Mrs Jekyll : quand le mythe de Stevenson renaît au féminin

Avec Mrs Jekyll, Emma Glass s’attaque, elle aussi, à un monument de la littérature gothique. Le Dr Jekyll and Mr Hyde de Stevenson passe ici à la moulinette contemporaine et change de corps : celui d’une femme, Rosy Winter, qui apprend qu’elle va mourir. Et quand on sait que le temps est compté, certaines choses finissent par sortir.
Le 27/01/2026 à 17:22 par Dépêche
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
27/01/2026 à 17:22
0
Commentaires
3
Partages
Autour de Rosy, personne n’est vraiment à la hauteur. Son mari fait ce qu’il peut, sa belle-sœur est ailleurs, ses étudiants, autrefois une bouffée d’air, deviennent un rappel cruel de ce qui lui échappe. Alors la colère s’installe. Pas une colère abstraite, mais quelque chose de plus charnel, plus fiévreux, presque jubilatoire. Une force qui monte, déborde, et prend sa place...
Emma Glass reprend la fameuse dualité de Stevenson, mais la déplace sur un terrain plus intime : celui du corps féminin, de la maladie, du désir, de la rage rentrée trop longtemps. On navigue entre vie et mort, pulsion et retenue, abandon et contrôle, sans jamais chercher à lisser les aspérités. Le roman revendique une tonalité « femgore », à la fois dérangeante et étrangement libératrice.
Infirmière pour enfants à Londres, l’autrice regarde la maladie droit dans les yeux, sans fard ni grand discours. Ce réalisme organique donne au texte une énergie singulière, qui a séduit plusieurs lectrices et auteurs.
Cheerio Publishing annonce une sortie poche en mars, après une première publication chez l’éditeur en 2024. Le roman sera disponible le 19 mars, avant une édition américaine reliée chez Union Square annoncée en avril.
À ce stade, Mrs Jekyll n’a pas encore fait l’objet d’une traduction française. Les lecteurs francophones devront donc patienter, ou se tourner vers la version originale, en attendant qu’un éditeur s’en empare.
Depuis sa publication en 1886, L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de mister Hyde n’a cessé de se démultiplier. Théâtre, cinéma, télévision, bande dessinée, musique, jeux vidéo : le récit imaginé par Robert Louis Stevenson a traversé les formes et les époques au point de devenir un véritable motif culturel, presque autonome par rapport à son texte d’origine.
La première adaptation théâtrale a lieu à Boston en 1887, au cinéma, le mythe s’impose très tôt avec le film muet de John S. Robertson en 1920, puis avec la version de Victor Fleming en 1941, portée par Spencer Tracy. En France, Jean Renoir signe en 1959 Le Testament du docteur Cordelier, transposition libre et très française du dédoublement moral.
Jekyll et Hyde quittent alors la littérature pour entrer dans le langage courant. Comme le notait déjà Baudelaire à propos de certaines figures littéraires promises à une « fortune excessive », le mythe se fige en cliché : deux faces d’un même être, le bien et le mal, la façade respectable et la pulsion incontrôlée. Cette simplification irrigue les parodies — de Dr. Pyckle and Mr. Pride avec Stan Laurel à Docteur Jerry et Mister Love de Jerry Lewis.
Jekyll et Hyde burlesques, érotiques, politiques ou existentiels, dans les séries comme Penny Dreadful, en dessins animés, ou en musique. Serge Gainsbourg l’utilise dès 1966, The Who y voient une métaphore du conflit intérieur, Renaud ou Lara Fabian, les BB Brunes ou Loïc Nottet s’en emparent à leur tour.
Déjà dans Mary Reilly de Stephen Frears, le récit adopte le point de vue d’une femme de l’ombre. Dans Madame Hyde de Serge Bozon, le dédoublement devient social et pédagogique. Le savant disparaît, le monstre se transforme, mais le dédoublement demeure.
C’est dans cette histoire longue que s’inscrit Mrs Jekyll d’Emma Glass. Non comme un simple clin d’œil culturel, mais comme une tentative de rouvrir le mythe là où il s’était figé. En faisant passer la dualité par un corps féminin, malade, désirant, en colère, le roman réinjecte de l’inconfort là où le cliché avait anesthésié le trouble.
Crédits photo : Cheerio Publishing
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
La Fondation René Touraine a annoncé avoir dépassé l’objectif de sa campagne de financement participatif lancée sur Kickstarter pour soutenir la publication du livre Ma peau raconte. Avec 16.143 euros collectés pour un objectif initial de 15.000 euros, l’initiative vise à accompagner un projet artistique et solidaire consacré aux maladies rares de la peau, issu de dix années de créations et destiné à sensibiliser un large public.
27/01/2026, 16:28
Il n’était que Président non exécutif, abrité derrière un titre qui le tenait loin de l’opérationnel. Depuis quelques jours, il a désormais le rôle de directeur général. Sous l’habillage d’une stricte continuité stratégique, cette évolution ressemble à une reprise en main du pouvoir, à la tête du groupe. Sur fond de tensions sociales et de missions qui interrogent la gouvernance, une question insiste : quand arriveront les ajustements d’effectifs ?
27/01/2026, 16:01
Editis annonce une évolution de sa gouvernance, présentée comme s’inscrivant dans la continuité de la feuille de route définie par son actionnaire et de la stratégie déployée au cours des deux dernières années.
23/01/2026, 17:23
Le 19 mars 2026, Gallimard publiera Assaut contre la frontière, le nouveau texte de Leïla Slimani. Un livre bref, personnel et frontal, centré sur une question intime que l’autrice place au cœur de son œuvre récente : la langue, et plus précisément arabe, vécue comme une absence, une perte et une blessure.
23/01/2026, 13:06
Aude Cirier a rejoint début janvier les éditions Calmann-Lévy en tant que directrice littéraire, avec pour mission le développement du fonds éditorial de la maison. Elle quitte Gallimard, où elle a exercé pendant près de vingt ans.
22/01/2026, 10:32
Après les quelque 700 pages de son dernier roman, Anéantir, Michel Houellebecq opère un retour - nettement plus léger sur la balance éditoriale -, à la poésie. Combat toujours perdant, recueil de poèmes inédits, paraîtra le 4 mars 2026. 72 pages, cette fois.
21/01/2026, 18:11
L’agent littéraire Georges Borchardt est mort dimanche à New York, à l’âge de 97 ans. Figure centrale mais discrète de l’édition américaine, il aura joué un rôle déterminant dans la diffusion, aux États-Unis, de certaines des œuvres majeures du XXᵉ siècle, de Night d’Elie Wiesel à En attendant Godot d'un certain Samuel Beckett.
21/01/2026, 17:54
La SCELF, la Société Civile des Editeurs de Langue Française, annonce son adhésion à l’AMAPA, l’Association de médiation et d’arbitrage des professionnels de l’audiovisuel, une décision validée à l’unanimité par le conseil d’administration de l’association. Ce rapprochement vise à améliorer le dialogue entre éditeurs et acteurs de l’audiovisuel. Il doit notamment faciliter le règlement des différends liés aux adaptations audiovisuelles par la médiation, sans passer par une procédure judiciaire.
21/01/2026, 10:41
Un nouvel acteur indépendant fait son entrée dans le paysage de l’édition française. Les Messageries de la Cité annoncent la reprise du Lys Bleu Éditions, maison connue pour son ouverture et la diversité de son catalogue. Derrière cette opération, une volonté affirmée : engager une transformation de fond, à la fois éditoriale et structurelle, et donner à la maison un nouvel élan.
20/01/2026, 13:08
La maison d’édition Rouquemoute célèbre cette année ses dix ans d’existence. Fondée en 2016, dans le sillage du Centre de culture et d’information sur le monde arabe créé en 1981, la structure indépendante entame 2026 avec un programme dense, marqué par des changements structurants, une forte présence au Grand Off d’Angoulême et plusieurs événements festifs à Nantes.
19/01/2026, 17:24
Combien sont-elles, où sont-elles implantées, quel poids réel représentent-elles dans l’écosystème du livre ? L’édition indépendante francilienne fait l’objet d’une nouvelle enquête d’ampleur, lancée par l’EDIF, l'association de l’édition indépendante en Île-de-France. Une initiative attendue de longue date, alors qu’aucune étude de référence n’a été menée sur le territoire depuis près de dix ans.
19/01/2026, 07:00
Le même prénom, deux supports, une même histoire de courage. Olivia revient aujourd’hui en librairie, tandis que son adaptation animée s’apprête à rencontrer le public en salles le 21 janvier. Un double événement qui relance le parcours singulier de cette jeune héroïne née sous la plume de Maite Carranza.
15/01/2026, 17:08
Colin Niel publiera son prochain ouvrage aux Éditions du Seuil, dans la collection Cadre rouge, au second semestre 2026. Un changement d’éditeur et de collection pour un auteur dont le parcours s’est construit à la frontière, puis au-delà, du roman policier.
15/01/2026, 11:15
Le Conseil d’administration de La SAIF – Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe – a nommé Églantine de Boissieu directrice générale gérante de la SAIF à compter du 1er janvier 2026. Elle succède à Olivier Brillanceau – directeur général gérant de la SAIF depuis sa création – qui a fait valoir ses droits à la retraite après vingt-sept ans passés à la direction générale de la SAIF, et trente-six années consacrées à la gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins.
14/01/2026, 13:39
Emmanuel Macron a dénoncé, mercredi 14 janvier sur X, « un manuel de révision du baccalauréat qui falsifie les faits », après la mise en cause d’un passage évoquant la mort de plus de 1200 « colons juifs » lors de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.
14/01/2026, 11:45
Le groupe Lefebvre renforce son organisation en annonçant la nomination de Sumi Saint Auguste au poste de directrice des affaires publiques. Elle prendra ses fonctions le 8 janvier 2026 et reportera directement à Julien Tanguy, PDG du groupe Lefebvre et directeur général de Lefebvre Dalloz. Jusqu’à présent, elle occupait la fonction de directrice de la prospective au sein du groupe.
14/01/2026, 10:27
Après plus de quarante ans de publications consacrées à la santé des femmes et aux écrits de femmes engagées, les éditions Mamamélis vont céder l’intégralité de leur catalogue aux éditions de l’Arche à compter du 1er janvier 2026. L’annonce a été faite par leur fondatrice, Rina Nissim, dans un communiqué.
13/01/2026, 18:18
Depuis le 5 janvier, Marie-Pauline Gacoin est Directrice générale de CNRS Éditions. Elle a été nommée par Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, et succède à Blandine Genthon, partie en août 2025 à la direction des PUF. Elle prend la tête de la maison d’édition du CNRS, chargée de diffuser les savoirs scientifiques et de contribuer au débat public.
13/01/2026, 17:43
Freida McFadden, autrice américaine de thrillers à succès, dont notamment La femme de ménage, prolonge son partenariat avec l’éditeur américain Sourcebooks jusqu’en 2028. L’accord, annoncé après une année record en librairie et au cinéma, porte sur trois nouveaux romans à paraître entre 2027 et 2028, tandis que plusieurs adaptations audiovisuelles de son œuvre sont en cours.
13/01/2026, 11:18
Les éditions du Sonneur renforcent leur équipe commerciale avec l’arrivée de François Bétremieux, qui prend en charge les relations libraires, à Paris comme en région, aux côtés de Jean-Luc Remaud.
12/01/2026, 18:11
Créée en 2018 à l’initiative d’Adèle Van Reeth, aujourd’hui directrice de France Inter, et désormais dirigée par Géraldine Mosna-Savoye, animatrice du Souffle de la pensée sur France Culture, la collection de philosophie « La Relève » est relancée par les Éditions de l’Observatoire.
12/01/2026, 17:44
Les éditions Glénat inaugurent en janvier 2026 une nouvelle collection de non-fiction narrative, Latitude Aventure, pensée comme un vaste territoire éditorial consacré à l’aventure humaine sous toutes ses formes. À travers ce projet, l’éditeur entend rassembler et renouveler des récits longtemps cantonnés à des rayons spécialisés – montagne, mer, exploration – pour leur offrir une visibilité élargie et un nouveau souffle littéraire.
09/01/2026, 18:18
Et si la rencontre avec un animal suffisait à infléchir une trajectoire de vie ? C’est le pari d’Âme animale, une nouvelle collection de courts essais personnels des éditions Tana, qui entend placer l’expérience sensible au cœur du récit. À chaque volume, un auteur ou une autrice raconte la rencontre avec une espèce - parfois redoutée, parfois idéalisée -, qui a profondément modifié son regard sur le vivant.
08/01/2026, 18:06
La maison Trilogie Éditions a été placée en liquidation judiciaire, en fin d'année 2025, par le tribunal de commerce de Toulouse, a appris ActuaLitté. Créée en 2024, la structure avait adapté le modèle de l'abonnement à des séries littéraires, mais n'a pas réussi à transformer l'essai. L'intérêt du public était là, mais l'exposition médiatique et le soutien des libraires sont restés insuffisants, estime le fondateur, Aurélien Verdun.
08/01/2026, 12:35
Après des décennies passées à disséquer le crime dans la fiction, Patricia Cornwell s’apprête à retourner son regard vers sa propre histoire. La romancière américaine, figure majeure du thriller contemporain, publiera True Crime, son tout premier livre autobiographique.
07/01/2026, 17:53
À l’heure où les écrans s’imposent dans le quotidien des enfants, le chef Olivier Chaput lance Souvenirs de Cuisine, un projet éditorial porté avec la Team Chabada. Pensé comme un ouvrage de transmission plus que comme un simple livre de recettes, il défend la cuisine comme acte éducatif et culturel dès le plus jeune âge.
07/01/2026, 11:34
Présentée au début du mois de novembre dernier, l’Association de Médiation des Auteurs et des Éditeurs de Livres (AMAEL) vient concrétiser un projet interprofessionnel évoqué en... 2014. Une longue, très longue création qui n'empêche pas, à l'arrivée, un certain nombre de frustrations. Des organisations d'auteurs et de traducteurs désavouent ainsi la structure, estimant que certaines voix n'ont pas été entendues lors des travaux préparatoires ou contestant sa légitimité.
07/01/2026, 11:30
Par des messages envoyés aux auteurs et aux journalistes, la maison d'édition La Boîte à Bulles officialise un changement de nom, pour devenir Pictavita. Derrière la « réorganisation » annoncée se profile surtout la méthode de Fabrice Giger, dirigeant et propriétaire de la structure, habitué des manœuvres financières et administratives. Le fondateur et ancien dirigeant, Vincent Henry, licencié en 2024, assure que le groupe Humanoids, également lié à Giger, lui doit plus de 500.000 €.
07/01/2026, 10:11
Les Éditions Rivages (Actes Sud) ont nommé Alexandre Blomme au poste d’attaché de presse, aux côtés de Marie Trang et Marie Wodrascka. Il occupait jusqu’ici des fonctions de communication et relations presse au sein de l’agence littéraire Trames.
05/01/2026, 10:27
Fontaine O Livres a annoncé la liste des maisons d’édition sélectionnées pour l’édition 2026 du Tour d’Europe de l’édition indépendante, un programme annuel destiné à accompagner des éditeurs francophones dans leur développement international.
05/01/2026, 09:00
Nouvelles structures indépendantes, lignes éditoriales affirmées, formats audacieux ou ancrages territoriaux revendiqués : malgré un contexte fragile pour le livre, plusieurs maisons d’édition ont vu le jour en 2025 aux quatre coins de la France et en Belgique. Du polar à la jeunesse, de l’essai politique au manga, ces initiatives témoignent d’une volonté de reprendre la main sur les formes, les récits et les conditions mêmes de publication, en assumant des choix éditoriaux tranchés et des modèles souvent hors normes.
30/12/2025, 13:23
Dans la sphère éditoriale chinoise, l’année 2025 s’inscrit comme une période charnière, un moment où l’intelligence artificielle (IA) ne se contente plus d’être un outil auxiliaire, mais devient un acteur à part entière de la chaîne du livre. Un récent article du Beijing News propose de poser une question simple et pourtant difficile : lirez-vous un livre entièrement traduit par une IA ?
30/12/2025, 12:16
Publié en août 1959 dans le magazine américain Esquire, Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome n’est pas un livre au sens strict, mais d'un essai incisif de Simone de Beauvoir consacré au « phénomène Bardot ». L’autrice y propose moins une notice biographique qu’une lecture sociale : Bardot, décédée ce 28 décembre 2025, devient un révélateur des tensions de la France d’après-guerre, prise entre morale bourgeoise, culture de masse et reconfiguration des désirs.
28/12/2025, 16:42
Fondateur, avec son épouse Christiane, des Éditions des Cendres, Marc Kopylov est décédé le 14 décembre dernier, à l’issue d’un long combat contre la maladie, à l'âge de 70 ans. Depuis 1984, la maison indépendante qu’il dirigeait avait construit un catalogue exigeant, attentif aux textes et à leur forme.
23/12/2025, 12:48
Autres articles de la rubrique Métiers
Le départ programmé de Rachida Dati du ministère de la Culture, pour cause d'élections municipales, annonce aussi des remous au sein de son cabinet. Henri de Rohan-Csermak, qui l'avait rejoint en octobre 2024, part ainsi vers d'autres horizons, en tant que directeur général de France Education international.
27/01/2026, 14:36
Une coalition de structures culturelles, de recherche ou de l'enseignement supérieur sonne l'alarme : des dizaines d'artistes, de chercheurs ou de chercheuses de Gaza, attendus en France dans le cadre du programme PAUSE, ont vu leur arrivée bloquée par les autorités. Elle dénonce un obstacle à la « liberté de transmettre, de créer, y compris et surtout en temps de génocide ».
27/01/2026, 11:42
Au détour d’un email se trouve parfois une rencontre : Fotis Loukas compte parmi ces échanges qui interpellent. Auteur d’un conte philosophique autoédité, publié en édition bilingue français / grec, l’aventure de son récit débute par une histoire, racontée à sa fille. Et devenu livre, bien après… Partageant avec nous la genèse de ce texte, il invite à un partage presque universel.
27/01/2026, 11:31
Depuis plusieurs semaines, la population iranienne se soulève, protestant contre la hausse du coût de la vie, mais dénonçant aussi l'inaction du gouvernement et ses habitudes autocrates. Sans surprise, ce dernier a répondu par la violence et la domination, pour un bilan humain qui s'élèverait à plusieurs dizaines de milliers de morts, selon certaines organisations non gouvernementales. La répression se poursuit : le poète et traducteur Ali Asadollahi a été « brutalement interpellé » dans la nuit du 24 janvier.
27/01/2026, 10:39
Ingénieur de recherche et directeur adjoint du cabinet d’Élisabeth Borne quand elle était ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Samuel Vitel a été nommé à la direction générale de Réseau Canopé.
27/01/2026, 09:43
Le politologue, historien et essayiste américain Michael Parenti est décédé le 24 janvier 2026 à son domicile de Berkeley en Californie, à l’âge de 92 ans. Figure majeure de la gauche intellectuelle américaine, il laisse une œuvre abondante et controversée, consacrée à l’analyse du capitalisme, de l’impérialisme, des médias et des rapports de pouvoir dans les sociétés contemporaines.
26/01/2026, 18:16
Les éditions Scrineo annoncent, avec tristesse, le décès de Régis Delpeuch, survenu le 22 janvier. Auteur de plus de quarante romans, instituteur pendant plus de vingt ans, directeur éditorial et organisateur de prix littéraires, Régis Delpeuch était aussi, « et peut-être surtout, une figure profondément humaine du monde de la littérature jeunesse ».
26/01/2026, 18:09
La communauté internationale du livre perd l’un de ses défenseurs les plus constants. Jim Parker, fondateur du réseau Public Lending Right International (PLRI), s’est éteint, a annoncé La Sofia en relayant un message de l’organisation.
26/01/2026, 17:27
À partir du 1er avril 2026, les Éditions du Tiroir confieront leur diffusion-distribution à DOD & Cie, mettant fin à leur collaboration avec Makassar. Ce changement intervient alors que l’éditeur belge prépare plusieurs parutions marquantes pour le printemps, en bande dessinée patrimoniale comme en docu-BD.
26/01/2026, 14:24
Les initiatives parlementaires se multiplient contre l'écriture inclusive. Francis Szpiner, sénateur Les Républicains de Paris, par ailleurs visé par une « enquête pour corruption », innove en proposant de conférer une autorité normative à l'Académie française. Celle-ci fixerait des règles de grammaire et de syntaxe qui s'appliqueraient aux textes à portée réglementaire ou législative, mais aussi aux documents, communications et actes émanant d'entités publiques.
26/01/2026, 13:52
Placée en redressement judiciaire au mois d'août 2025, la boutique L'Antique du Rôliste, installée à Toulon depuis 2023, a été liquidée, sur décision du tribunal de commerce. Une partie de l'activité de l'enseigne était consacrée à la vente de mangas et de produits dérivés.
26/01/2026, 12:00
Une prison, par définition, organise la séparation. La culture, elle, pratique l’art inverse : elle relie, elle circule, elle ouvre des portes intérieures quand les autres restent verrouillées. En Espagne, ce paradoxe prend une forme très concrète avec « Transita Cultura », un programme national porté par un accord entre les ministères de la Culture et de l’Intérieur : la culture y entre comme outil de “traitement” pénitentiaire, avec une attention affichée à la population féminine.
26/01/2026, 11:26
Le groupe EP, contrôlé par Křetínský, propose 36 € par action, soit une prime d’environ 19 % par rapport au dernier cours, valorisant Fnac-Darty autour de 1,1 milliard €. L’offre, qualifiée d’« amicale », bénéficie du soutien du conseil d’administration et vise une prise de contrôle majoritaire sans retrait de la cote. L’action a bondi d’environ 17 % à l’annonce.
26/01/2026, 11:19
Le Premier ministre Sébastien Lecornu est finalement revenu sur sa parole en engageant la responsabilité de son gouvernement, le 20 janvier dernier, sur la 1ère partie du projet de loi de finances pour 2026. Considérée comme adoptée après le rejet de deux motions de censure, elle est suivie par la 2nde partie, le volet « dépenses », sur laquelle le gouvernement a aussi actionné l'article 49.3 de la Constitution.
26/01/2026, 10:29
Les Nuits de la lecture invitaient cette année le public à se réunir à l’occasion de milliers d’animations littéraires autour du thème « Villes et campagnes ». Du 21 au 25 janvier 2026, cette 10e édition, organisée pour la cinquième année consécutive par le Centre national du livre (CNL) sur proposition du ministère de la Culture, a permis de fédérer plus de 8500 événements dans près de 4500 lieux, en France et dans une trentaine de pays.
26/01/2026, 09:25
La mort d’Alex Jeffrey Pretti, infirmier de réanimation de 37 ans abattu par des agents fédéraux à Minneapolis, s’inscrit dans une série d’événements qui fissurent le récit américain de l’État de droit. Les images, les versions contradictoires, l’enquête annoncée : tout relève désormais d’un rituel. Mais dans le monde littéraire, la réaction reste rare, presque absente. Une exception : Stephen King, dont la voix, familière des fractures nationales, s’est élevée.
25/01/2026, 15:35
Oubliez les cocktails tièdes et les tote bags sponsorisés : ici, la littérature passe les portiques de sécurité et décline son badge. En Argentine, un festival littéraire se tient derrière des murs épais, avec horaires carcéraux et liberté sous contrôle. On y débat de poétique entre deux rondes de surveillants. Le livre entre en prison, non comme un objet confisqué, mais comme un invité officiel, presque subversif par politesse institutionnelle.
25/01/2026, 09:15
Quelques phrases sur un mariage déclenchent un vote scolaire, une tempête médiatique et une purge de rayonnages : on a échappé de justesse à la rafale de chevrotine. Billie Jean King, raquette levée, se transforme en danger public pédagogique. Une biographie pour enfants devient un dossier sensible, un objet à neutraliser. Bienvenue dans la guerre culturelle miniature, où l’enfance sert de front avancé.
25/01/2026, 09:06
En Inde, un livre agit comme une grenade à retardement : il explose vingt ans après son lancement, dans un tribunal plutôt que dans une librairie. Shivaji, héros sanctifié, chercheur américain, éditeur universitaire sous pression : le cocktail a tout d’un thriller postcolonial. En janvier 2026, Oxford University Press India publie des excuses forcées, comme on signe une reddition. Le passé ne pardonne pas, il poursuit.
24/01/2026, 21:07
Le Mexique se rêve désormais en nation de lecteurs. Un pays où le livre ne serait plus un luxe urbain, mais une infrastructure civique, au même titre que l’eau ou l’électricité. Cette semaine, un nouveau Conseil national a été lancé pour orchestrer cette utopie bureaucratique : construire une “République lectrice”. Reste à savoir si le slogan survivra au réel — et à l’éternelle dispersion des politiques culturelles.
24/01/2026, 11:46
La lecture était ensevelie sous une avalanche de notifications, d’algorithmes et de scrolls sans fin. Et puis, dans un lycée de Dallas, les étagères se sont vidées. Nulle purge idéologique ni pénurie budgétaire : des adolescents — oui, oui — se sont remis à lire. Fauteuils moelleux, mangas dévorés, clubs de lecture bricolés à la main : la bibliothèque scolaire, cet espace condamné à la poussière, redevient un refuge. Presque un bastion. Et peut-être, contre toute attente, un front de résistance culturelle.
24/01/2026, 11:35
Lieu bien connu des amateurs de littératures de l’Imaginaire à Grenoble, la librairie Omerveilles a lancé une collecte de soutien, afin de traverser une période financière délicate - et se donner les moyens de « continuer l’aventure ». Objectif affiché : 15.000 €, destinés à couvrir factures et loyers sur l’année 2026. À ce stade, 4300 € ont déjà été réunis.
23/01/2026, 19:21
À l’heure où les écrans occupent une place centrale dans les loisirs des jeunes, le livre continue de résister. En 2024, la lecture demeure une pratique culturelle largement répandue chez les 15-29 ans québécois, avec des usages contrastés selon le genre, l’âge, l’origine et le territoire. Un ancrage solide, qui se lit aussi en creux lorsqu’on le compare à une autre pratique phare de la jeunesse : le jeu vidéo.
23/01/2026, 17:19
Repoussée par la justice américaine il y a quelques semaines, l'attaque de l'administration Trump contre le financement des bibliothèques américaines n'est pas encore terminée. Le camp du président fait ainsi appel de la décision rendue en novembre 2025, afin d'obtenir la suppression de l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), agence fédérale qui finance les actions des établissements de lecture publique, notamment dans les zones rurales.
23/01/2026, 10:55
La Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a convié, ce mercredi 21 janvier, plusieurs représentants des métiers de l'industrie du livre à une table ronde consacrée à l'avenir de la filière. Plusieurs sujets ont été évoqués, mais celui d'une possible contribution du marché de l'occasion au financement de la création a accaparé les esprits.
23/01/2026, 09:58
Une vague d'agressions de librairies jamais vue depuis des années, un commerce indépendant perquisitionné dans des conditions floues et un ministère de la Culture toujours silencieux. À l'occasion d'une table ronde consacrée à l'avenir du secteur du livre, ce 21 janvier, le Syndicat de la Librairie française s'est alarmé de l'absence de soutien des pouvoirs publics à la profession.
22/01/2026, 15:04
À Lille, l’Institut pour la photographie s’est imposé en quelques années comme l’une des institutions françaises les plus ambitieuses consacrées au médium photographique. Initié en 2017 par la Région Hauts-de-France avec le concours des Rencontres d’Arles, le projet a été conçu comme un lieu de ressources, de diffusion et d’expérimentation, associant expositions, recherche, création et transmission culturelle.
22/01/2026, 13:17
La modification était prévisible : la revalorisation du SMIC, le 1er janvier dernier, entraine une nouvelle grille des salaires minimums de branche, pour la librairie. Les employés au niveau 1 de cette grille, faiblement rémunérés, verront leurs salaires augmenter légèrement.
22/01/2026, 11:20
L’initiative Reading in Gaza recherche actuellement des compétences de bibliothécaires afin de renforcer un travail de documentation consacré aux destructions de bibliothèques et d’infrastructures culturelles sur les territoires palestiniens. L’appel s’inscrit dans un projet plus large visant à préserver, recenser et rendre visible un patrimoine documentaire menacé ou détruit.
21/01/2026, 13:22
À Buenos Aires, le livre n’est pas un simple produit culturel : il structure l’espace urbain. C’est le constat dressé par El País dans un long portrait publié le 17 janvier 2026, qui décrit la capitale argentine comme un véritable « paradis du livre » — une ville où les librairies ne se contentent pas d’occuper l’espace urbain : elles le structurent, le rythment, parfois même le définissent. Ici, la librairie n’est ni un simple point de vente ni un sanctuaire réservé aux initiés. Elle est un lieu de passage, de débat, de refuge.
21/01/2026, 13:01
Après deux ans de réflexion et de préparation, Pauline Morin s'apprête à faire fleurir son projet d'enseigne à Dijon, au 30, rue Piron. La Passeuse de Rêves se présente comme une proposition atypique, qui mêlera les deux passions de sa gérante, la lecture et les fleurs. L'ouverture est prévue dans quelques semaines...
21/01/2026, 12:33
Plus de publicité pour les livres à la télévision, tel était le souhait de Rachida Dati, exprimé en début d'année 2024. Un bon moyen de promouvoir le livre et la lecture, selon elle, mais, assurément, un étrange combat pour une ministre de la Culture. Après la publication des résultats d'une « expérimentation » sur les chaines de la TNT, le monde du livre oscille entre rejet, circonspection ou simple désintérêt pour la question.
20/01/2026, 13:30
Le 19 juin 1986, Coluche trouvait la mort sur la route après une collision avec un camion. Quarante ans plus tard, l’humoriste n’a pas disparu des mémoires : ses mots, son insolence et son rire continuent d’imprégner les esprits. Un accident qui a marqué toute une génération. Ce jour-là, Coluche, accompagné de deux amis, rejoignait Opio depuis Cannes.
20/01/2026, 11:28
Face aux baisses budgétaires prévues dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, des professionnels du livre lancent une pétition pour alerter l’opinion publique et les parlementaires sur les risques encourus par le secteur.
19/01/2026, 16:10
Le 7 janvier dernier, la librairie Violette and Co était visée par une perquisition de police, menée par 5 agents et un procureur de la République. Un événement considérable, qui a choqué toute une profession, dont l'objectif revendiqué était la saisie d'un livre de coloriage pour enfants, From the River to the Sea (Social Bandit Media). Évoquant la situation palestinienne, le titre a reçu en fin d'année 2025 un avis défavorable de la très contestée Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse.
19/01/2026, 15:14
Les éditions Le Lombard annoncent le décès de Dino Attanasio, figure majeure de la bande dessinée européenne. Dessinateur historique du journal Tintin, créateur de Spaghetti et premier illustrateur de Bob Morane en bande dessinée, il s’est éteint à l’âge de 100 ans. Auteur prolifique, il a traversé plus d’un demi-siècle d’histoire de la BD franco-belge, laissant une œuvre marquée par la diversité des styles et des collaborations.
19/01/2026, 12:22
Top ArticlesGrand Prix RTL 2026 : les 5 romans qui bouleverseront votre hiver Freida McFadden prévoit des titres jusqu’en 2028 : le ménage n'est pas fini Ce que le recul de l’écriture manuscrite dit des inquiétudes éducatives Un outil pour estimer la compatibilité d'un manuscrit avec une maison d'édition
Commenter cet article