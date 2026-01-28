La Baptiste : plongée hallucinée dans la nuit techno et l’âme contemporaine

Gyrophare intérieur, basses en sous-sol, versets en exergue : La Baptiste entrouvre la nuit comme une porte de service, et l’on bascule. Anastasie — “Tasie” dans la bouche des autres — traverse Paris avec un mélange d’orgueil lunaire et de panique maîtrisée. Le roman épouse ce battement : la fête comme refuge, la ville comme piège, et, au milieu, une narratrice qui s’invente une mission pour ne pas se dissoudre.

Dès l’attaque, le tempo s’impose : « À l’assaut de la nuit, je sors de chez moi vivifiée grâce à la beuh et au speed que je viens de m’envoyer. » La phrase file, puis accroche le décor : « Sous un ciel noir crasse sans nuage, je marche seule dans les rues. » On lit une odyssée sous stimulants, mais aussi une comédie métaphysique : le « moi » se regarde, se juge, se surchauffe, et tout devient matière à récit.

Le cœur du livre bat dans un squat qui ressemble à une église bricolée. Anastasie lâche son constat, frontal : « Moi, Anastasie, je suis déçue par le genre humain, mais pas encore résignée ! » Et la techno se charge du reste, comme une théologie de fortune : « La musique, c’est le dernier espoir, le souffle rédempteur. » Elle prêche au tempo, sans honte : « Elle te murmure que t’es pas qu’un corps qui se traîne, mais un être spirituel, foutu et magnifique à la fois. » Bilal, lui, sert d’ancre et de dérision : il écoute, il raille, il protège, et ses répliques empêchent le roman de flotter dans le pur discours.

La trame s’organise en scènes-capsules. Une fuite, l’air libre retrouvé, la fatigue qui tremble : « Calée contre la grille,/L’avenir incertain,/Exilée dans la ville. » Puis l’écran s’allume, et l’intime percute la nuit : « Bon anniversaire, maman ! » Le message d’Alice retourne la perspective : la DJ nocturne redevient mère, d’un seul coup. « Ma fille a pensé à mon anniversaire, c’est le plus beau des cadeaux. » Cette oscillation nourrit le suspense émotionnel : même dans le chaos, une attache résiste, et c’est souvent là que le roman serre le plus fort.

Et puis Solal surgit, apparition magnétique au milieu du matraquage sonore. La scène bascule en mystique pure : « En un battement de cils, il m’aspire dans une brèche spatio-temporelle. » L’adresse tombe, télépathe, grandiloquente et troublante : « Tu es un vecteur d’amour et de lumière, une messagère de l’unité sur terre. » Anastasie transforme l’adoubement en piège : « Voilà un défi mystérieux, presque cruel. » Et Bilal, encore, coupe court avec une gifle de réel : « C’est la perche… T’as tripé, poupée. » Ce frottement des registres — révélation et vannes, prière et bitume — donne sa couleur au livre : une transe qui se sait fragile.

La langue suit ce grand écart. Elle déroule puis tranche ; elle lance des refrains, colle des slogans, glisse des apartés, et fait claquer les dialogues. Une séquence de vernissage tourne à l’oraison bizarre : « Ave Maria » répond à « La Madone des larmes » ; un « OK » se mêle au sacré, l’autodérision s’invite au moment où tout pourrait virer au sermon. Par endroits, l’élan ralentit : digressions, surcharge sensorielle, commentaire qui s’étire. Mais cette lourdeur ressemble à la retombée d’une montée, pas à une panne.

Au-delà de son dispositif nocturne et de sa dérive sensorielle, La Baptiste expose la fabrication de soi à l’ère de la saturation. L’autrice capte une subjectivité contemporaine traversée par la fête, la mystique, la parentalité et la fatigue sociale, sans jamais réduire son personnage à une posture. Le livre frappe par sa capacité à faire dialoguer l’intime et le collectif, la techno et le sacré, l’errance et la lucidité, dans une langue qui épouse la vitesse de la pensée.

Malgré quelques longueurs assumées, qui tiennent davantage du flux que de l’essoufflement, le texte séduit par son intensité, sa singularité formelle et sa justesse d’observation. Un récit générationnel qui transforme la nuit en laboratoire critique et la fiction en outil d’exploration de la conscience contemporaine.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com