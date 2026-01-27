Mrs Jekyll : quand le mythe de Stevenson renaît au féminin

Autour de Rosy, personne n’est vraiment à la hauteur. Son mari fait ce qu’il peut, sa belle-sœur est ailleurs, ses étudiants, autrefois une bouffée d’air, deviennent un rappel cruel de ce qui lui échappe. Alors la colère s’installe. Pas une colère abstraite, mais quelque chose de plus charnel, plus fiévreux, presque jubilatoire. Une force qui monte, déborde, et prend sa place...

Emma Glass reprend la fameuse dualité de Stevenson, mais la déplace sur un terrain plus intime : celui du corps féminin, de la maladie, du désir, de la rage rentrée trop longtemps. On navigue entre vie et mort, pulsion et retenue, abandon et contrôle, sans jamais chercher à lisser les aspérités. Le roman revendique une tonalité « femgore », à la fois dérangeante et étrangement libératrice.

Infirmière pour enfants à Londres, l’autrice regarde la maladie droit dans les yeux, sans fard ni grand discours. Ce réalisme organique donne au texte une énergie singulière, qui a séduit plusieurs lectrices et auteurs.

Cheerio Publishing annonce une sortie poche en mars, après une première publication chez l’éditeur en 2024. Le roman sera disponible le 19 mars, avant une édition américaine reliée chez Union Square annoncée en avril.

À ce stade, Mrs Jekyll n’a pas encore fait l’objet d’une traduction française. Les lecteurs francophones devront donc patienter, ou se tourner vers la version originale, en attendant qu’un éditeur s’en empare.

Une longue histoire

Depuis sa publication en 1886, L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de mister Hyde n’a cessé de se démultiplier. Théâtre, cinéma, télévision, bande dessinée, musique, jeux vidéo : le récit imaginé par Robert Louis Stevenson a traversé les formes et les époques au point de devenir un véritable motif culturel, presque autonome par rapport à son texte d’origine.

La première adaptation théâtrale a lieu à Boston en 1887, au cinéma, le mythe s’impose très tôt avec le film muet de John S. Robertson en 1920, puis avec la version de Victor Fleming en 1941, portée par Spencer Tracy. En France, Jean Renoir signe en 1959 Le Testament du docteur Cordelier, transposition libre et très française du dédoublement moral.

Jekyll et Hyde quittent alors la littérature pour entrer dans le langage courant. Comme le notait déjà Baudelaire à propos de certaines figures littéraires promises à une « fortune excessive », le mythe se fige en cliché : deux faces d’un même être, le bien et le mal, la façade respectable et la pulsion incontrôlée. Cette simplification irrigue les parodies — de Dr. Pyckle and Mr. Pride avec Stan Laurel à Docteur Jerry et Mister Love de Jerry Lewis.

Jekyll et Hyde burlesques, érotiques, politiques ou existentiels, dans les séries comme Penny Dreadful, en dessins animés, ou en musique. Serge Gainsbourg l’utilise dès 1966, The Who y voient une métaphore du conflit intérieur, Renaud ou Lara Fabian, les BB Brunes ou Loïc Nottet s’en emparent à leur tour.

Déjà dans Mary Reilly de Stephen Frears, le récit adopte le point de vue d’une femme de l’ombre. Dans Madame Hyde de Serge Bozon, le dédoublement devient social et pédagogique. Le savant disparaît, le monstre se transforme, mais le dédoublement demeure.

C’est dans cette histoire longue que s’inscrit Mrs Jekyll d’Emma Glass. Non comme un simple clin d’œil culturel, mais comme une tentative de rouvrir le mythe là où il s’était figé. En faisant passer la dualité par un corps féminin, malade, désirant, en colère, le roman réinjecte de l’inconfort là où le cliché avait anesthésié le trouble.

