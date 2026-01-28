Les années bienheureuses du châtiment

Tout commence par un pensionnat suisse, une Arcadie glacée où l’adolescence se fige dans une discipline quasi monacale. La narratrice y arrive à quatorze ans, cherchant solitude et absolu, et découvre Frédérique, figure hiératique qui devient l’axe de son désir et de son imaginaire.

Dès l’ouverture, Jaeggy installe une atmosphère de claustration lumineuse : « On ressent une stagnation tropicale, une luxuriance tenue à bride haute. » Le décor agit comme une matrice mentale : le monde extérieur reste inaccessible, rêvé, fantasmé.

La relation avec Frédérique s’impose comme une quête de conquête symbolique. La narratrice l’avoue : « Je devais la conquérir, elle devait m’admirer. » L’adolescence devient une guerre froide faite de regards, de silences et de rivalités tacites. Frédérique incarne une perfection distante, presque inhumaine : « Elle n’avait pas d’humanité. » La tension affective remplace l’intrigue classique : tout se joue dans l’attente, l’observation, l’interprétation d’un geste.

Jaeggy détourne le roman d’apprentissage. Ici, pas d’émancipation progressive, mais une lente cristallisation du désenchantement. La narratrice observe le monde comme une vitrine : « Nous avons imaginé le monde. Qu’est-ce qu’on peut imaginer d’autre, sinon notre propre mort ? » Cette phrase résume l’axe existentiel du texte : l’internat forge une conscience précoce de la finitude.

La langue frappe par sa précision clinique, ses images abruptes, son rythme syncopé. Les phrases alternent notations sensorielles et réflexions métaphysiques, créant un effet de vertige. Les dialogues, rares, fonctionnent comme des éclats de glace, révélant le rapport de force entre les personnages. Le vocabulaire, dense, presque minéral, donne au texte une sécheresse hypnotique.

Le titre trouve sa vérité dans cette enfance disciplinée, où la rigueur produit une jubilation paradoxale. La punition devient un mode d’existence, une esthétique. Jaeggy signe un texte d’une intensité rare, où l’adolescence se lit comme une expérience mystique inversée, un apprentissage du vide, fascinant et cruel.

À paraître le 5 février.

