Foire du Livre de Francfort : Joachim Kaufmann, le pari d’un éditeur

Le calendrier est déjà fixé. Kaufmann rejoindra l’organisation le 1er septembre 2026, tandis que Boos conservera l’entière responsabilité de l’édition 2026 de la foire avant son départ à l’issue de l’événement d’octobre.

Le choix n’a rien d’anodin. Joachim Kaufmann, 53 ans, arrive avec un parcours solidement ancré dans l’édition européenne. Après des fonctions commerciales et marketing chez Herder, Christophorus, Bertelsmann (devenu Penguin Random House) et Ravensburger, il a pris, en 2006, la direction générale de Carlsen Verlag, filiale du groupe suédois Bonnier.

Sous sa direction, l’éditeur allemand s’est imposé comme l’un des grands acteurs du marché outre-Rhin, avec une croissance continue sur deux décennies.

Son parcours ne se limite pas à la gestion d’une maison d’édition. Kaufmann a occupé plusieurs fonctions au sein du groupe Bonnier à l’international et siégé dans différents conseils, notamment chez Bonnier Books UK. Une trajectoire qui combine pilotage stratégique et réseau transnational, deux ingrédients précieux pour une foire qui se veut toujours plus globale.

Un acteur des équilibres institutionnels

L’homme connaît aussi les arènes professionnelles. Membre depuis 2012 du Publishers’ Committee au sein du Börsenverein des Deutschen Buchhandels, il représente depuis près d’une décennie les éditeurs allemands à l’échelle internationale. D’abord au sein de l’International Publishers Association (IPA), puis à la Federation of European Publishers (FEP). Autrement dit, un profil qui navigue autant dans les instances politiques du livre que dans ses réalités industrielles.

Un signal stratégique pour la foire

La nomination s’inscrit dans une logique de continuité stratégique. Selon la foire, Kaufmann apporte « une forte perspective éditoriale, une expertise approfondie du marché et un réseau international remarquable ». Il a notamment contribué, chez Bonnier, à l’expansion vers de nouveaux marchés, avec un rôle dans l’implantation de l’activité éditoriale en Pologne et en Chine.

Ce type de parcours dessine une orientation claire : consolider la dimension internationale de Francfort à un moment où les foires du livre redéfinissent leur rôle, entre plateforme commerciale, scène politique et vitrine culturelle.

Le départ de Juergen Boos marque la clôture d’une longue période de stabilité. Pendant plus de deux décennies, il a façonné la Frankfurter Buchmesse comme « le principal lieu de rencontre mondial pour l’industrie du livre et des médias ». Son retrait, annoncé après l’édition 2026, ouvre un nouveau chapitre pour l’institution.

La transition se veut douce, presque conservatrice. Mais derrière ce passage de témoin se joue une question plus large : quelle Frankfurter Buchmesse pour la prochaine décennie ? Un salon, un hub, un média, une place de marché globale ? Avec Joachim Kaufmann, Francfort choisit un éditeur pur-sang. Reste à voir comment il réécrira la partition.

Crédits photo : Juergen Boos aux côtés d'Asli Erdogan (Foire du Livre de Francfort 2017) ActuaLitté, CC BY SA 2.0

