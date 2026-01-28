L'adaptation de Je suis la maman du bourreau bientôt sur France 2

Adapté du livre vendu à plus de 8500 exemplaire en France, d'après Edistat, le scénario est écrit par Stéphanie Kalfon et Gabriel Aghion. Le projet est produit par Mon Voisin Productions (Mediawan) et coproduit avec France Télévisions, avec la participation du Département de la Charente (Pôle Image Magelis), du CNC et de TV5MONDE.

La distribution réunit notamment Marie Christine Barrault dans le rôle de Gabrielle de Miremont, aux côtés de Laurent Stocker (de la Comédie-Française), Xavier Robic, Laetitia Vercken, Sabine Haudepin et Nicky Marbot. Marie Christine Barrault a reçu le Grand Prix d’interprétation féminine au festival Polar de Cognac 2025. La durée du film est de 90 minutes.

Une approche « avec retenue »

Le réalisateur explique : « Avec La Maman du bourreau, j’ai souhaité raconter une histoire qui se situe à distance du fait divers, de l’enquête ou du jugement. » Il affirme s’être attaché à la manière dont une vérité « vient bouleverser » la vie d’une femme, au-delà des faits eux-mêmes.

Gabriel Aghion décrit Gabrielle comme « un personnage de fiction, mais profondément universel. Elle n’est ni héroïne ni coupable : elle est une mère aimante, ancrée dans ses certitudes, qui voit son monde se fissurer. » Le film revendique une approche « avec retenue », centrée sur les zones grises, les silences et les résistances intimes.

Son monde s’effondre

À plus de 90 ans, Gabrielle de Miremont, figure de la vieille aristocratie catholique, vit pour son fils cadet Pierre-Marie, prêtre de la paroisse. Quand un gendarme vient lui annoncer sa mort, son monde s’effondre. Or la fracture a commencé quelques semaines plus tôt, après un article accusant l’Église locale de couvrir des prêtres pédophiles.

Indignée, Gabrielle cherche à défendre l’institution et son fils : elle affronte le journaliste à l’origine du papier, puis se heurte à des récits qui fissurent ses certitudes. Dans la solitude, sa foi et son rang vacillent. Le roman suit cette enquête intérieure, du déni à la mise à nu, et interroge jusqu’où l’amour maternel peut tenir quand la vérité désigne l’enfant aimé comme bourreau.

Le récit met en avant une interrogation présentée comme irréductible, plutôt qu’une démonstration ou une réponse. « Le film ne prétend pas apporter de réponse, encore moins de solution. » Gabriel Aghion formule l’enjeu en termes d’expérience humaine et de conflit intime : « Comment aimer son enfant lorsque l’innommable surgit ? »

