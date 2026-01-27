Un livre d’art sur les maladies rares de la peau financé au-delà des attentes

La campagne se poursuit désormais via le dispositif des Late Pledges, qui permet à de nouveaux soutiens de rejoindre l’initiative. Cette phase prolonge la dynamique engagée autour du livre et accompagne sa finalisation, tout en élargissant la base des contributeurs.

Pour la Fondation René Touraine, cette étape constitue un premier aboutissement dans le développement d’un projet qui mêle création artistique et sensibilisation aux maladies rares de la peau.

Un livre né de dix années de créations

Le livre d’art Ma peau raconte est issu de dix années de dessins réalisés dans le cadre du concours éponyme, organisé depuis 2015 par le réseau Maladies Rares de la Fondation René Touraine. L’ouvrage rassemble une sélection d’œuvres venues du monde entier, offrant une approche sensible de la peau, à la fois surface visible, mémoire du corps et support d’histoires personnelles. Les œuvres les plus marquantes de l’édition 2026 viendront compléter cette sélection, en prolongeant le travail de mémoire engagé par le concours.

Pensé comme un objet culturel et pédagogique, Ma peau raconte s’adresse aussi bien au grand public qu’aux professionnels de la santé et de la culture. Il vise à favoriser une meilleure compréhension des maladies dermatologiques rares, à travers des récits visuels et intimes.

« Le succès de cette campagne dépasse largement la question du financement. Il révèle un besoin profond de reconnaissance et d’expression autour des maladies rares de la peau. Ma peau raconte est devenu un projet collectif, porté par une communauté qui souhaite changer le regard sur ces réalités souvent invisibles », souligne Christine Bodemer, présidente de la Fondation René Touraine.

Le concours, moteur du projet éditorial

À l’origine du livre, le concours de dessin « Ma peau raconte » s’est imposé comme un espace d’expression ouvert et international. Il s’adresse à un public large — patients, professionnels, artistes ou citoyens — invités à partager leur ressenti face à leur propre peau, à la maladie ou à celle des autres.

Pour célébrer les dix ans du concours, la Fondation René Touraine a choisi d’orienter l’édition 2026 autour de la mémoire et du parcours de vie. Le thème retenu, « Ma peau, mon histoire », propose d’explorer la dimension biographique de la peau, envisagée comme une archive intime des expériences traversées.

Le concours sera lancé le 2 février prochain et se déroulera jusqu’au 15 avril 2026. Les œuvres pourront être transmises par voie numérique ou postale, selon des modalités précisées en ligne. « Avec le thème “Ma peau, mon histoire”, nous souhaitons encourager une forme d’introspection accessible à chacun, où la peau devient le fil conducteur d’un récit personnel. »

Vers une dynamique inscrite dans la durée

Au-delà de la publication du livre, la Fondation René Touraine souhaite inscrire Ma peau raconte dans une dynamique de transformation à long terme. La poursuite de la collecte via Kickstarter accompagne cette ambition, en soutenant le développement de projets connexes.

L’objectif affiché est de faire de Ma peau raconte un levier d’inclusion et de lien social pour les personnes atteintes de maladies rares de la peau, en particulier les enfants. Le projet entend contribuer à rompre l’isolement social des patients et à renforcer leur place dans la société.

Dans cette perspective, la Fondation travaille au développement d’une plateforme numérique sécurisée, destinée à favoriser les échanges entre soignants à l’échelle internationale, mais aussi à créer des liens entre patients, familles et professionnels de santé. Parallèlement, des prolongements culturels sont envisagés, tels que des rencontres publiques, des collaborations artistiques et des événements participatifs.

À l’horizon 2027, un projet de spectacle porté par les patients est notamment à l’étude. « Ce succès marque une étape, pas un aboutissement. Notre objectif est de transformer cette mobilisation en une dynamique durable, capable de faire vivre Ma peau raconte bien au-delà du livre », précise Christine Bodemer.

Crédits photo : Pixabay - Pexels

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com