteurs, une paupérisation de la profession, la nécessité d'une meilleure protection sociale ou encore la rémunération du temps passé à créer une œuvre, et non une simple avance — lorsqu'elle existe — sur son exploitation.

Le ministère de la Culture reconnaît d'ailleurs, dans son communiqué, que l'action parlementaire a fait bouger les lignes, quand les suites données au rapport Racine ont été jugées insuffisantes par un certain nombre d'organisations d'auteurices. La mission apportera en effet « un éclairage essentiel sur la faisabilité et la soutenabilité des réponses à envisager aux enjeux soulevés par le Parlement, à travers deux propositions de loi déposées au Sénat et à l’Assemblée nationale relatives à la continuité des revenus des artistes-auteurs », souligne la rue de Valois.

Elle fait référence à la proposition de loi déposée par Soumya Bourouaha (Gauche Démocrate et Républicaine, Seine–Saint-Denis) à l'Assemblée nationale, qui vise la mise en place d'un revenu de remplacement pour les artistes-auteurs temporairement privés de ressources. Si le texte reste en attente d'un examen en commission, le sujet a été évoqué à l'occasion d'une mission flash, confiée à Soumya Bourouaha, justement, et Camille Galliard-Minier (Ensemble pour la République, Isère).

L'autre proposition de loi émanait de Monique de Marco (Écologiste - Solidarité et Territoires, Gironde), au Sénat. Elle a été discutée le 18 décembre 2025, à l'occasion de la niche parlementaire du groupe Écologiste de la chambre haute, mais rejetée par le Sénat.

Photographie : Panneaux lors d'une manifestation sur la rémunération des artistes-auteurs, au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, en 2017 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com