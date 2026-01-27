ADAGP : 10 bourses de 15.000 € pour soutenir des monographies d’artistes en 2026

Pour l’édition 2026, dix bourses seront attribuées, chacune dotée de 15.000 €, afin de favoriser une meilleure diffusion des œuvres et de soutenir des projets éditoriaux ambitieux.

La Bourse Collection Monographie bénéficiera à 10 lauréats, qui recevront chacun une aide financière de 15.000 €.

L’appel s’adresse :

aux artistes membres de l’ADAGP ou à leurs ayants droit, sous réserve d’une adhésion effective depuis au moins trois ans (adhésion antérieure au 1er juillet 2023) ;

aux collectifs d’artistes, à condition que chacun de leurs membres remplisse la condition d’ancienneté à l’ADAGP ;

aux artistes ou collectifs justifiant d’au moins 10 ans de carrière professionnelle (expositions, participation à des salons, etc.).

Le projet de publication doit impérativement être présenté en association avec un éditeur, un centre d’art ou une galerie. Les éditeurs demandant un désistement des droits d’auteur des artistes sont explicitement exclus du dispositif.

La bourse soutient exclusivement :

une monographie d’artiste (ouvrage de référence portant sur au moins dix années de travail, à caractère ambitieux) ;

ou un catalogue raisonné.

Il ne s’agit pas d’un catalogue d’exposition. La publication doit toutefois s’inscrire dans le cadre d’un événement associé (exposition en galerie ou en centre d’art, signature de l’ouvrage, colloque, etc.).

Autres conditions à respecter :

la publication doit intervenir dans un délai de deux ans après l’attribution de la bourse ;

le tirage minimum requis est fixé à 500 exemplaires.

Modalités de candidature

Chaque candidat doit constituer un dossier de candidature en langue française, à déposer en ligne. La démarche détaillée est accessible sur l’espace de candidature de l’ADAGP.

Le premier concerne les éléments administratifs. Il doit comprendre un curriculum vitae de l’artiste ou du collectif d’artistes concerné par la monographie, limité à deux pages, avec, le cas échéant, la mention de la ou des galeries représentantes.

S’y ajoutent le curriculum vitae du ou des auteurs des textes, à raison d’une page maximum par auteur, ainsi que celui du graphiste si le projet en comporte un, également limité à une page. Une présentation de la galerie, du centre d’art ou de la maison d’édition associée au projet est également demandée, dans une limite de deux pages. Celle-ci doit préciser le numéro de SIRET, le site internet, le réseau de distribution et la liste des publications déjà réalisées.

Le deuxième volet porte sur les éléments artistiques. Il comprend une présentation du projet de monographie, incluant une note d’intention de l’artiste, limitée à une page, ainsi qu’une note d’intention de l’éditeur, du centre d’art ou de la galerie, également limitée à une page. Une note d’intention d’au moins un des auteurs des textes, consacrée à la partie rédactionnelle de l’ouvrage, doit être jointe, dans une limite d’une page.

Le dossier doit par ailleurs contenir une pré-maquette de l’ouvrage ou, à défaut, une note d’intention du graphiste, sur cinq pages maximum. Enfin, dix photographies d’œuvres doivent être fournies, rassemblées et légendées, illustrant de manière représentative le travail de l’artiste ou du collectif sur plusieurs années, sans inclure de vues d’exposition.

Le troisième volet concerne les éléments techniques. Il inclut un budget prévisionnel détaillé et équilibré, présentant les dépenses et le plan de financement, établi selon le modèle fourni par l’ADAGP. Les devis hors taxes, datés, couvrant l’ensemble des postes de fabrication de l’ouvrage, doivent être regroupés dans un seul fichier PDF.

Un calendrier prévisionnel de la conception, de la réalisation et de la diffusion de l’ouvrage est également requis, dans une limite d’une page. Le dossier doit enfin comporter une présentation de l’événement accompagnant la publication de l’ouvrage, précisant les dates et le lieu envisagés, sur une page maximum, ainsi qu’une attestation d’engagement de publication signée par l’éditeur, le centre d’art ou la galerie, selon le modèle fourni.

Le calendrier de l’appel à candidatures est le suivant. L’appel est lancé le 27 janvier 2026. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au jeudi 30 avril 2026 à 14h. La réunion du jury se tiendra en juillet 2026, tout comme l’annonce des lauréats.

Les candidatures doivent être déposées exclusivement en ligne à l’adresse suivante.

Crédits photo : ADAGP

Par Hocine Bouhadjera

