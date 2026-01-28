Seule au front, adaptation d'un texte dénonçant le sexisme militaire

Encore sans date de sortie en France, Seule au front réunit, à son casting, Nina Kiri, Adrian Walters, Antoine Pilon, Conrad Pla, Enrico Colantoni, Stephen Thomas Kalyn, ou encore Vincent Leclerc.

L'écriture du scénario, basé sur le livre de Sandra Perron, est assurée par Mélanie Charbonneau elle-même, aux côtés de Martine Pagé (À vos marques, party (1 et 2)), également autrice de Lance et compte : les dessous d’une grande réussite, avec Claude Héroux (Flammarion Québec, 2006).

Première femme officier d’infanterie au Canada, Sandra Perron a été au cœur d'un scandale médiatique en 1995 quand, peu après sa démission, une photographie la montrant attachée à un arbre, inconsciente et en uniforme, est diffusée. Elle entame alors un long et difficile parcours, pour témoigner et dénoncer le sexisme endémique au sein de l'armée canadienne.

Par Antoine Oury

