E-commerce et librairies indépendantes : et si un autre modèle était possible ?!

Pourtant, opposer systématiquement ces deux mondes est une impasse pour les lecteurs éloignés des centres-villes. Il est temps d’imaginer une troisième voie : et si les ventes en ligne, plutôt que de détruire la librairie, servait enfin à la soutenir financièrement?

Amazon est entré sur le marché français il y a maintenant 26 ans. Depuis, le géant du e-commerce a causé beaucoup de tort au secteur du livre, jouant avec les lois et pratiquant la politique de la terre brûlée pour épuiser les petites structures qui n’ont pas les moyens de riposter.

Amazon répond à un besoin réel

Si Amazon pratique la mauvaise foi avec brio, il n’en reste pas moins que le géant du e-commerce propose un service qui répond à des usages grandissants et facilite le décloisonnement territorial de la culture dans des zones géographiques qui en sont parfois très éloignées. Amazon évalue par exemple à plus de 90% la proportion de communes françaises ne disposant pas de librairie de proximité.

Avec une puissance logistique et financière colossale, Amazon a imposé des standards (tarifs et délais de livraison imbattables), qu’il est impossible de pratiquer en tant que nouvel entrant sur le marché, et a fortiori pour les librairies indépendantes qui ne sont pas structurées pour proposer une expérience similaire.

Sous prétexte de défendre le pouvoir d'achat (l’éternel alibi des monopoles), le géant américain exploite les failles juridiques et, indirectement, appauvrit la diversité éditoriale en mettant à mal la profession de libraire indépendant.

Dernière démonstration en date du géant américain : l'application de la remise de 5 % sur les livres retirés en points relais disposant d’un rayon livres. Il s’agit donc de milliers de points de vente, de type supermarché avec casiers de collecte ou affiliés à un réseau de points relais, qui permettent de bénéficier de cette réduction.

Face à ce constat désarmant, l’approche la plus pragmatique consiste à pousser les lecteurs à retourner en librairie indépendante, discours qui porte ses fruits (les parts de marché du e-commerce stagnent désormais dans le secteur du livre) mais le mouvement est lent, trop lent pour permettre aux librairies indépendantes de respirer à nouveau financièrement.

Pousser les Français à retourner en librairies est évidemment le meilleur conseil possible. Aucune plateforme, aussi vertueuse soit-elle, ne remplacera jamais le conseil incarné d'un libraire qui mettra entre vos mains le livre que vous n'attendiez pas. La meilleure façon de soutenir la librairie indépendante, c'est de se déplacer en librairie indépendante.

Mais ce discours se heurte à une réalité géographique et sociale. Que fait-on des millions de lecteurs qui vivent dans des zones blanches culturelles, loin des 3500 librairies indépendantes concentrées dans les métropoles ? Que répond-on aux personnes à mobilité réduite, ou à celles dont les horaires de travail ne coïncident pas avec ceux des commerces ? Sans compter les lecteurs qui souhaitent entrer dans la lecture tardivement, sans parvenir à pousser les portes d’un lieu qu’ils trouvent parfois intimidant.

Mis à part les rayons des supermarchés dont l’offre est limitée, il leur reste les sites e-commerce, Amazon en tête, qui les livre rapidement où qu’ils se trouvent. Certes, des sites de libraires existent, et font un travail formidable proposant généralement de la réservation et du retrait en librairie, mais ils peinent parfois à offrir l'expérience d'expédition rapide qu'attend le consommateur habitué aux standards des GAFAM.

Une réconciliation entre le e-commerce et la librairie indépendante est-elle possible?

Depuis un an désormais, la sortie de la dépendance aux géants américains et la nécessaire souveraineté européenne ne fait plus débat. Mais quelle alternative française proposons-nous, qui soit vertueuse à la fois pour le lecteur et pour la librairie indépendante?

Je suis convaincue que les entreprises de e-commerce ont un rôle sociétal à jouer, et qu’un modèle plus vertueux existe. C'est l'ambition que je porte avec Pageliae, que je viens de lancer.

Le pari est simple, mais radicalement nouveau : proposer une expérience de vente en ligne performante (plus d'un million de références, 530.000 livres disponibles, une logistique réactive), tout en réinventant les flux financiers. Et si la valeur ajoutée réalisée en e-commerce servait, plutôt qu’à enrichir une multinationale, à faire vivre ceux qui font vivre le métier de la plus noble des manières ?

C'est pourquoi Pageliae repose sur un modèle unique : un tiers des bénéfices générés par les ventes en ligne est sanctuarisé pour abonder un fonds de dotation dédié à la librairie indépendante. Ces fonds n’ont qu'un seul objectif : financer des projets de librairies indépendantes, venir en renfort, aider à l'installation de nouveaux confrères, ou aider à la dynamisation de librairies restreintes par le budget.

Un acte de consommation politique

Nous ne prétendons pas remplacer le libraire de quartier. Au contraire, notre vocation est de servir ceux qui ne peuvent pas s'y rendre, tout en générant, grâce à leurs achats, les ressources qui permettront à ces lieux de vie et de culture de perdurer.

Il est temps que le e-commerce du livre entre dans l'ère de la maturité et de la responsabilité sociétale. Commander un livre ne doit plus être un acte qui fragilise la chaîne du livre, mais un geste qui la consolide. Face à logique algorithmique et à l’ère de l’enrichissement quasi-exclusif des plus riches, nous opposons un modèle de solidarité économique.

Aux lecteurs, désormais, de choisir le monde dans lequel ils veulent lire.

Le projet est à découvrir sur le site Pageliae.

