Livres neufs à prix réduit : SDP Maxilivres rachète Expodif

Cette acquisition s’inscrit dans une logique de croissance et d’innovation. Elle vise à élargir les réseaux de distribution, notamment en B2B [d'entreprise à entreprise] et auprès des collectivités (écoles, bibliothèques, communes), mais également renforcer les partenariats avec les éditeurs et optimiser les outils technologiques existants pour améliorer l’efficacité opérationnelle.

Enfin, sera déployé un réseau national de points de vente sous l’enseigne Maxilivres déjà présente à Nîmes, Lacanau et Bordeaux qui a ouvert en décembre. Plusieurs ouvertures sont programmées. Quatre points de vente existants, situés à Lille, La Rochelle, Amiens et Toulon, passeront également sous l’enseigne Maxilivres prochainement. Fin 2026, ce nouveau réseau de librairies Maxilivres devrait compter une dizaine de points de vente en propre.

SDP Maxilivres, leader historique de la distribution de livres à prix réduit dans les réseaux traditionnels (GMS, GSS, discount, stations-service d’autoroute), s’appuie désormais sur les savoir-faire d’Expodif, spécialiste du B2B et des collectivités, et de Temps Livre, expert du secteur scolaire.

Cette nouvelle synergie permet de mieux répondre aux attentes de tous les publics, avec une dimension transverse et une grande variété d’ouvrages (plus de 15.000 titres) : des expertises complémentaires au service de la lecture pour tous.

Au cœur de la mission de Maxilivres, se trouve un engagement environnemental et sociétal. En donnant une seconde vie aux livres, Maxilivres participe activement à la réduction de l’impact environnemental du secteur tout en favorisant l’accès à la culture et à la lecture pour tous.

Pour les deux acteurs, une ambition forte est affirmée : démocratiser l’accès au livre. « Cette acquisition marque une étape clé pour notre groupe. Avec Daniel Rozenblum, qui nous accompagne dans cette nouvelle aventure, nous renforçons notre capacité à proposer une offre structurée et innovante à nos partenaires, tout en restant fidèles à notre mission : rendre le livre accessible au plus grand nombre », déclare Marc Gabelotaud, président du Groupe SDP Maxilivres.

« Nous partageons la conviction que le livre mérite une seconde vie. Ce rapprochement nous permettra d’amplifier nos actions en faveur d’un accès élargi à la lecture, tout en réduisant l’impact environnemental de notre industrie », souligne Daniel Rozenblum, président du Groupe Koreus.

