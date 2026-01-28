Le RN veut instaurer une classification par âge des ouvrages jeunesse

À l'Assemblée nationale, le RN se mêle de littérature, sans, une fois n'est pas coutume, s'en prendre à l'écriture inclusive. Cette fois, le député Julien Guibert avance, par une proposition de loi, l'idée d'une « classification par âge des ouvrages destinés à la jeunesse et aux adolescents ».

Selon l'élu, « [i]l est parfois difficile, sans être familier du sujet ou sans effectuer de recherches, de distinguer les œuvres culturelles destinées aux enfants de celles s’adressant à un public adulte ».

Il cite le cas des mangas, « sans le stigmatiser car il est souvent la porte d’entrée des enfants dans la lecture », et des bandes dessinées, ainsi que le phénomène de la « dark romance », notamment représenté par le succès de Captive de Sarah Rivens (Hachette). Les textes qui se rattachent à ce sous-genre de la romance et de la littérature érotique évoquent des relations souvent toxiques, qui se jouent des interdits moraux ou légaux.

« Il n’est nullement question de censurer des contenus, de restreindre la liberté de création, ni même de se substituer à l’autorité parentale. Il s’agit de donner des outils d’aide à la décision, de restaurer une lisibilité de l’offre littéraire et de favoriser des choix éclairés. Les lecteurs mineurs pourront également faire fonctionner leur libre arbitre et décider de respecter les conseils fournis », explique l'auteur de la PPL dans l'exposé des motifs de cette dernière.

Citant un article du Monde sur le sujet, le député s'interroge « quant à notre responsabilité collective en tant que société en charge de protéger notre jeunesse, de leur donner les armes suffisantes pour aborder des sujets aussi difficiles ».

Parce que le livre « n’est pas par essence inoffensif » et « peut, comme tout support culturel, bousculer, choquer, questionner », souligne le député d'extrême droite, une classification par âge permettrait « d’attirer l’attention de chacun afin que la transmission des messages contenus s’effectue avec justesse ».

Une classification « volontaire et transparente »

Cette classification réservée aux ouvrages jeunesse et adolescence s'inspirerait des systèmes mis en œuvre pour les films et les jeux vidéo, respectivement la Commission de classification des œuvres cinématographiques (rattachée au Centre national du cinéma et de l'image animée) et le système PEGI (Pan European Game Information).

Tous deux s'appuient sur une signalétique, limitée à des pictogrammes spécifiant l'âge minimum conseillé pour le visionnage pour le premier, tandis que le second y ajoute des symboles détaillant les contenus sensibles (violence, langage grossier, peur, drogue, sexe, discrimination, jeux de hasard et achats intégrés).

La classification proposée par le député RN reposerait sur une grille d'évaluation normalisée, remplie de manière volontaire et en amont de la publication par les maisons d'édition. « Ce document permettra de recenser les types de contenus sensibles présents dans les ouvrages. Sur la base des informations relevées par l’éditeur dans la grille, le choix du pictogramme en découlera. Il devra figurer de manière visible sur la couverture en indiquant l’âge recommandé mais aussi les principaux motifs ayant justifié cette classification », précise l'exposé des motifs de la PPL. La classification s'orienterait donc vers une présentation à la PEGI, assez détaillée.

Un contrôle a posteriori serait assuré par l’Agence bibliographique nationale, qui coordonne le dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France : « Des sanctions financières pourront être prononcées en cas de manquement manifeste ou répété », avance Julien Guibert, sans apporter de précisions. Le Conseil d'État fixerait, par décret, les contours de ces sanctions.

La fameuse grille d'évaluation, elle, serait conçue par « un collège composé de représentants du secteur du livre, d’experts de la jeunesse, de professionnels de la santé mentale sous le contrôle du ministère de la Culture ». La PPL ne fournit pas d'éléments plus précis sur cette grille.

Sur le plan législatif, la PPL insérerait un nouvel article au sein du code du patrimoine, rendant les personnes soumises à l'obligation de dépôt légal responsables « de procéder à une classification indicative de l’ouvrage, sur la base d’une grille d’évaluation qui lui est transmise par l’autorité compétente ». D'après la rédaction de cet article L. 132-2-3, il apparait que la classification, bien que « volontaire », s'imposerait aux éditeurs.

Quand l'extrême droite s'en mêle...

Les observations effectuées par Julien Guibert dans sa proposition de loi sont sourcées — il cite donc Le Monde, mais aussi une enquête de l’association Lecture Jeunesse ou encore la sociologue Christine Détrez —, dénotant une réflexion qui n'est d'habitude pas vraiment l'apanage de l'extrême droite.

Néanmoins, l'introduction d'une classification des ouvrages destinés aux jeunes enfants et aux adolescents n'est pas sans soulever plusieurs questions.

Si la conception collégiale de la grille d'évaluation semble écarter un contrôle politique des œuvres, les conditions de nomination au sein de ce même collège ne sont pas explicitées, pas plus que le rôle du ministère de la Culture dans son fonctionnement.

Une telle organisation peut en effet rendre des décisions polémiques, comme l'actualité récente l'a démontré dans le cas du livre de coloriage From the river to the sea, publié par la maison d'édition sud-africaine Social Bandit Media. Critiqué pour son titre, le titre a été visé par un avis défavorable à son importation en France, parce qu'il « contient des éléments à forte connotation politique et des prises de position à l'égard de l'État d'Israël, sans contextualisation sur les raisons ayant conduit à sa création ».

Cet avis a été rendu par la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse (CSCPJ), rattachée au ministère de la Justice, dont le fonctionnement et l'opacité sont régulièrement critiqués par les professionnels du secteur, auteurs, libraires ou éditeurs. Cette même organisation a aujourd'hui la charge — bien disproportionnée, au vu du nombre de parutions — de s'assurer que des contenus présentant « un danger pour la jeunesse » (pornographie, incitation à la haine, promotion des stupéfiants, etc.) ne soient pas librement accessibles aux mineurs.

Par ailleurs, notons que des systèmes de classification peuvent être instrumentalisés par certaines organisations, qui s'engouffrent dans des procédures afin de faire valoir des points de vue moraux. Citons ainsi les actions, devant la justice administrative, de l'association catholique intégriste Promouvoir, qui remettait en cause les classifications cinématographiques afin d'en obtenir une reclassification plus sévère. Association créée en 1996 par un certain André Bonnet, passé par toutes les nuances de l'extrême droite, notamment le Mouvement pour la France de Philippe de Villiers ou le Front national...

Enfin, qu'une proposition de loi sur la classification des livres jeunesse et adolescence émane de l'extrême droite n'est pas tout à fait anodin. Rappelons qu'aux États-Unis, la droite et l'extrême droite, incarnée par le parti Les Républicains et le glissement autoritaire de Donald Trump et son administration, organisent depuis plusieurs années la légalisation de la censure de livres jeunesse, en les écartant des bibliothèques publiques et scolaires.

Au prétexte de la protection des enfants, les bibliothécaires assistent au bannissement de milliers de titres, parce qu'ils évoquent des thèmes liés aux sexualités — en particulier des personnes LGBTQIA+ —, au racisme, aux violences sexuelles et sexistes, ou aux diverses inégalités qui traversent la société américaine.

Parmi les titres régulièrement visés, citons Looking for Alaska de John Green (Qui es-tu Alaska ?, trad. Catherine Gibert, Gallimard Jeunesse), Nineteen Minutes de Jodi Picoult ou The Bluest Eye de Toni Morrison (L'Œil le plus bleu, trad. Jean Guiloineau pour Christian Bourgois), Genre Queer, une autobiographie non binaire de Maia Kobabe (trad. Anne Charlotte Husson chez Casterman), La couleur pourpre d'Alice Walker (trad. Mimi Perrin, Robert Laffont) ou encore La Servante écarlate de Margaret Atwood (trad. Sylviane Rué, Robert Laffont).

Intégré au combat culturel mené par les conservateurs américains, ce mouvement de censure, d'abord parti d'associations réactionnaires, a petit à petit été légalisé par les gouverneurs de certains États. La justice s'y est parfois opposée, mais pas toujours.

